Chlap by neměl luxovat ani mýt nádobí, je to asexuální, míní Brodská

„Chlap by podle mě neměl luxovat a mýt nádobí. Nejsem feministicky založená, jsem spíš japonská žena. Chlap je chlap. Vidět Herberta, jak žehlí… nevím. To je dehonestující, je to asexuální. Nebo když chlap luxuje, to je trapný. Opravdu,“ říká Brodská, která je už 28 let provdána za fotografa Herberta Slavíka, který má doma rozhodující slovo.

„Až ke stáru jsem pochopila, že je výborný být ve vztahu submisivní. To znamená, že na všechno přistoupíš. Na jakýkoliv návrh. Je to hrozně pohodlné,“ tvrdí herečka, která v pubertě měla přísnou výchovu Jaromíra Hanzlíka, tehdejšího partnera její matky Jany Brejchové.

„Už Jaromíra nechci hanit, už to není vkusný. On byl stejně přísný i ke svému synovi. Jaromír je Jaromír. I já jsem byla v pubertě, taky to nebylo jednoduchý. Možná jsem za tu školu teď vděčná, možná bych teď byla hrozně protivnej parchant a Herbert by musel furt jenom luxovat,“ uvažuje herečka, která původně netoužila po profesi svých rodičů, kteří se ji od toho také snažili odradit.

„Naši mě většinou brali na natáčení, kde byly nějaké bojové podmínky, vstávalo se brzo nebo točilo v mraze, aby mi to herectví znechutili. Herectví mě nelákalo, mě to dodnes neláká. Ne, mě to baví, to bych lhala. Ale chtěla jsem dělat veterinu. Měla jsem blízko ke zvířatům. Měla jsem vždycky psy, a když se po revoluci otevřely veterinární ordinace, chodila jsem kamarádům veterinářům pomáhat. Byla jsem u operací, držela jsem háky, měla noční směny,“ vzpomíná Brodská, která vyrůstala mezi největšími českými herci, k nimž patřil i její otec Vlastimil Brodský.

Prý se těžko snesl s kamarádkou své manželky Jiřinou Jiráskovou, když se stala ředitelkou divadla. „Tatínek rád psal dopisy Jiřině Jiráskové. Když jsem přišla k němu domů a tam byl koš plný rozmačkaných dopisních papírů, tak jsem věděla, že je naštvaný na Jiřinu Jiráskovou. To bylo v období, kdy se stala ředitelkou. Byly velké kamarádky s mojí maminkou. Asi 40 let,“ popisuje.

Toto přátelství ovšem zhatila jedna banální hádka o svíčkovou. „Jednou se pohádaly o Vánocích v New Yorku. Jely za Milošem Formanem. Byly tam asi tři týdny. Miloš hodně hostil lidi. Bylo tam na ty Vánoce pozváno asi 22 lidí od Baryšnikova přes Dannyho DeVita nebo Michaela Douglase. Maminku s Jiřinou napadlo, že udělají svíčkovou. Hádaly se u toho, jestli brusinky a citrón patří na knedlíky, nebo na maso. Byla to šílená hádka. Pak spolu dlouho nemluvily,“ zavzpomínala Brodská.