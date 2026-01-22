Naked Attraction mi otevřelo dveře, ale hůř se seznamuji, říká modelka Osladilová

Českému divákovi jste díky svému účinkování v seznamovací show Naked Attraction lehce pootevřela dveře do světa erotiky tím, že jste poukázala na to, čím se živíte.
Určitě. Vytvářím obsah pro dospělé na platformě OnlyFans a myslím, že plno lidí nečekalo, že něco takového může v Česku projít. Myslím si, že lidé byli extrémně překvapení. Myslím si, že to je hodně pade na pade – vždycky tu budou hejtři a vždycky tu budou i ti, co to budou podporovat. První sérií Naked Attraction jsme ukázali, že to může vést i k tomu, že všichni lidé opravdu někoho k sobě můžou poznat.
Cítila jste se bezpečněji dříve, kdy vás na ulici poznali jen vaši předplatitelé, než teď, když vás může kdekdo bezdůvodně nemít rád z důvodu, že se nebojíte stát sama za sebou?
Já to upřímně vůbec nevnímám. Mám hlavně pozitivní reakce. Na internetu máš hejtry, tak to vždycky bude. Nikdo nebude mít koule na to, ti to ale říct do obličeje. Pak jdeš po ulici a lidé se s tebou chtějí fotit a říkají: „Jé, to bylo super. Obdivuji tvojí odvahu, že jsi tam šla. Já bych tam hrozně chtěl jít, anebo chtěla, ale nemám na to koule.“ Za mě to mělo velký pozitivní vliv.
Myslíte si, že teď se vaše kariéra nějakým způsobem posouvá nepatrně nahoru? Čeká vás i jeden důležitý zápas v Clashi.
Díky Naked Attraction se mi ozvala maminka influencerky a zápasnice Míny, jestli bych také nechtěla do Clash of the Stars. Přišla mi zpráva, tak jsem si říkala ok, půjdu to zkusit. I když tedy nemám zkušenosti v bojových sportech. Šla jsem do toho a otevřelo mi to další dveře. Většinou jsem hlavní tváří Naked, což plno lidí nechce slyšet, ale je to tak. A tam se mi také otevírají další možnosti. Hodně mě to nakoplo.
Dělá člověk Clash zápasy opravdu jenom pro peníze?
Myslím si, že lidi, kteří jdou už do několikátého zápasu, ano. Teď, co byla čtrnáctka, tam to bylo občas vidět, že to někdo udělal kvůli prachům a pustil to. Když tam jdeš poprvé, není to žádná hitparáda. Já jsem tam šla z toho důvodu, že jsem si chtěla vyzkoušet, jaké to je být před sedmi tisíci lidmi a udělat výkon, který jsi nikdy předtím nepředvedl. Takže spíš to. Pro mě to byla sportovní výzva.
Máte strach? Říkáte si, co když dostanu ránu a budu pak muset na zákrok a tím pádem budu vyřazená ze hry a nebudu se chvíli moct fotit a natáčet?
Nad tím jsem vůbec nepřemýšlela. Furt jsme jen holky, nejsme profesionální zápasnice. To, aby ti některá zlomila nos, to by musela mít fakt dobrou ránu a dobře se trefit. A to je strašně těžké. Pokud se tedy nestane, že ti dá omylem loktem a ty to nevykryješ. Já jsem sice pojištěná, ale upřímně s tímhle nepočítám. Nechci na to vůbec myslet. Já se na to těším a nebojím se nechat si dát ránu. Sparingy znám. Je to tvrdé, bolestivé, ale pak tě to i hezky nakopne, když tu ránu dostaneš.
Jak moc úzkostlivě se staráte o svoje tělo i o obličej, abyste byla co nejvíce sexy a co nejvíce atraktivní? Abyste maximalizovala svoji krásu a byla ideální potravou pro své předplatitele?
