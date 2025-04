A další projekt Parťák na baterky, kde má roli vědkyně řídící robota, natočila pro Prima+. „Mně se všechno vypne, já se s technikou nesnáším,“ popisuje herečka, jak to má v reálném životě. „Vezmu do ruky mobil a nefunguje mi, zapnu si počítač a taky neposlouchá. Takže já mám asi nějakou odpudivou energii.“

„Ale kdybych měla tu možnost nechat si sestrojit androida, chtěla bych, aby mi pomáhal uklízet, protože u nás doma je to úplně šílené. Do tří minut po úklidu je tam zase nepořádek. A ještě jak se s manželem střídáme v práci… Maty je nejlepší tatínek na světě, ale potřeboval by uklízecího Emila. Sama si doma připadám jako nějaký sběrač. Mohla bych si dát přes rameno velkou ikeáckou tašku a za chvíli bych ji měla plnou. Pořád něco sbírám. Zbytky jídla, talíře, prádlo...,“ říká dvojnásobná maminka.

Tereza Ramba, Jan Dolanský a Lukáš Příkazký v seriálu Parťák na baterky (2025)

Kupodivu v kuchyni by ho neupotřebila. „Vaření je moje vášeň, u něj odpočívám. Ale teď mě jedna moje kamarádka, která je velmi úspěšnou byznysmenkou, naučila, že se dá koupit i hotové jídlo. Tatínek s dětmi si ho jenom ohřejí. Přitom ještě donedávna jsem jim chystala pekáčky,“ usmívá se herečka.

Na sladké si nepotrpí, radši dává přednost dobrým sýrům a pršutu. A má schopnost vařit z mála. „Baví mě mít vyprázdněnou lednici, všechno zužitkovat. Ale robot by mi mohl chodit na nákupy a taky žehlit! Já totiž vůbec nežehlím,“ práskla na sebe Ramba.

Natáčení Parťáka na baterky bylo pro herečku náročné. S režisérem Karlem Janákem se zná dobře, pro film ji kdysi objevil, ale v seriálu hrála poprvé. „Denně jsem se musela naučit třicet stránek textu, večer je z hlavy vypustit a nasoukat tam další. A točilo se víceméně v kuse,“ popisuje realitu. Její kolega Jan Dolanský hrající detektiva na tom byl lépe, protože má trénink z natáčení různorodých seriálů.

Ale i zkušený Lukáš Příkazký, představitel robota Emila, jenž je v Parťákovi na baterky novou posilou oddělení, začal poslední dny zadrhávat v řeči. „Já jsme měla až podezření, jestli není opravdu robotem. Ale asi se mu jenom přepálily ‚pojistky‘,“ směje se Ramba.

Robot Emil záhy po příchodu ke kriminalistům získává příjmení Debil. Protože je teprve prototypem budoucího detektiva, má spousty chyb, takže vyšetřovatelům jejich práci často komplikuje, než aby jim pomáhal.

Simona Monyová Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Myšlenkami i fyzickým vzhledem je už ale držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Vlastníci v současné době úplně jinde. Od komedie přešla ke dramatu. Režisérka Zuzana Kirchnerová ji obsadila do hlavní role šestidílné série o spisovatelce Simoně Monyové, která byla před čtrnácti lety zavražděna vlastním manželem. A s novou postavou musela Tereza zase měnit barvu vlasů.

„Těch proměn před kamerou bude víc, ale teď točím s černými vlasy,“ vypráví nikoliv nadšeně. „Dlouho mi trvalo, než jsem si je po natáčení filmu Po strništi bos s Janem Svěrákem dala do pořádku, a když se mi konečně ozdravily, přišel Zápisník alkoholičky. A teď po dvou letech další natáčení a s ním nové barvení,“ popisuje.

„Masky na Monyové vytváří Lukáš Král, velká legenda. Nikdy jsem s ním nic nedělala, ale moc si jeho práce vážím. A on mě přivedl k tomu, abychom pracovali s mými vlasy, než abych hrála v parukách, i když kvalitních. Že by si to moc přál. Tak jsem mu řekla: Že jsi to ty, udělám cokoliv. Protože mu věřím. Takže všechny proměny Simony budeme dělat co nejpřirozeněji,“ vysvětluje.

Tereza Ramba a Alois Grec ve filmu Po strništi bos (2017)

Ještě než do projektu, který vzniká pro Oneplay, vstoupila, avizovala Ramba, že půjde o nejnáročnější roli v její dosavadní kariéře. „Pro mě je těžký celý ten příběh,“ prozrazuje herečka. „Protože už v jeho začátcích je nějaké semínko, které to všechno uvede do pohybu. Mám pocit jako bychom měli před sebou kupu slámy a pomalinku odkrývali a odhazovali…,“ říká Tereza Ramba, kterou čekají i náročné scény domácího násilí.

„V něčem je pro mě možná těžší udělat dobře ten začátek, postavit to tak, aby se divák mohl na postavu Monyové napojit, aby to mělo nějaký společenský přesah a třeba posílilo ženy, které si procházejí něčím podobným. Aby uměly rozpoznat varovné signály a věděly, že si nemusí nechat určité věci líbit. To bych si přála, aby ve výsledku ten film přinesl, ale na to je ještě brzo,“ říká Ramba.

Z režisérky Zuzany Kirchnerové je nadšená. „Je to velmi citlivá režisérka a mám pocit, že to děláme tak, jak tu práci dělat máme a to mě baví. Není pravidlem, že jsou při natáčení všichni absolutně soustředěni na jednu věc, ale když se to stane, je to krása,“ říká.

Tereza Ramba ve filmu Zápisník alkoholičky (2024)

Prvního manžela Monyové si před kamerou zahraje Kryštof Hádek, druhého násilnického, jenž ji připraví o život, ztvární Igor Orozovič.

Souběžně s natáčením se Ramba snaží seznámit s tvorbou Monyové, jejíž knihy zabývající se především mezilidskými vztahy, se staly bestsellery. „Čtu je postupně všechny, je jich spousta a toho času moc není, ale už teď se z nich dá leccos vyčíst. Pozorné čtenářky budou vědět, o čem mluvím. Postupem času jsou temnější a drsnější…,“ naznačuje herečka, že nepohoda, kterou prožívala spisovatelka doma, se propsala i do jejich románů.

„Po Monyové si dám volno a pak možná začnu točit jeden malý hezký film. Budu mít jenom pár natáčecích dní, tak si půjdu na chvíli před kameru odpočinout od dětí. A koncem podzimu mě čeká natáčení poslední série Docenta pro Českou televizi,“ prozrazuje Ramba. „Je to fajn. Mám pocit, že všechno krásně šlape a že se mi i daří krásně kombinovat práci s volnem.“