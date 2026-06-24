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Tereza Pergnerová ukázala tvář bez make-upu. Jsem přesycená dokonalostí, říká

Autor:
  10:09
Tereza Pergnerová zveřejnila fotku, na které je bez make-upu. (červen 2026)

Tereza Pergnerová zveřejnila fotku, na které je bez make-upu. (červen 2026) | foto: Instagram @terezapergnerovaofficial

Tereza Pergnerová
Tereza Pergnerová
Tereza Pergnerová v Esu
Tereza Pergnerová v jednom z prvních studií hitparády Eso
66 fotografií
Moderátorka Tereza Pergnerová (51) se podělila o černobílou fotografii, na které se ukázala bez make-upu. Místo snahy o dokonalost vsadila na autenticitu, za kterou si vysloužila řadu pochvalných reakcí od fanoušků i kolegů.

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Pergnerová patří mezi celebrity, které se na sociálních sítích nebojí ukázat svou přirozenou tvář. Moderátorka nově zveřejnila černobílý snímek bez make-upu a bez zkrášlujících filtrů, kterým znovu připomněla, že autenticita je pro ni důležitější než honba za dokonalým vzhledem.

K fotografii připojila stručný, ale výstižný vzkaz: „Real life has more than one face“ (skutečný život má mnoho podob). „Jen abychom zachovali prostor pro svobodu bytí,“ zareagovala moderátorka později na jeden z komentářů.

Tereza Pergnerová zveřejnila fotku, na které je bez make-upu. (červen 2026)
Tereza Pergnerová
Tereza Pergnerová
Tereza Pergnerová
66 fotografií

Myšlenka oslovila mnoho jejích sledujících, kteří ocenili nejen její vzhled, ale také přístup k životu a schopnost ukazovat věci bez příkras. Pod příspěvkem se rychle začaly objevovat desítky pozitivních reakcí. Mezi obdivovateli nechybí ani moderátor Jan Musil, který Tereze vzkázal, že je krásná a vždycky bude.

Pergnerová následně všem poděkovala za milá slova, zároveň ale upozornila, že vzhled by neměl být tím nejdůležitějším, podle čeho lidi hodnotíme. „Jsem už přesycená dokonalostí. Bože, jsme nádherné lidské bytosti. Začínám mít averzi na systém – sluší vám to, jste skvělá. Oh, nikoliv, jsme kým jsme, různé fáze bolesti i radosti. A každá z těch fází jsme my,“ dodala.

Tereza Pergnerová patří k nejznámějším českým moderátorkám. Proslavila se v 90. letech především hudebním pořadem Eso na TV Nova a později také moderováním reality show VyVolení.

V minulosti otevřeně hovořila o svém boji se závislostí na drogách, kterou se jí podařilo překonat. Je matkou syna Samuela a dcery Nathalie. Již řadu let tvoří pár s podnikatelem Jiřím Chlebečkem, s nímž žije spokojený rodinný život.

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