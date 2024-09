Zpěvačka Tereza Mašková chce dítě. Mohlo by jí pomoci porazit bulimii

„Uvědomuji si, že mladší už nebudu, takže dítěti jsme otevřeni. Když přijde, budeme rádi,“ říká zpěvačka. Svatbu zatím ale odsunula na vedlejší kolej. Mám před sebou dva koncerty v Lucerně začátkem října, tak teď žijeme tím,“ vysvětluje. Šaty už má ale vybrané, dokonce několikery. „Bude těžké, rozhodnout se jen pro jedny,“ říká a popisuje soužití se snoubencem Oliverem Žilákem, který jí dělá zároveň manažera.

„Někdy je to těžké. Nejprve jsme si mysleli, že se nám podaří práci a soukromý život od sebe oddělit, ale ono to nejde. Samozřejmě, že se občas poštěkáme, ale každá bouře vždycky nakonec přejde. Zatím to zvládáme,“ prozradila Tereza Mašková. „Myslím že mě hodně vnímá. Ale je to taky tím, že pořád spolu mluvíme. Naučila jsem se říkat ‚takhle ne‚ nebo ‚pomoz mi‚. Navzájem si nasloucháme. A když partner ví, že mi něco opravdu není příjemné, nebo něco nechci dělat, tak mě do toho nenutí.“

Žilák se také naučit porozumět její nemoci – bulimii, se kterou zpěvačka bojuje už od svých čtrnácti let. „Vyléčit se natrvalo nejde, můžu to jenom dostat pod kontrolu. Ale vždycky to ve vás zůstane,“ říká Mašková. Mateřství ale některým podobně postiženým ženám pomohlo. Uvědomily si, že prioritní je v danou chvíli dítě, které nosí pod srdcem a přestaly své tělo trápit hlady, následným přejídáním a zvracením.

„Ta nemoc vás úplně pohltí. Stresujete se, protože máte v hlavě zafixováno, že musíte vypadat co nejlíp a místo toho, abyste například psala písničku, myslíte na to, že zítra uběhnete dvacet kilometrů a nebudete jíst. Jste jako v řetězech. Ale pracuji na sobě, chodím na terapie. Jsem na dobré cestě, ale bude to ještě trvat.“

Tereza Mašková s partnerem na oslavě 70. narozenin skladatele Zdeňka Bartáka (září 2024)

Od prvního dne, kdy se objevila před kamerou, nosí Tereza Mašková růžové vlasy, které jsou dnes jejím poznávacím znamením. „Samozřejmě jsem už měla myšlenky na změnu, ale kdykoliv jsem si je odbarvila a byla na chvíli blondýnkou, něco mi chybělo. Ta barva mí dodává sebevědomí, cítím se v ní dobře, tak to zatím měnit nebudu,“ vysvětluje. A nepřestává ji udivovat, že pro některé lidi je stále exotem.

„Dnešní svět je docela barevný, móda je velice extravagantní a nosí se i různé barvy vlasů, přesto lidi ta moje růžová neustále udivuje. Mně nevadí, že se za mnou otáčejí i já se podívám, když mi něco přijde zajímavé, ale oni jsou tím pořád fascinováni,“ kroutí hlavou sympatická zpěvačka.

Další obranou před vnějším světem jsou pro ni tetování, která má po celém těle. „Připadám si díky nim, že nejsem tak obnažená, že mě chrání. Propadla jsem tomu,“ přiznává. Na předloktí má vytetovanou stylizovanou holčičku, která drží na dlouhých nitích letící ptáčky. „Tohle tetování máme se sestrou společné. Znamená to, že můžeme zůstat volné a přitom se zároveň někomu přizpůsobit,“ vysvětluje.

Tereza Mašková přijala pozvání na oslavu sedmdesátých narozenin Zdeňka Bartáka, který složil hity jako Nenapovídej a Non stop, díky nimž odstartoval jak svoji kariéru, tak vzestup Michala Davida. Mimo jiné napsal hudbu k filmům Vítr v kapse, Láska z pasáže, Pěsti ve tmě, Discopříběh I,II a řadě dalších včetně muzikálů. „Ty písničky, co zpívá Michal David znám, je to moje srdcová záležitost. A na panu Bartákovi si hlavně vážím toho, že je lidský,“ říká Mašková.