Můj vzestup i pád. Léčba závislosti je trochu reality show, míní Pergnerová

Říká se o vás, že jste z moderátorů a moderátorek nejempatičtější. Baví vás pořád naslouchat lidem, kteří se hlásí do různých reality show, povídat si s nimi?

Baví. Pořád mě to baví.

Účinkující rozebírají své pocity i trápení, často se chtějí ukázat, aby si usnadnili cestu do showbyznysu. Není to už únavné?

Já se moc nepovažuju za moderátorku. Svou největší sílu vidím v tom, že umím naslouchat. A to mě neobtěžuje. Právě u seznamovací reality show Honeymoon – líbánky k nepřežití jsem neměla pocit, že by se účinkující chtěli zviditelnit. Doufám, že jsem se nenechala ovlivnit tím, co jsme společně prožili, ale myslím, že jde o fajn lidi, kteří se prostě rozhodli udělat něco bláznivého. A za to dávám body castingovému oddělení, protože vybralo účastníky, kteří jsou sympatičtí a dá se s nimi identifikovat.