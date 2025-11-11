Tereza, známá na sítích jako Osladinda či Terollada, patřila k nejvýraznějším nápadnicím druhé epizody. Dostala se až do finále, ale na rande si ji nakonec Honza nevybral. Vrací se proto jako pickerka a sama bude vybírat z pěti mužů v kabinkách podle svého gusta.
„Díky tomu, že jsem si napoprvé vyzkoušela být v boxu, jsem byla hodně chápající vůči všem účastníkům,“ porovnává obě role v pořadu s odstupem. „Mít koule na to se tady postavit – fakt smekám,“ řekla ve studiu nahým soutěžícím.
Tereza Osladilová působí sebevědomě, přestože má za sebou těžké období. V dětství přišla o maminku, otec se o ni nestaral a kvůli zrzavým vlasům a pihám si zažila i šikanu. Dřív pracovala ve zdravotnictví jako zdravotní sestra na onkogynekologii, kde ji práce psychicky vyčerpávala. Později vedla kosmetický salón a nakonec našla největší vášeň ve cvičení.
Právě vztah ke sportu se promítne i do její volby nahých nápadníků. Dojde na ukazování „křídel“ i „véček“, které Terezu na mužském těle nejvíc přitahují. Tereza dokáže podle tělesných proporcí přesně odhadnout, kdo co cvičí a nebojí se ani poradit se správným stravováním. Motivačně podpořila i jednoho z mužů, který se svěřil, že dokázal zhubnout ze 105 na 59 kilo.
Tereza zároveň patří mezi devět procent účastníků, kteří mají zkušenost s online erotikou – a nijak se tím netají. Do Naked Attraction se přihlásila právě proto, že doufá, že tam má šanci potkat někoho, kdo bude k jejímu životnímu stylu otevřený. „Potřebuju ambiciózního chlapa, který bude respektovat, co dělám,“ říká otevřeně. Přiznává, že právě na tom dosavadní vztahy často ztroskotaly.
Proto se svých nápadníků zeptá i přímo, zda by dokázali tolerovat partnerce tvorbu erotického obsahu. Její favorit po tělesné stránce jí ale jediný odpoví, že by mu to ve vztahu vadilo. Diskvalifikuje ho to z finále, nebo se Tereza přesto rozhodne jít s ním na rande? V top trojici se kromě něj ocitne i jeden z nejmladších účastníků seznamky, devatenáctiletý student z Kazachstánu, kterého s Terezou spojuje vášeň pro kalisteniku. A také zkušený policista, který ji zaujme svým klidem i charismatem.
Rande s vítězem bude pak pořádně pikantní. Dojde i na nečekanou nabídku trojky, kterou by si vybraný nápadník přál odškrtnout ze svého wishlistu. Přizve Tereza – která otevřeně mluví i o své bisexuální stránce – kamarádku, nebo dopadne večer úplně jinak? Sledujte ve středu na Óčku od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.