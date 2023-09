S bulimií bojuji pořád, nikdy to nezmizí, říká zpěvačka Tereza Mašková

„Bulimie byl pro mě kdysi nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak dosáhnout toho, abych zhubla. Buď nebudu jíst vůbec, anebo se najím, ale půjde to ven,“ popsala Tereza Mašková v minulosti pro pořad 13. komnata s tím, že milovala pocit hladu.

„To, jak ti kručí v žaludku a máš pocit, že už všechno bude dobrý a že budeš konečně hubená a šťastná,“ vysvětlovala zpěvačka důvody, které ji dovedly k bulimii, se kterou nakonec bojovala tři roky.

Momentálně je z nejhoršího venku, ale dobře ví, že úplně vyhráno nebude mít asi nikdy. „Je to věc, která nezmizí. Ten kdo dokáže, že ho to přejde, tomu opravdu gratuluji, protože je to velice těžké. Já sama s tím pořád bojuji. Už si neubližuji, ale stále je tam někde vzadu v hlavě ten hlas, u kterého máte pocit, že vám chce vlastně pomoci a udělat vám dobře. A vy mu pořád říkáte, ať už ztichne a už vás nechá být,“ popsala Mašková pro pořad Showtime s tím, že vše řeší pod dohledem odborníka.

„Povídáme si o tom, řešíme to. Myslím, že důležité je hlavně to, přiznat sám sobě, že mám problém. Na Instagramu dnes všichni s pomocí filtrů vypadají skvěle, člověk už ani neví, jak kdo vypadá doopravdy. I mě to samozřejmě ovlivnilo. Přitom je to taková hloupost. Ať každý vypadá tak jak chce, hlavně ať se cítí dobře. Někdy je ale pro člověka těžké sám sebe přijmout,“ vysvětluje a dodává, že psychicky i fyzicky se momentálně udržuje ve formě hlavně pomocí sportu. „Jak se říká, zdravé tělo, zdravý duch,“ doporučuje i ostatním.

Terezu Maškovou budou moci fanoušci vídat od 14. října v televizní soutěži StarDance, kde je jejím partnerem tanečník Daniel Kecskeméti. 19. listopadu pak zpěvačka vystoupí ve velkém sálu pražské Lucerny.

Mašková je pátou vítězkou pěvecké soutěže SuperStar z roku 2018. Popovou a muzikálovou interpretku si lidé kromě jejího výrazného zastřeného hlasu pamatují i díky narůžovo obarveným vlasům. Jako zpěvačka zaskakovala za Terezu Černochovou ve skupině Monkey Business, účastnila se soutěže Česko Slovensko má talent, či show Tvoje tvář má známý hlas.

Je zasnoubená se slovenským hudebním producentem Oliverem Žilákem.