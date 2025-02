Šetřím se, ale začínám pracovat, vzkázala Tereza Ramba po boji s vážnou nemocí

„Ahoj lidé! Jak se máte? Já už mám pár týdnů, jak řekl pan primář, úžasné výsledky. Užívám si normální věci, dokonce jsem vytáhla malíčka v batohu na kopec, i když se sportem se ještě šetřím,“ pozdravila své sledující Tereza Ramba na Instagramu.

Tereza Ramba v pořadu Hodně štěstí! (2025)

„Těším se ze všeho, co už můžu, pomalilinku začínám i pracovat, moc mě to baví, hodně odpočívám. Jak se máte vy? Co se tady za těch pár měsíců změnilo? Těším se z nového filmu, který je pro celou rodinu a který vám tento rok představíme, na jaře začnu natáčet velkou a krásnou věc, také dokončíme naše tour DobroDruhům: brzo ohlásíme termíny a zahraju si snad i trochu divadla. Zdravím vás instagramová rodino. A těším se na všechno co nás tento rok čeká. Život je krásný! Láska je,“ dodala herečka.

Tereza Ramba bojovala loni několik měsíců s vážným onemocněním, kvůli němuž musela přerušit i své pracovní povinnosti. V listopadu pak fanouškům vzkázala, že je z nejhoršího venku.

Podle informací Blesku se herečka léčila v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích s meningitidou. Je to infekční onemocnění, při kterém dochází k zánětu mozkových blan (meningů). Mozek a mícha postižené meningitidou otékají a snižuje se přívod kyslíku a živin do nervové tkáně.

Kvůli nemoci nemohla ručně ovládat telefon a svůj vzkaz fanouškům z nemocničního lůžka nadiktovala. „Diktuji tyto řádky, protože se nemůžu dívat do bílého světla a za oknem létají ptáci. Už nějakou dobu je pozoruju. A ještě pozorovat budu,“ napsala tehdy k příspěvku na sociálních sítích.

Fanoušky vyzvala, aby na sebe dávali pozor. Prozradila, že rekonvalescence ještě potrvá. „Život je plnej a barevnej a jak řekl zase úžasný pan primář z ÚVNky, vytáhla jsem si tu nejlepší kartu z nejhorších. A už jsem také z nejhoršího venku,“ dodala.