Po třicítce už za svůj vzhled a krásu zodpovídáme každý sám, říká Kostková

V létě ti řeknu, jak se mám. Tak se jmenuje komedie, ve které vás nyní můžeme vidět v našich kinech. V jaké roli?

V roli Ivany, ženy, která nemá úplně slavné životní období v manželství. Snažím se, abych neprozradila příliš, ale z upoutávky jsou některé věci jasné. Takže to asi říct mohu. Ivana se celý film snaží ze všech sil zaujmout svého manžela, aby změnil svůj názor. A jestli se jí to povede? Na to se přijďte podívat do kina.

V traileru je vidět, že máte v jedné ze scén něco s obličejem. Vypadá to jako opaření. O co jde?

Ano. Dámy, které toto podstupují, to patrně poznají. Podle toho, v jaké fázi to mají. Je to frakční laser. A takto kůže vypadá pár dní po zákroku. Pro film to samozřejmě skýtá různé legrační momenty.

Ten zákrok jste musela skutečně podstoupit? Nebo vás šikovně namaskovali?

Nene, nepostoupila jsem tento zákrok. Holky maskérky to studovaly, ptaly se na to dam, které to podstupují a líčily to. Také si předem stopovaly, jak dlouho jim takové nalíčení bude trvat.

Nedávno byl svátek zamilovaných, Valentýn. Máte nějakou valentýnskou tradici?

Ne, já už jsem ta stará generace. My jsme ještě měli majáles, první máj, Máchův Máj a tak. Valentýna chápu a vidím, že se po Vánocích obchody změní na Valentýna a potom na králíčky. Ale nějak se mě, na rozdíl od Velikonoc a Vánoc, nijak úplně nedotýká.

A ctíte MDŽ?

Ne, taky ne, nectím. Je mi milé, že se třeba ozvou kamarádi a řeknou mi, že mám dneska ten Den žen. Ale třeba mě i těší, když mi na čarodějnice říkají: „Tak dneska konečně odletíš!“. Baví mě, že si na vás někdo vzpomene v tom smyslu, že na vás vůbec myslí. To je pěkný.

Letos nebude taneční soutěž StarDance, tak se vám uvolní spousta místa v diáři. Plánujete už dovolené?

Musím říct, že dovolená u mě nesouvisí s tím, jestli je StarDance nebo není. Jestli si potřebuji dát od něčeho dovolenou, tak je to logicky moje každodenní práce. A tou je divadlo a rozhlas. Zatím jsem si letos vyšetřila volno na jarní prázdniny, takže teď mám v hlavě to. Moc se na to těším, ale co budu dělat, to si nechám pro sebe.

Už jste se synem Toníkem probírala, co by chtěl jednou dělat, až bude plnoletý? Jakému by se chtěl věnovat povolání?

Je už v deváté třídě, takže jsme nyní dost řešili střední školu. To s tím poměrně už dost souvisí. Ale už je ve věku, kdy by si určitě nepřál, abych teď odpovídala. Musíte si ho někde zastihnout a zeptat se jeho.

V souvislosti s tím kosmetickým zákrokem ve filmu... Sama děláte reklamu na určité krémy. Cítíte na sebe jako žena určitý tlak, abyste byla, co se týká vzhledu, stále mladá?

Na mě osobně takový tlak vyvíjen není. Mé okolí patrně chápe, že není možné tento tlak vyvíjet na nikoho. To je jedna z mála spravedlností, která se nás všech týká, že tím časem procházíme všichni. Jsem ráda tváří určitých kosmetických přípravků nebo značek. Péče je, myslím, důležitá a taky je hezké, když žena voní a hezky vypadá. Když s časem a přírodou bojuje tak nějak na úrovni.

Je dobré s tím pracovat tak, jak je to reálně možné. Nepatřím mezi ženy, které sahají, řekněme, k brutálnějším zákrokům. Domnívám se, že to chce se s tím stárnutím spíše smiřovat a zvykat si. A trošičku se tomu příjemně bránit. Pozdržet to dobrým krémem, spánkem, vodou, péčí, dobrou náladou. Tato kombinace mně osobně připadá docela zdravá.

Když se podíváme na vaši maminku Carmen Mayerovou, která je také krásná a mladistvá, oddechla jste si trochu, že vám dali osud a příroda do vínku tyto karty?

Samozřejmě. To říkáte velmi správně, jsem si toho vědoma. Ty dispozice máme každý jiné. Opravdu velmi chápu, že ji někdo třeba nemá, a tudíž musí sáhnout k jiným prostředkům. Jsem si vědoma, že genetika je k nám laskavá, když vidím svoji maminku. Ale taky vím, že do třiceti let za svůj vzhled takzvaně nemůžete. A po třicítce už za něj zodpovídáte sami. Genům musím pomáhat. Nemůžu se na to úplně vykašlat, že ano.