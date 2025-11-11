Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její profesi skousne.

Tereza, známá na sítích jako Osladinda či Terollada, patřila k nejvýraznějším nápadnicím druhé epizody. Dostala se až do finále, ale na rande si ji nakonec Honza nevybral. Vrací se proto jako pickerka a sama bude vybírat z pěti mužů v kabinkách podle svého gusta.

„Díky tomu, že jsem si napoprvé vyzkoušela být v boxu, jsem byla hodně chápající vůči všem účastníkům,“ porovnává obě role v pořadu s odstupem. „Mít koule na to se tady postavit – fakt smekám,“ řekla ve studiu nahým soutěžícím.

Jako Karlík v továrně na čokoládu. V nahé seznamce si tentokrát vybírá muž

Tereza Osladilová působí sebevědomě, přestože má za sebou těžké období. V dětství přišla o maminku, otec se o ni nestaral a kvůli zrzavým vlasům a pihám si zažila i šikanu. Dřív pracovala ve zdravotnictví jako zdravotní sestra na onkogynekologii, kde ji práce psychicky vyčerpávala. Později vedla kosmetický salón a nakonec našla největší vášeň ve cvičení.

Právě vztah ke sportu se promítne i do její volby nahých nápadníků. Dojde na ukazování „křídel“ i „véček“, které Terezu na mužském těle nejvíc přitahují. Tereza dokáže podle tělesných proporcí přesně odhadnout, kdo co cvičí a nebojí se ani poradit se správným stravováním. Motivačně podpořila i jednoho z mužů, který se svěřil, že dokázal zhubnout ze 105 na 59 kilo.

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)
Tereza Osladilová v Naked Attraction
Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)
Tereza Osladilová v Naked Attraction
12 fotografií

Tereza zároveň patří mezi devět procent účastníků, kteří mají zkušenost s online erotikou – a nijak se tím netají. Do Naked Attraction se přihlásila právě proto, že doufá, že tam má šanci potkat někoho, kdo bude k jejímu životnímu stylu otevřený. „Potřebuju ambiciózního chlapa, který bude respektovat, co dělám,“ říká otevřeně. Přiznává, že právě na tom dosavadní vztahy často ztroskotaly.

Proto se svých nápadníků zeptá i přímo, zda by dokázali tolerovat partnerce tvorbu erotického obsahu. Její favorit po tělesné stránce jí ale jediný odpoví, že by mu to ve vztahu vadilo. Diskvalifikuje ho to z finále, nebo se Tereza přesto rozhodne jít s ním na rande? V top trojici se kromě něj ocitne i jeden z nejmladších účastníků seznamky, devatenáctiletý student z Kazachstánu, kterého s Terezou spojuje vášeň pro kalisteniku. A také zkušený policista, který ji zaujme svým klidem i charismatem.

Tereza Osladilová

Rande s vítězem bude pak pořádně pikantní. Dojde i na nečekanou nabídku trojky, kterou by si vybraný nápadník přál odškrtnout ze svého wishlistu. Přizve Tereza – která otevřeně mluví i o své bisexuální stránce – kamarádku, nebo dopadne večer úplně jinak? Sledujte ve středu na Óčku od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.

11. listopadu 2025

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Lukáš Pollert vidí ve svém synovci jeho otce Ivana Trojana

Josef Trojan ve filmu Nepela (2025)

Josef Trojan, který ztvárnil v autobiografickém snímku Nepela olympijského vítěze v krasobruslení, měl na premiéře silné rodinné zastoupení. Matku Kláru, staršího bratra Františka, strýce Lukáše...

9. listopadu 2025  13:22

Mám pocit, že mladá generace je furt unavená, říká Roman Zach

Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Herec Roman Zach (52) nechtěl, aby byl jeho syn Prokop (20) herec. Teď spolu často spolupracují a už se s tím smířil. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka si ale na synovu generaci postěžoval.

9. listopadu 2025  10:21

