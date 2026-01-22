Těžko si představit příjemnější televizní práci než moderování Peče celá země. Točíte v hezkém prostředí, nejste ve stresu, neučíte se dlouhé texty a kolem vás vzniká spousta lákavých dobrot.
Shrnul jste pozitiva, která mě na téhle práci baví. Pět natáčecích týdnů trávíme na zámku Bon Repos s nádhernou zahradou, kterou vybudoval hrabě Špork, aby tam meditoval a lovil drobné ptactvo. Pokaždé když mám chvíli pauzu, si na zahradu vyjdu. Máte pravdu i v tom, že my moderátoři neprožíváme žádný stres, protože nejde o živý přenos. Jen vás trošku poopravím, nějaké texty se musíme naučit, ale to pro herce není nic neobvyklého. A jídlo, zvlášť sladké a hezky vypadající, dělá radost asi každému člověku.
Je vůbec něco, co vás na tomhle moderování netěší?
Přece jen každý den musím být na místě brzy ráno, někdy už v šest hodin.
Když se budete v hereckém prostředí moc stydět, stanete se terčem určitého specifického zájmu.