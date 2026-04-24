Byla jsem o pět kilo lehčí, ale vypadala hůř, říká Tereza Bebarová

Autor:
Tak tomu se říká comeback. Když po patnácti letech byla odejitá z Ulice, sama nejspíš nevěřila, že by se na Novu ještě někdy vrátila. A stalo se. S Terezou Bebarovou počítají tvůrci nového seriálu.
Tereza Bebarová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

CENA THÁLIE. Získala ji za hlavní roli v muzikálu Funny Girl.
29 fotografií

Loučení s Novou před pěti lety nesla těžce, přišlo totiž z ničeho nic. O důvodech se spekulovalo. Zdálo se, že na vině je pořad Peče celá země na konkurenční České televizi, na který herečka kývla. Vůči tomu se ale Nova ohradila. Prý za to mohl nedostatek časových možností Bebarové pro natáčení Ulice.

Každopádně nedávno Nova herečku obsadila do seriálu Bratři a sestry a zanedlouho by měla točit tamtéž nový komediální seriál. Její diář bude s oběma konkurenčními televizemi ladit životní partner Ivan Kotmel. Stal se totiž jejím manažerem. „Až po třiatřiceti letech společného soužití jsme zjistili, že bychom spolu mohli dělat ještě něco navíc. Že by mi mohl pomáhat, zastupovat mě, starat se o technické záležitosti... A dělá to skvěle, já se úplně uvolnila a soustředím se už jenom na svoji práci,“ prozrazuje Bebarová.

Tereza Bebarová (2024)

Její manžel vystudoval v Ostravě loutkoherectví, ale psal scénáře. „Dlouhá léta se tím zabýval, jeho rodiče byli taky dramaturgové a scenáristé, takže talent zdědil po nich. Ale je muž mnoha talentů a v dnešní době dělá spoustu jiných věcí,“ vypráví herečka. V době covidu například produkoval jejich společný pořad.

Byla jsem stydlín, malá dušička. Překonat obavy se vyplatí, říká Tereza Bebarová

Bebarová se vrací rovněž k muzikálu, i když jenom jedním představením. V lochotínském amfiteátru v Plzni si v červnu coby host zazpívá v open-air provedení muzikálu Mamma Mia! Ztvární v něm Donnu, kterou ve filmovém zpracování hrála Meryl Streepová.

„Říkala jsem si, proč ne? I když jde o jediné představení. Přijde mi to lepší, než se uvázat k nějakému projektu a pak s ním cyklicky jezdit. Diváci to nevidí, ale pro herce je to náročné, musí být v pohotovosti, zdravý a k dispozici. Tohle mi přišlo, že nebude práce, ale obrovský happening, který si užiju jednou, ale zato se vším všudy,“ vypráví.

A protože už dlouho nezpívala, nejspíš dojde i na lekce zpěvu. „Uvidím, co bude v mých silách časově zvládnout, ale hodlám tomu věnovat maximum,“ je rozhodnutá.

Za roli v My Fair Lady před dvaceti lety dostala Cenu Thálie, poslední dobou ji ale v divadle vidět není. „Nezříkám se muzikálových rolí, ale projekty si vybírám tak, aby mi byly příjemné, aby šlo o lidi a prostředí, které mi konvenuje. Nemůžu dělat všechno. Takže jsou to takové dezerty,“ říká.

V Mamma Mia! ji bude režírovat Lumír Olšovský. Znají se z konzervatoře, byť nebyli ve stejném ročníku. A zatímco Olšovský už zešedivěl, Tereza Bebarová přibývajícímu věku vzdoruje. „Už mi taky lehce prosvítají šediny, ale vnímám to pozitivně. To je prostě příroda a nemyslím, že mě to zestaršuje. Naopak, cítím se moc příjemně,“ říká herečka, která i postavou popírá svůj věk.

Tereza Bebarová (Praha, 22. ledna 2020)

Nechce se věřit, že během cukrářské show Peče celá země, kterou moderuje, výrobky soutěžících ochutnává. „To víte, že je testuji, protože chci vědět, jak chutnají. Ale dělám to s rozumem,“ odhaluje tajemství své štíhlé postavy. „Před rokem jsem držela nízkosacharidovou dietu, teď jsem se na to vykašlala a jím všechno. V ničem se neomezuju, ale všeho s mírou. Dá se říct, že jím instinktivně. Zjistila jsem, že mi nedělají dobře extrémy a že se cítím líp, když můžu všechno, ale zároveň si sama určím míru,“ vysvětluje.

Vítězka Peče celá země je neobyčejná. Máma, farmářka a pekařka v jednom

S jarem se zároveň začíná víc hýbat. „Před rokem jsem byla určitě hubenější, minimálně o pět kilo. Já se nevážím, ale myslím si to. Jenomže, když se zpětně na sebe podívám... Pokud je člověk v mém věku moc hubený, nepůsobí to příjemně. Malinko jsem od té doby nabrala, mám trošku zadek, ale cítím se skvěle. Překulila se mi padesátka a je mi hrozně dobře. Mám i nějaký ten špek, ale řekla jsem si, že se s ním budu kamarádit. Že si ho budu držet blízko, aby moc někde nevlál…“ směje se.

„Myslím si, že je strašně důležité, abychom, obzvlášť my ženy, byly spokojené, ale ne na úkor toho, že se snažíme vypadat co nejmladší. A hodně důležitá je energie, která z nás jde,“ vypráví.

S Ivanem Kotmelem vychovává dvě dcery. „Mladší Sofie tíhne víc k dramatickému umění. Ale zatím mi přijde, že inklinuje spíš k režii nebo ředitelování, ráda totiž šéfuje. Myslím si, že jako herečka by byla hodně náročná,“ usmívá se Bebarová. „A Klaudie je taky skvělá, profiluje se studijně. Baví ji učit se, zjišťovat a vyhodnocovat informace. Jdou jí jazyky. Řekla bych, že míří vysoko, nemá nízké cíle, a to je moc fajn.“

Terezu Bebarovou čeká výrazně pracovní období. Mimo jiné by měla s Josefem Maršálkem točit pro Českou televizi další sérii pořadu Buchty po ránu.

13. února 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Byla jsem o pět kilo lehčí, ale vypadala hůř, říká Tereza Bebarová

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.