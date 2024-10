Když mi Cupák vyznával lásku, zamilovala jsem se, přiznává Tereza Herz Pokorná

Nacházíme se před Trojským zámečkem na koncertě Jitky Hosprové. Proč jste se rozhodla podpořit právě první dámu české violy?

Miluji klasickou hudbu. Vyrůstala jsem na ní. Studovala jsem balet na konzervatoři, takže hudba byla pořád přítomná. První láska byl violoncellista. A v dnešní době kam jít, aby si duše v tom zmatku odpočinula?

Vy jste pražská rodačka?

Ano. Vltavou křtěná doslova, protože jsem se narodila na Štvanici. Takže vždycky, když něco je, tak si tam jdu smočit ruce na místo svého narození.

Co pro vás Praha znamená, když jste pobývala dlouhou dobu v zahraničí?

Myslíte těch dvanáct let v Mnichově nebo potom v Americe a v Paříži? Praha je můj domov, mám tady své kořeny a jsou tady místa, která mě ohromně nabíjí. Když člověk žije jinde a potom se vrátí, tak si toho daleko víc váží, než když jsme tady žili. A taky ve stáří si to člověk uvědomuje víc.

Jak vás změnil odchod do zahraničí?

Když odejdete do cizí země, jste nucen žít jiným jazykem. Jurajova rodná řeč byla němčina. První byla němčina, pak maďarština a pak slovenština. Napřed je to šok, hlava vám blbne a občas mluvíte česko-německy, což tady lidi brali jako že se vytahuje, ale ono to tak není.

Když jste hozen do vody a musíte ze dne na den fungovat v jiné řeči, mozek nenajde správné slovo. Ale hlavně člověk se velmi promění, protože s jiným jazykem se vám otevře úplně jiný svět a my jsme tady opravdu byli zavření. Najednou jsem vnímala svět jinak, otevřenější.

Když nahlédneme do vašeho životopisu, podstatnou částí je váš herecký život. Jak vzpomínáte třeba na Miloše Formana a film Amadeus?

Na Amadea mám spoustu vzpomínek. Tam jsem například poprvé poznala, co to je národní hrdost. Tam byly dvě jídelny, jedna americká, jedna česká. A v té americké se lidi strašně rozplývali nad rajčatama a vším. Mohli tam jen ti, co měli hodně rolí. Já jsem tenkrát měla šestnáct natáčecích dní, což bylo asi nejvíc, co Češi měli. Odešla jsem vlastně po čtyřech, protože to byl úplně jiný způsob natáčení v Americe a vůbec na západě.

Jak to myslíte?

Ti herci jsou najati na film a mají kromě toho pořád volno. Ale my jsme neměli. Já jsem měla před premiérou v divadle, byla jsem nově sólistkou baletu, hrála jsem na Vinohradech u Wolkera a dostávala jsem nabídky na hlavní role. Tenkrát to byla pro mě neskutečná doba. Vůbec nevím, jak jsem to dělala, ale žiju, tak jsem to zvládla.

Byl rozdíl i ve stylu režie?

U nás jsme byli zvyklí, že pan režisér řekl záběr a jelo se třikrát. Miloš jel třeba padesátkrát a měl úplně všechno, film potom vznikal vlastně ve střižně. Mohlo být několik Amadeů. Navíc jsem nebyla zvyklá, že jsme na celovečerní film zkoušeli, což tam bylo. Fascinovalo mě, že třeba F. Murray Abraham, když netočil, stál tam v civilu a dirigoval si.

Z Formanova fillmu Amadeus: F. Murray Abraham jako Salieri

U nás to bylo jiné, já jsem třeba točila s Cupákem a točit s ním bylo úžasné. Když mi vyznával lásku, tak jsem se do něj zamilovala, protože to nešlo jinak…ten jeho hlas. Ale já jsem vyznávala lásku a tam někdo u kamery držel láhev od piva. To v Americe neexistovalo.

Souzníte s tím, že jednou láska, pořád láska, ale v jiné rovině, byť se mezi těmi dvěma stane cokoliv?

Samozřejmě, naprosto. A dneska to vidím, protože už mé životní lásky tady nejsou a je to evidentní. Oni se mnou souzní a rezonují tu ten, tu tamten. Jeden byl básník, jeden byl samozřejmě Juraj Herz a s Jurajem jsme spojeni, protože máme spolu dceru a máme vnuka. A moje dcera se velmi potatila, takže pořád slyším takové „jurajkoviny“ a je taková radost to cítit, protože vlastně se to stává tou všeobjímající láskou, o které se píší knihy, o které se mluví, točí se o ní filmy.

Čemu se momentálně věnujete?

Momentálně se věnuju tomu nejúžasnějšímu na světě a to je můj vnuk Leon. Ale věnuji se psaní a svým radostem, takže děkuji každý den za dar, který mám, že si můžu dělat, co chci. Mám taky takovou soukromou galerii a to mi dělá radost.