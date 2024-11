Maminka je mou nadějí v rámci genů, říká o stárnutí Tereza Kostková

Potkáváme se v Hard Rock Café, kde jste moderovala křest vinylu a CD kapely O5 a Radeček. Co vy doma máte v hudební knihovně?

Tam už je za můj život úplně všechno. Spousta věcí od mých rodičů, hodně elpíčka. Já je poslouchala jako malá a teď je to obrovská móda. Můj syn miluje elpíčka. Takže my jsme docela plni. Tam najdete portugalské písně i rockové písně i české kapely, francouzské šansony, všechno.

Když potřebujete svou půlhodinku večer, co si na tom vinylu pustíte?

Já se omlouvám, já vím, že byste chtěl slyšet nějakou hudbu. (smích) Já si zapnu ticho. Já si ve své profesi zapínám zásadně a jenom ticho, kde to jen jde. Ale dělá mi dobře Charles Aznavour.

Jak se StarDance stíháte další práci a ještě rodinu?

StarDance není ten zatěžující moment. Je toho hodně, ale to teď říkám s humorem. Mám repertoár poskládaný tak, že ten večer nehraji v divadle, ani ten den netočím seriál, takže místo dne, kdy třeba točím a hraji, jsem celý den na Výstavišti. Není to víc zatěžující, prostě tomu upravím ten podzimní provoz.

Marek Eben a Tereza Kostková v zákulisí StarDance XIII (12. října 2024)

Váš tatínek Petr Kostka je nominovaný od Českého rozhlasu na šarmantní osobnost roku. Co na to říkáte?

To jsem nevěděla, že je tatínek nominován. (smích) Hned, jak tady domoderuji, mu půjdu zavolat, protože mám velkou radost. Myslím, že můj tatínek veliký šarm má. A myslím, že moje maminka je taky velmi šarmantní. Určitě bych užila ten výraz u mých rodičů. Myslím, že krásou toho slova je, že přesně nevíme, co je to šarm, ale prostě ho použijeme, když to cítíme. Myslím, že šarmem je právě to, co lze jenom cítit a ne označit.

Je pro vás velkou lichotkou, když slyšíte „To je prostě Carmen Mayerová zamlada“?

Ano, je to pro mě velkou lichotkou a když se na maminku dívám v jejích čerstvých osmdesáti, je velkou inspirací, motivací a řekla bych i nadějí v rámci genů. Budu doufat.

Myslíte si, že určité firmy právě na toto sází, když vás osloví jako tvář nějakého produktu na udržení půvabu?

Ne, já si myslím, že za svoji krásu do třiceti nemůžete. Pak už ano. Pak už je všechno otázka péče a moje maminka je známá svou kvalitní, poctivou péčí o duši i tělo. V tom je mi velkou inspirací a začala jsem taky velmi brzy o sebe pečovat, neb jsem viděla, že to asi má smysl.