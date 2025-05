Tereza Mašková se vdávala v sobotu v klasických bílých šatech. Hosté měli na sobě často růžovou barvu, která korespondovala s typickými růžovými vlasy nevěsty.

Loni v listopadu Mašková prozradila, že se snoubencem přemýšlejí i o dítěti. „Uvědomuji si, že mladší už nebudu, takže dítěti jsme otevřeni. Když přijde, budeme rádi,“ řekla zpěvačka v listopadu s tím, že svatba je v plánu a má dokonce několikery šaty, z nichž vybírá.

Její manžel Oliver Žilák jí zároveň dělá manažera. „Někdy je to těžké. Nejprve jsme si mysleli, že se nám podaří práci a soukromý život od sebe oddělit, ale ono to nejde. Samozřejmě, že se občas poštěkáme, ale každá bouře vždycky nakonec přejde. Zatím to zvládáme,“ prozradila Mašková.

„Myslím že mě hodně vnímá. Ale je to taky tím, že pořád spolu mluvíme. Naučila jsem se říkat ‚takhle ne‘ nebo ‚pomoz mi‘. Navzájem si nasloucháme. A když partner ví, že mi něco opravdu není příjemné, nebo něco nechci dělat, tak mě do toho nenutí,“ popsala Mašková.