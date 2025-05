Tereza Maxová prozradila, proč se vrátila před objektiv. Důvod vás překvapí

Červnový Harper’s Bazaar View this post on Instagram A post shared by Harper's BAZAAR Czech Republic (@harpersbazaarcz) Vychází 15. května a můžete si ho koupit jak na obvyklých prodejních místech, tak objednat až domů na webu jenprocasopisy.cz. Začtěte se do rozhovoru s Terezou Maxovou, který vás provede tématy výchovy dětí, zvládání emocí a hledání cesty ke šťastnému životu. Těšit se můžete na reportáž z milánského Salone del Mobile, tip na výstavu děl dvou uměleckých souputníků Anny-Evy Bergman a Hanse Hartunga v pražské Kunsthalle či exkluzivní módní editorial Jakuba Gulyáse kde haute couture kolekce české návrhářky Zuzany Kubíčkové dokonale ladí s nespoutanou přírodou. Čekají vás také inspirativní příběhy, módní novinky a mnoho dalšího ze světa elegance, krásy a životního stylu.