Každý den jsem ve fitku. Buď mám jeden trénink, nebo dvoufázové tréninky. Utrácím asi nejvíc za jídlo, investuji do sebe strašně moc peněz. Všichni moc dobře ví, že mám úpravy a plastiky. Jsem několikrát měsíčně u kosmetičky, mám to ráda. Ráda se o sebe starám.
Myslím si, že stejně, ať budete dělat cokoliv, lidé na vás vždycky něco najdou a stejně budou nespokojení. Tak to je. Důležité je, aby byl každý spokojený sám se sebou. I když se poslední dobou děly různé věci (například drsný vulgární útok ohledně účasti v Clashi – pozn.red.), já se s tím na své stránce vůbec nesetkávám, že by to někomu vadilo.
Vidím, že vaše výrazné pihy skutečně nejsou filtr.
Není to filtr. Ale myslí si to hodně lidí.
Jak ovlivní to, že jste veřejně na očích následně nějakým způsobem osobní život a vztahy?
Hůř se seznamuješ, s tím musíš počítat. Spousta lidí se s tebou chce seznámit jen proto, že máš vysoká čísla. Takhle to dneska bohužel funguje: „Ona má čísla, já to můžu zkusit se s ní vyfotit, třeba mi to pomůže, nebo kdyby byla nějaká kauzička“.
Ohledně Naked Attraction mi to spíš pomohlo. Nebyl tam problém, lidé mě poznali i z jiné stránky a jiného pohledu, než z nereálných videí na Instagramu. Tvoříme obsah a lidi si myslí, že „takhle ona se opravdu chová“. Spíš to ostatním ukázalo, že jsem normální holka, která si tam na nic nehrála.
Můžete potvrdit i to, že jakmile jste na televizní obrazovce, může to být pro některé lidi vzrušující a jen kvůli tomu vám napíšou, zda byste nešla na rande?
Určitě jo. Je to znát. Myslím, že i když bych měla 150 kilo a byla fakt ošklivá. Kdybych nebyla úplně ideální žena do světa internetu, chlapi by se stejně ozvali, protože: „Ona byla v televizi, ona je známá!“ Takhle to dneska funguje.
Jaká největší stigmata o sobě, coby člověku, který se svým způsobem živí erotikou, musíte nejčastěji vyvracet?
Předsudky. To nevyvrátíš. „Dělá modrou stránku,“ to je OnlyFans. Modrá stránka. Lidé si myslí, že s každým klientem, se kterým si píši nebo s fanouškem, tak s ním šu*ám. Takhle to není. Ale lidem to nevyvrátíš. Oni si myslí, že máme body count tisíc (tisíc sexuálních partnerů na kontě, pozn.red.), ale tak to není. Já jsem za obrazovkou, to není realita. Lidé tě dávají do stejné přihrádky jako je eskort nebo promiskuitní holka. Takhle to není. A to jim nevyvrátíš. Lidi to mají takhle zakódované. Musím ale říct a díky Bohu za to, že mám víc lidí, kteří mají rozum. Chápou, jak to funguje a že to je druh byznysu a práce a že opravdu ne s každým se sejdeme a jdeme s ním mít sex.
Spousta lidí to všechno hází do jednoho pytle a nedojde jim, že ti, co účinkují před objektivem, jsou mnohdy v osobním sexuálním životě střídmí, věrní, zdraví a čistí.
Ano. To jste řekl úplně přesně. Oni si pletou OnlyFans s točením na Pornhub. To je docela dost rozdíl. Je plno tvůrců, kteří se ani nesvléknou donaha a jsou ve spodním prádle. Na OF může být kdokoliv z nás, co tady kolem sedí, nemusíš tam tvořit jenom erotický obsah. Lidé to nechápou. Další věc, co lidé hejtí, je to, že se svlékáš za pět dolarů. Ale když si za pět dolarů koupíš přístup, stejně tam nic neuvidíš. On si kdekdo myslí, že za pět dolarů mu ukážu všechno. Takhle to nefunguje.
