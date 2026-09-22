Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tereza Kerndlová podstoupila operaci víček, zpěvačka ukázala fotky před a po

Autor:
  9:00
Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku....

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku. (září 2026) | foto: Instagram @terezakerndlova

Tereza Kerndlová podstoupila před pěti měsíci operaci horních víček. (září 2026)
Tereza Kerndlová ukázala fotografie před operací víček.
Tereza Kerndlová ukázala fotografie před operací víček. (září 2026)
Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku.
50 fotografií
Zpěvačka Tereza Kerndlová (39) otevřeně promluvila o plastické operaci horních víček. Zákrok podstoupila před pěti měsíci a nyní zveřejnila fotografie před operací, z průběhu hojení i výsledku. Důvod podle jejích slov nebyl pouze estetický.

Zpěvačka Tereza Kerndlová měla autonehodu. Poslala vzkaz ze záchranky

„Konečně na vás ve Foru Karlín perfektně uvidím! Je to přesně pět měsíců od operace a chci vám ukázat, jak to celé probíhalo,“ napsala zpěvačka na Instagramu.

Uvedla, že k operaci ji nevedly pouze estetické důvody. „Víčka mi padala a tlačila na oči, což mě začalo poslední dva roky dost obtěžovat a oči byly unavené,“ vysvětlila. Svou zkušenost se zákrokem popsala Kerndlová jako velmi pozitivní. „Jít na operaci horních víček bylo jedno z nejlepších rozhodnutí. Nic mě nebolelo, hojení je rychlé a výsledek velmi brzy viditelný,“ říká.

Kerndlová také zdůraznila, že vhodnost zákroku podle ní nesouvisí pouze s věkem, ale jde o individuální záležitost, kterou má vždy posoudit lékař. „Mně byla doporučena a jsem ráda, že jsem to déle neodkládala,“ uvedla.

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku. (září 2026)
Tereza Kerndlová podstoupila před pěti měsíci operaci horních víček. (září 2026)
Tereza Kerndlová ukázala fotografie před operací víček.
Tereza Kerndlová ukázala fotografie před operací víček. (září 2026)
50 fotografií

Tereza Kerndlová je dcerou známého zpěváka Ladi Kerndla a k hudbě měla blízko už od dětství. V osmi letech začala vystupovat se svým otcem a jeho orchestrem.

Do širšího povědomí se dostala jako členka dívčí skupiny Black Milk, kterou tvořila společně s Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou. Skupina v roce 2002 získala Českého slavíka v kategorii Objev roku. V roce 2005 Kerndlová skupinu opustila a následně se vydala na sólovou dráhu.

Výrazným momentem její sólové kariéry byla účast v soutěži Eurovision Song Contest. V roce 2008 reprezentovala Českou republiku v Bělehradě s písní Have Some Fun. Do finále se tehdy neprobojovala.

Tereza Kerndlová je od roku 2013 vdaná za Reného Mayera. Pár se seznámil v roce 2004. Mayer se podílel také na její profesní kariéře jako manažer, psal pro ni texty písní a režíroval některé její videoklipy.

Kerndlová letos slaví 25 let na hudební scéně a 6. října oslaví také své 40. narozeniny. Jubileum spojí s koncertem ve Foru Karlín, který se uskuteční 10. října 2026.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...

Tereza Kerndlová podstoupila operaci víček, zpěvačka ukázala fotky před a po

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku....

Zpěvačka Tereza Kerndlová (39) otevřeně promluvila o plastické operaci horních víček. Zákrok podstoupila před pěti měsíci a nyní zveřejnila fotografie před operací, z průběhu hojení i výsledku. Důvod...

22. září 2026

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

22. září 2026

Láska princezny Astrid štvala celou zemi. Král těžce hledal, kdo by ji oddal

Svatební den princezny Astrid a Johana Martina Fernera 12. ledna 1961

Sestra zesnulého norského krále Haralda měla mnoho společného s britskou princeznou Margaret. Církev i veřejnost se obávaly, že sňatek princezny Astrid poškodí rodinu. Její rozhodnutí vdát se za...

22. září 2026  5:30

Zvali ho, aby se podíval, jak se točí porno. Tom Sean Pšenička dostal strach

Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je...

„Myslím, že tři tance bychom už dali, ne asi v nějaké dokonalé podobě, ale základy už jsem se stihl naučit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tom Sean Pšenička, jehož nedostižným vzorem je Oskar Hes,...

22. září 2026

Máme takovou jinou komunikaci, říká Anna Polívková o italském manželovi

Anna Polívková v Show Jana Krause (září 2026)

Herečka Anna Polívková (47) se před dvěma lety tajně vdala za svého italského přítele. V Show Jana Krause uvedla na pravou míru, co její manžel dělá, i jak si osvojil češtinu a co se mu u nás nejvíc...

22. září 2026

Talent, kokain, skandály. Pak zažil Robin Williams zlom, přišla nouze a temné myšlenky

Premium
Robin Williams na snímku z roku 2010

Herec Robin Williams měl pověst milého chlapíka s bezelstným výrazem malého dítěte a bezbřehým smyslem pro humor. Pod touto slupkou se ale skrývalo rozervané nitro a skandální soukromý život.

21. září 2026

Kaia krátce před Presleyho smrtí prolomila mlčení. Jeho závislost dopadla i na ni

Děti topmodelky Cindy Crawfordové Kaia a Presley měli smlouvu s modelingovou...

Modelka a herečka Kaia Gerberová přišla o staršího bratra Presleyho, který zemřel ve věku 27 let. Přibližně měsíc před jeho smrtí otevřeně popsala, jak jeho dlouholetý boj se závislostí ovlivnil...

21. září 2026  16:28

Herečka Donna Millsová je v 85 letech na OnlyFans. Odvážnější fotky nevylučuje

Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii, rok 1980, Los Angeles

Americká herečka Donna Millsová, známá především jako intrikánka Abby Cunninghamová ze seriálu Knots Landing, si letos v červenci založila účet na platformě OnlyFans. Fanouškům nabízí pohled do svého...

21. září 2026  10:21

Kvůli otcově demenci šla na testy. Dcera Bruce Willise se bojí o své zdraví

Rumer Willisová a její sestry Scout a Tallulah

Rumer Willisová, nejstarší dcera herce Bruce Willise a herečky Demi Moore, se ve svých osmatřiceti letech intenzivně zabývá otázkou svého zdraví. Vzhledem k onemocnění, kterým trpí její otec a...

21. září 2026  9:01

Kevin Costner randí s koučkou životního stylu, která je o 31 let mladší

Kevin Costner (2026)

Americký herec Kevin Costner (71) se podle zahraničních médií dal dohromady se čtyřicetiletou koučkou životního stylu Jennifer Milburnovou. Oficiálně vztah zatím nepotvrdili. Paparazzi je ale...

21. září 2026  8:24

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ve 27 letech zemřel syn modelky Cindy Crawfordové, rodina žádá o soukromí

Presley Gerber, Kaia Gerberová, Cindy Crawfordová a Rande Gerber (Paříž, 29....

Syn americké supermodelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera Presley Gerber zemřel ve věku 27 let. Úmrtí potvrdila rodina prostřednictvím své zástupkyně. Podle záznamů losangeleského...

21. září 2026  7:24

Lucie Vondráčková: Synové mají velikou toleranci. Vědí, že mají prdlou mámu

Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková (46) má z manželství s Tomášem Plekancem (43) dva syny. Matyáš (14) a Adam (11) se podle herečky a zpěvačky museli smířit s její vášní pro chůzi. A nejen o tom promluvila v...

21. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde