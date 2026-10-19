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Závislost mě vysvobodila z minulosti. Skončila tím Tereza z Esa, říká Pergnerová

Renato Salerno
Moderátorka Tereza Pergnerová (52) si na koncertě skupiny Lunetic v pražském O2 universu zavzpomínala na 90. léta, kdy byla jednou z nejvýraznějších tváří tehdejšího showbyznysu. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své cestě od legendárního Esa až k současnému životu, závislosti i nadační práci.
Tereza Pergnerová před koncertem skupiny Lunetic (2. října 2026)
Tereza Pergnerová na koncertu skupiny Lunetic (2. října 2026)
Tereza Pergnerová na koncertu skupiny Lunetic (2. října 2026)
Tereza Pergnerová donutila celou halu skandovat Čágo belo (2. října 2026)
52 fotografií

Potkáváme se na velkém večeru kapely Lunetic. O2 universum patří dnes právě těmto klukům, které si velmi dobře pamatujeme ještě z konce devadesátých let. Jak vnímáte jejich vývoj?
Ano, chceme říct: je mi 52 let! (smích) Leccos si pamatuju. Ale ten vývoj? Je vůbec nádherné, že kluci pořád fungují. Chodí na ně davy a pořád to umějí. Dělají to s láskou, přesně tak, jak si to pamatuju z tehdejší doby. Myslím, že jsem byla dokonce první, kdo s nimi tehdy dělal rozhovor v Šárce.

Zahřeje vás u srdce i to, že dorazil Martin Kocián?
Samozřejmě. Byla jsem i na jejich posledním velkém koncertě a už tehdy jsem měla nějakou vizi, ale Martin tam tenkrát nebyl. Teď je tady, takže všechno je, jak má být.

Jste žena, která žije přítomností. Jak vnímáte podobné návraty k devadesátým letům?
Nevím, jestli to takhle úplně prožívám. Myslím, že jsme generace, která si z devadesátek nese spoustu jiných věcí, které nám nikdo nemůže vzít. Nebyly mobily, takže jsme si věci museli pamatovat a opravdu je prožít, aniž bychom si je natočili. A z toho pořád žijeme.

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Dnes sem přijdou lidé, kteří tehdy možná byli děti nebo prožívali pubertu, a všechno si přinesou s sebou. Kluci to tady rozbalí, přijde Martin a já budu spokojená. (smích) Protože to jsou věci, které nás formovaly. Nás formovalo tohle. Tahle generace zase bude říkat: „Nás formoval Yzomandias.“ Třeba.

Na Lunetic jste vzala dceru Natálku. Takže ji trochu kulturně vzděláváte v devadesátkách. Čím naopak vzdělává ona vás?
Mladí lidé se v devadesátkách docela vyznají. Ona si vždycky udělá takové jedno kolečko. Byla se mnou na 90's Explosion a loni na Luneticích, takže má přehled. Ale já od ní zase vím, co je Smack, Yzomandias nebo Ben. Já mám přehled o tom, co se děje v mladém světě! (smích)

Tereza Pergnerová s dcerou Natálií.

Když dnes dostanete do ruky CD Čágo belo a někdo vás požádá o podpis na něj, co vám proběhne hlavou?
Já nevím, jestli to takhle vůbec vnímám. Nevnímala jsem to tak ani v devadesátkách. Vždycky jsem chtěla být sama sebou. Chápala jsem to tak, že jsem jedna z vás, jenom jsem vidět, a chtěla jsem být hlasem mladé generace.

Teď to beru tak, že jsme zestárli. A když se potkáme, máme společný hlas. Takže z toho nejsem ve stylu: „Wow, to je nádherné.“ Beru to jako něco, co k nám patří a s čím asi i umřeme.

Pomáhá vám v současném životě soustředit se na přítomný okamžik? Ať už jde o spiritualitu, nebo o pomoc lidem prostřednictvím nadačního fondu?
Myslím, že je to přirozený vývoj. Není nám pořád dvacet a člověk musí směřovat někam, co odpovídá jeho věku. Potřebuji to, abych se cítila dobře. Nemůžu ve svém věku běhat s kšiltovkou Čágo belo, to už je pryč.

Pergnerová se díky Esu stala jednou z nejpopulárnějších osobností showbyznysu.

Potřebuji dělat věci, které odpovídají mé mysli, duši a životu. Nadační fond mě už sedmým rokem baví, vidím v něm smysl a baví mě, jak jsme konkrétní, přesní a jak rosteme. Je to prostě můj svět.

Jste ráda, že si dnes můžete dělat to, co vás skutečně naplňuje? Když se podíváte na některé umělce z devadesátých let, které jste mívala v Esu, jsou vlastně vězni své vlastní minulosti.
To je jasné. A to nikomu nepřeju. Myslím, že mě z toho hodně vysvobodila závislost. Tím, jak jsem padla úplně na dno, logicky zmizela Tereza z Esa a přišla nová Tereza – ta se šrámy a jizvami, která je taková, jaká je. To mi hrozně dovolilo být skutečně Terezou Pergnerovou. Nemusela jsem zůstávat ve stínu Terezy z Esa.

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Jsme rádi, že vás dnes máme právě takovou, jaká jste.
Není den ani ráno, kdy bych nepoděkovala tam nahoru: Díky, že jsi při mně stál. A lidem, že mě třeba neodepsali. To je přece hezké.

A když to uzavřeme reality show – jak se díváte na ty, které se dnes natáčejí v Česku, ve srovnání s tím, co vzniká třeba v Německu? Tam jsou podle mě o dekádu, možná dvě napřed. Máme Heidi Klum a Germany’s Next Topmodel, u nás se pořád vrací Superstar nebo Survivor. Ale zase abychom to neznevažovali...
Ne, my jsme hodní. (smích) Myslím, že nás čeká určitá obroda. Je potřeba být odvážní a přinášet formáty, které tady ještě nejsou zajeté. Prostě zariskovat, protože doba jde strašně dopředu. Když máme k dispozici tolik technologií, proč je nezapojit? Oživilo by to dynamiku všeho. Já bych si to moc přála, ale ono to přijde.

A myslím, že přijde i návrat k určité lidskosti. Teď jsme v takovém hypu, kdy si říkáme: „To je zvláštní, jak lidé navazují vztahy.“ Je to zvláštní. Samozřejmě je to dané i věkem, když se na to dívám. Ale myslím, že nás čeká určitá obroda a budeme se vracet k nějaké člověčině.

Já doufám.
Já si to moc přeju. Ten nahoře to slyší, pán za kamerou souhlasí, takže OK.

A dneska to můžeme uzavřít tím legendárním pozdravem...
OK. Čágo belo!

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