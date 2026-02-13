Tereza Nvotová se bojí o svůj život. Můžou mě sbalit a odvléct, říká

Její film Otec posbíral tolik cen, že je Tereza Nvotová ani nedokáže zpaměti vyjmenovat. Coby režisérka zažívá obrovský úspěch a nikoliv poprvé. Jako člověk se ale cítí ohrožená. V Americe, kde žije se svým manželem, je v nebezpečí života.
S každým novým projektem vzbudí ohlas, ten největší vyvolal celovečerní koprodukční snímek Otec, v němž režisérka Tereza Nvotová sugestivně líčí příběh muže, jenž nechtěně zavinil smrt malé dcery, tím že ji zapomněl ve sluncem rozpáleném autě. Před několika dny získala v Praze Cenu české filmové kritiky za režii. Film byl ale oceněn také ve Stockholmu, v Curychu a v Turecku. Milan Ondrík, který ztvárnil hlavní postavu a prohlásil, že šlo o nejtěžší roli, jakou kdy hrál, si mimo jiné odnesl z Francie cenu pro nejlepšího herce.

Dalo by se říct, že úspěšnému snímku chybí už jenom prestižní ocenění BAFTA a Oscar. „Slováci Otce na Oscara nominovali a vedl si dobře. Oscarová kampaň je ale velmi závislá na penězích. Když porovnáte, kolik na ni dává Slovensko s tím, jak do ní investuje Polsko nebo i Česko, tak je to sotva třetina. Přitom celá kampaň spočívá v tom, že jedete do Los Angeles a ukazujete film oscarovým akademikům. A ty projekce jsou drahé, platíte za pronájem sálů…,“ vypráví Nvotová.

Tereza Nvotová na udílení cen Český lev (Praha, 4. března 2023)

Na Slovensku se stalo drama Otec diváckým hitem, což bylo velké překvapení pro všechny, vzhledem k jeho tematice. „Distributor nám říkal, že na něj přijde do kina maximálně sedm tisíc diváků a nakonec jich bylo sto třicet tisíc,“ usmívá se Nvotová.

A právě ze Slovenska přišlo nejvíc reakcí. „Hodně lidí nám napsalo, že díky tomuto filmu o sto osmdesát stupňů změnili názor na rodiče, kterým se takové věci dějí. Že si dřív mysleli, že svoje děti zanedbávají, považovali je za vrahy, a teď zjistili, že to tak není,“ vypráví.

Velmi intimní reakce se dočkala v Los Angeles. „Naši projekci navštívila jedna z akademiček, které rozhodují o Oscarech. Původně netušila, na co jde, nepřečetla si k filmu nic a pak z něj odcházela s pláčem, protože ten příběh znala z rodiny. Stejným způsobem jí v autě zemřela sestra, když byla malá. Říkala, že doteď, a to už má nějakých šedesát let, netušila, jak se to mohlo stát, a že jí náš film dal spoustu odpovědí, které celý život hledala,“ vypráví Nvotová.

Tereza Nvotová

Nvotové se daří i na americkém kontinentě, kde žije se svým manželem Jacobem Pittsem, který je hercem. Zastupuje ji agentka, ale pouze jako režisérku. „Herečkou už nejsem a myslím, že jsem nikdy ani nebyla. To byla spíš taková brigáda, když mi bylo dvacet, že jsem si v něčem zahrála. Ale pro moji dnešní režisérskou práci to je velmi dobře. Líp se mi teď herci režírují, když tu situaci znám i z druhé strany. Ale nikdy jsem nechtěla být herečkou, ani jsem herectví nestudovala a to, co dělám, mě baví,“ vypráví. V současné době pracuje na novém projektu, který by měl být mezinárodní evropskou koprodukcí a ven půjde příští rok i řadě dalších, které jsou ve fázi příprav.

Práci má i v Americe. „Tam je ale jiný systém financování než v Evropě. Dostanete scénář a potom společně sháníte peníze. Někdy se vám to podaří, jindy ne. Takže ano, chodí mi scénáře, ale to neznamená, že ten projekt hned bude,“ popisuje.

Navzdory profesním nabídkám se však za oceánem poslední dobou dobře necítí. „Současná politická situace v Americe je doslova strašidelná, protože se tam opravdu schyluje k autokracii až diktatuře. Teď náš čekají volby do Kongresu a všichni se bojíme, co z toho vzejde,“ říká.

Anna Šišková a dcera Dorota Nvotová

„I když tam mám svůj druhý domov, tak tím, že jsem v Americe emigrantkou, pociťuji strach. A nejsem sama, ostatní emigranti ho taky cítí. Protože člověk opravdu neví, co bude, klidně se může stát, že ho nějací lidé sbalí na ulici a odvezou do detenčního centra, i když je tam legálně,“ popisuje. Díky sňatku s Američanem získala zelenou kartu, přesto má obavy.

„Tamní policie jde primárně po lidech jiné než bílé barvy pleti, takže v tomhle mám výhodu, nejsem v první linii. Ale teď už tam zavraždili dva bílé americké občany, takže člověk nikdy neví. Neříkám, že se to děje na ulici každý den, to opravdu v New Yorku nepociťuji, ale stát se to může,“ uzavírá režisérka, jež umělecké geny zdědila po rodičích.

Otec Juraj Nvota je režisérem, matka Anna Šišková herečkou, nevlastní sestra Dorota Nvotová mimo jiné rovněž hrála, v současné době ovšem svádí boj s rakovinou prsu. Nevlastní Terezin bratr Jakub Nvota je divadelním režisérem a za manželku si vzal Terezu Kostkovou.

