Nechtělo se mi do toho, říká Tereza Ramba o scéně, kde přišla o vlasy

Jedním z nejsurovějších momentů filmu Zápisník alkoholičky je scéna, během které si podnapilá hlavní hrdinka v afektu ostříhá své dlouhé vlasy a vyholí si hlavu. Kvůli těmto pár sekundách filmu obětovala herečka Tereza Ramba své vlasy.

„Terka byla připravena tu oběť přinést. A já mám dodneška výčitky, že jí ty vlasy nenarostly,“ přiznává režisér Dan Svátek. „Ta postava to ale potřebovala. Byl v tom vzdor, zoufalství, nenávist, pomsta. Všechno dohromady. A to se nedá ošidit ani maskovat parukou. Terka si ostříhala vlasy, které měla, stejně jako ta postava, od dětství. A v tom výrazu je to vidět,“ dodává na vysvětlenou.

Pro Terezu Rambu to byl silný moment, se kterým se musela vyrovnat a smířit. „Vůbec se mi do toho nechtělo, ale cítila jsem, že je to potřeba. Dan je úžasný režisér. Netlačí na vás, ale v podstatě vždycky dostane, co chce. A pro mě je práce důležitější, než paráda, to je asi jasný,“ nelituje herečka.

Na natáčení scény ani jeden z nich nikdy nezapomene. „Pořád mám lehké mrazení v zádech, když si na to vzpomenu. Byly to fakt nervy. Jestli se to povede, jestli ta scéna splní ten účel, který jsme si vymysleli, jestli toho Terka nebude litovat, jestli se nevypne kamera nebo já nevím co. Tohle se prostě muselo povést. Nebyla jiná možnost. Ty vlasy byly její a ostříhat se mohla jen jednou. Všichni jsme se klepali. Nejen proto, jak to dopadne, ale hlavně proto, že to bylo fakt silný. Krve by se v nikom ve štábu nedořezal,“ vzpomíná Svátek.

„Nebylo to jednoduchý, ale povedlo se. Natočilo se to, štáb zatleskal, poklonil se Terezce. Nikdo nic neříkal. Nebylo třeba nebo prostě nebylo co. Jen jsem Terezku objal a poděkoval. Vzpomínám si na fotku, kterou vyfotil hned potom Tomki Němec. Na té fotce si Tereza není vůbec podobná. A ten pohled. Je v něm naprostý pád na zem, úplný prázdno. Tím skončil den a první etapa natáčení,“ popisuje průběh klíčového obrazu filmu.

Herečka Tereza Ramba bojuje v posledních měsících s meningitidou. Kvůli nemoci musela na čas přerušit i pracovní povinnosti.