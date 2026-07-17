„Nevzdávej se, když nevidíš hned výsledky...vytrvej a budou,“ doporučila svým sledujícím Osladilová, kterou nenechaly hrazdy na koupališti chladnou a hned se na ně vrhla.
Předvedla několik přítahů a vzbudila obdiv svých sledujících, kteří chválí její kondici. Někteří ji nabádají, aby se pustila do bikini fitness, čemuž se nebrání. „Určitě zkusím až se nebudu věnovat MMA a tomu, že chci ještě zápas,“ reagovala.
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Naked Attraction mi otevřelo dveře, ale hůř se seznamuji, říká modelka Osladilová
Osladilová trénuje až třikrát denně v posilovně a proměna je na její postavě do doby, kde se ukázala nahá v reality show, znát.
V Naked Attraction se objevila dokonce dvakrát. Nejprve jako jedna z vybíraných žen v kabinkách a podruhé jako tzv. pickerka, tedy osoba, která si vybírá. Její cesta pořadem ale vztahem neskončila. Bývalá zdravotní sestřička, která měla kosmetický salon a později vytvářela erotický obsah na OnlyFans, je na sociálních sítích známá jako Osladinda či Terollada se k zápasení dostala právě díky Naked Attraction.
„Díky Naked Attraction se mi ozvala maminka influencerky a zápasnice Míny, jestli bych také nechtěla do Clash of the Stars. Přišla mi zpráva, tak jsem si říkala ok, půjdu to zkusit. I když tedy nemám zkušenosti v bojových sportech. Šla jsem do toho a otevřelo mi to další dveře,“ řekla Osladilová.
Partnera si tam nenašla, ale nevzdává to. Příhlásila se do druhé řady, kde si ale pro změnu chce najít ženu, protože muži ji zklamali. Pokud se chcete také účastnit nové řady Naked Attraction, do konce léta se můžete ještě přihlásit na webu nakedattraction.cz
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11. listopadu 2025