Jaké máte osobní vize do budoucna?
Teď jsem dojela do fáze, kdy zkouším reality show. Je to úplně jiný svět, je to docela náročné na psychiku. A chci rozjet další byznys. Nevím, jestli je zrovna teď dobrý čas to udělat, ale chci se zabezpečit. Chci nakoupit nemovitosti, i v cizině, chci mít možnost kamkoliv odletět a zmizet a život si zabezpečit natolik, abych si ve čtyřiceti mohla říct, že jsem v pohodě a nebát se toho, že nebudu mít důchod. To je to, co já chci. Ale lidi ti stejně budou přát to nejhorší a budou říkat, že za pět let už to dělat nebudeš, nebudeš nic vydělávat a skončíš ve fabrice. Ale pokud máš finanční gramotnost, nedopadneš tak.
Máte někoho, s kým se můžete držet za ruce a upřímně si popovídat, říci si miluju tě a podobně?
Miluje tě určitě ne, já chlapa nemám. A hlavně mám už docela problém s důvěrou, ale zrovna je tady jeden chlap s námi v místnosti. Je to můj manažer, moc blízký kamarád. Vím, že jemu mohu věřit na sto procent a nikdy mě nepodrazí.
Co byste poradila holkám, které se chtějí osamostatnit, ale nechtějí úplně sklouznout do světa erotiky? Jak je motivovat do života?
Tohle jim neříkejme: „Jestli se chceš zabezpečit a jsi student, dělej modrou stránku.“ To určitě ne. To by nás ukamenovali. Život v Praze je docela náročný. Myslím si, že to všichni víme, je těžké všechno utáhnout, ale obrací se to postupně. Ženské jsou teď daleko víc soběstačnější a dokážou se mnohem lépe samy zabezpečit. Nemyslím skrz modrou stránku, ale ať už dělají cokoliv. Přijde mi, že se to hodně otáčí. Chlapi teď spíš koukají vzhůru k ženám a ženy vydělávají víc peněz. Takhle to ve svém světě vidím, ale možná mám kolem sebe jenom tyto ženy. Netuším.
Jakou práci jste dělala v minulosti?
Vyzkoušela jsem, jaké to je být zdravotní sestrou. Dělala jsem to několik let a to za pár tisíc korun. Nedovedu si představit, že bych se takhle zabezpečila. Tenkrát jsem potkala velmi movitého přítele. Ukázal mi úplně jiný svět a nastavil mě psychicky tak, že jsem si uvědomila, že se můžu mít lépe a je to jenom na mně. Nikdo mě nezabezpečí, musím sama. Ale dát recept na to, aby člověk byl úspěšný? Já myslím, že to je o nátuře každého. Ne všichni mohou podnikat, ne každý na to má koule. Já jsem také několikrát padla, byla jsem s nulou na účtu a nevěděla jsem, co mám dělat. Mně rady taky nikdo nedal, ale rozhodně nebudu propagovat modrou stránku. To bych v životě neřekla. Ať se každý zabezpečí, jak umí. Já se zabezpečuju tak, jak umím. To je celé.
Bylo by pro vás horší momentálně být s někým ve vztahu jen z ekonomických důvodů?
Určitě bych chtěla chlapa, ke kterému bych mohla sama vzhlížet. Nechtěla bych někoho, abych ho tahala za ručičku, říkala mu, co budeme dělat a dávala mu peníze. Já nepotřebuju už teď mít vedle sebe chlapa, který by vydělával miliony měsíčně. Chci vedle sebe chlapa, kterému bych řekla „Hele, mám byznys plán, půjdeme spolu do toho?“ Nemám problém vydělávat víc než chlap. Potřebuju ale vidět snahu, že chlap chce něco budovat. To je dneska strašně těžké. Fakt.
A ono to půjde.
Půjde? Jo? Nebo budu na ženský a je to! (smích)