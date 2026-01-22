Byla jsem stydlín, malá dušička. Překonat obavy se vyplatí, říká Tereza Bebarová

Premium

Fotogalerie 11

Tereza Bebarová. Každou sobotu ji můžete vidět při moderování čtvrté řady soutěže Peče celá země. Její hlas však uslyšíte v televizi takřka kdykoliv po celý rok, protože skvěle dabuje širokou škálu ženských postav. Je ale připravená na to, že možná za pár let s dabingem skončí. A nebude to proto, že by ji přestal bavit. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Daniel Pacek
  20:00
Každou sobotu ji můžete vidět při moderování čtvrté řady soutěže Peče celá země. Její hlas však uslyšíte v televizi takřka kdykoliv po celý rok, protože skvěle dabuje širokou škálu ženských postav. Tereza Bebarová je ale připravená na to, že možná za pár let s dabingem skončí. A nebude to proto, že by ji přestal bavit.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Těžko si představit příjemnější televizní práci než moderování Peče celá země. Točíte v hezkém prostředí, nejste ve stresu, neučíte se dlouhé texty a kolem vás vzniká spousta lákavých dobrot.
Shrnul jste pozitiva, která mě na téhle práci baví. Pět natáčecích týdnů trávíme na zámku Bon Repos s nádhernou zahradou, kterou vybudoval hrabě Špork, aby tam meditoval a lovil drobné ptactvo. Pokaždé když mám chvíli pauzu, si na zahradu vyjdu. Máte pravdu i v tom, že my moderátoři neprožíváme žádný stres, protože nejde o živý přenos. Jen vás trošku poopravím, nějaké texty se musíme naučit, ale to pro herce není nic neobvyklého. A jídlo, zvlášť sladké a hezky vypadající, dělá radost asi každému člověku.

Je vůbec něco, co vás na tomhle moderování netěší?
Přece jen každý den musím být na místě brzy ráno, někdy už v šest hodin.

Když se budete v hereckém prostředí moc stydět, stanete se terčem určitého specifického zájmu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Hvězda z Harryho Pottera chce větší ňadra

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

Byla jsem stydlín, malá dušička. Překonat obavy se vyplatí, říká Tereza Bebarová

Premium
Tereza Bebarová. Každou sobotu ji můžete vidět při moderování čtvrté řady...

Každou sobotu ji můžete vidět při moderování čtvrté řady soutěže Peče celá země. Její hlas však uslyšíte v televizi takřka kdykoliv po celý rok, protože skvěle dabuje širokou škálu ženských postav....

22. ledna 2026

Iglesias ukázal zprávy, jež mu podle něj psaly ženy vinící ho ze sexuálních útoků

Julio Iglesias s manželkou Mirandou

Španělský zpěvák Julio Iglesias, jehož tento měsíc obvinily ze sexuálního napadení dvě jeho bývalé zaměstnankyně, dnes na sociální síti Instagram zveřejnil několik krátkých zpráv, které mu podle něj...

22. ledna 2026  17:20

Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková

Bolek Polívka jako Bohuš a Šárka Vojtková jako Irenka ve filmu Dědictví aneb...

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

22. ledna 2026  13:50

Na levé oko vidím kulový, říká fotograf Třeštík k fotce s krví podlitýma očima

Tomáš Třeštík se má vídat s Evou Decastelo

Fotograf Tomáš Třeštík (47) vyděsil fanoušky na sociální síti snímkem s rudýma očima. Doplnil ho citátem z filmu Roming o svařování, ale prozradil, že jemu krvavé oči nezpůsobilo světlo ze svářečky,...

22. ledna 2026  12:18

Věk je jen číslo. Lizzie Cundy motivuje postavou v plavkách i výrazně mladší ženy

Lizzie Cundy (2026)

Elizabeth Jane Cundy je britská televizní celebrita, herečka a bývalá manželka fotbalisty Jasona Cundyho. Bývalá modelka nedávno sdílela na Instagramu sérii dovolenkových fotografií z Barbadosu, kde...

22. ledna 2026  10:55

Rihanna jen pár měsíců po porodu pózuje v kampani na valentýnské sexy prádlo

Rihanna ve valentýnské kampani pro rok 2026

Zpěvačka Rihanna (37) každý rok předvádí valentýnskou kolekci své značky prádla na vlastním těle. Nevynechala ani letos, ačkoli je čtyři měsíce po porodu svého třetího dítěte a oblékla se do rudé.

22. ledna 2026  9:35

Na romantiku mě chlap neutáhne. Mám radši akci, říká Petra Hřebíčková

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

I když má se svým partnerem už tři děti, stále je svobodná. Rozvod a finanční vypořádání je pro ni tudíž trochu sci-fi. Ale na předmanželské smlouvě Petra Hřebíčková nic špatného nevidí. Její postavě...

22. ledna 2026

Naked Attraction mi otevřelo dveře, ale hůř se seznamuji, říká modelka Osladilová

Tereza Osladilová v Naked Attraction

Tereza Osladilová (25), známá z nahé seznamky Naked Attraction, promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o světě erotiky, vztahu k vlastnímu tělu i předsudcích, se kterými se musí denně potýkat....

22. ledna 2026

Jak na Tchaj-wanu lidé křičeli „Rumburak!“ a v USA šokovali na ulici. Dejdar vypráví

Premium
Podstatnou část své herecké cesty Martin Dejdar spojil s divadlem, konkrétně s...

Jeho tvář i jeho hlas stoprocentně znáte. Ať už vás za srdce chytá bolševiky šikanovaný, ale nezlomný Antonín Maděra ze Zdivočelé země či jste fanouškem Ozzáka z nesmrtelného sitcomu Comeback. Nebo...

21. ledna 2026

Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února 2026. Poprvé nabídne tři díly týdně

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února.

Survivor Česko & Slovensko startuje 23. února 2026 a přinese hned několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně.

21. ledna 2026  12:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

21. ledna 2026  11:21

Meghan Trainorová má třetí dítě. Vytouženou holčičku jí porodila náhradní matka

Meghan Trainorová v Los Angeles (10. listopadu 2025)

Zpěvačka Meghan Trainorová (32) překvapila fanoušky fotkou s novorozeným miminkem. Předtím totiž předváděla svou štíhlou postavu a rady, jak cvičit, abyste neměli „boky jako skříň.“ Nic...

21. ledna 2026  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.