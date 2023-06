Není typická česká herečka, říká Nvota o manželce Tereze Kostkové

Tereza Kostková a Jakub Nvota se vzali před pěti lety a mají prý harmonickou domácnost. „Ty nejsi typická česká herečka. To je kompliment. Kromě toho, že je Tereza exaktní a přesná, tak je důvěřivá. Může s ní člověk komunikovat a vnuknout jí nějaký nápad nebo myšlenku. A ona to probere. Není hádavá,“ popsal svoji ženu režisér.

„To od něj slyším poprvé v životě, ale jsem v rozpacích, že takhle na veřejnosti. To je hezký, co říkal. Pojďme dál, jsem z toho červená. Já jsem se ho nikdy neptala, jak mě vnímá. Ale hádavá vím, že nejsem. To vím i z domova,“ začervenala se Kostková.

Ve společné domácnosti s nimi kromě hereččina syna Antonína (16) žije taky pes a had. „Toníček si ho přál v době, kdy říkal, že bude mladým přírodovědcem. Pak se ale rozhodl, že bude radši režisérem, a o hada se starám já, čistím, krmím. A Toník zpovzdálí, s úctou a respektem pozoruje. Kubík mi před pěti lety, kdy jsme se brali, slíbil, že ho do roka vezme do dlaně. Ještě se to nestalo,“ smála se Kostková, jejíž rodiče byli hosty pořadu 7 pádů Honzy Dědka dva týdny před ní.

Tereza Kostková na ně prozradila, že ji vždy připravovali na smrt. „Moji rodiče často řešili téma smrti. Tatínek si zkoušel, jak bude vypadat v rakvi. Oni mi téma smrti zpřirozeňovali do života. Jednou ho tak zpřirozenili, že když jsem přišla večer domů, mamka na mě šeptala, abych byla ticho, že tatínek se úplně uvolňuje a zkouší si, jak bude vypadat v rakvi. Tatínek se snažil povolit všechny svaly a maminka mu radila, co má ještě dělat. To mi bylo asi sedmnáct,“ zavzpomínala Kostková.

Podobnou zkušenost má z rodiny i její muž. „Můj otec je režisér. Ten se sice nepřipravoval do hrobu, ale zase my si pěstujeme rodinnou hypochondrii. Jedno léto na chalupě stoupl na rezavý hřebík. A rozhodl se, že má otravu krve a že je to daleko k lékaři, že to nestihne. Tak si lehl a my jsme k němu po jednom museli přistupovat a loučit se s ním,“ vyprávěl Nvota, kterého si Kostková vzala v roce 2018, tři roky po rozvodu s otcem svého syna Antonína, režisérem Petrem Kracíkem.