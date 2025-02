Tereza Bebarová s partnerem každé ráno probouzí lymfu poklepáváním po těle od nohou směrem nahoru. „Abychom se neklepali rukama, máme takovou vychytávku – gongové a tympánové paličky. Partner si říkal, že to chce větší úder, a tak sedl k internetu a objednal někde u Zlína gongové a tympánové paličky,“ vypráví Bebarová.

Potom se zavěsí do domácího vyvěšovače hlavou dolů nebo jdou na malou domácí fitness trampolínu a po cvičení pijí „hnědku,“ jak herečka nazývá speciální koktejl, který tělu dodá, co potřebuje.

„Je tam filtrovaná voda, která byla ve sklenici s šungitem (neporézní polyminerální uhlíková hornina – pozn. red.), ten ji čistí. Pak do toho dáte chlorofyl, to je míza z rostlin a je to dobré na okysličení, je to antioxidant. Pak si tam dáme pět kapek jódu, dále mumio, což je taková pryskyřice, ale my tomu říkáme hovínka z netopýrů. Bůhví co to je, chutná to strašně. Pak tam dáme fytominerály, což je nejlepší forma minerálů – zinek, mix, keltskou sůl a šupnem to do sebe,“ prozradila Bebarová recept.

S Ivem Kotmelem jsou spolu už víc než třicet let a vztah jim stále funguje, ačkoli jednou se na čas rozešli. „My jsme si dali v jednadvaceti na chvíli takové volno, protože nám všichni říkali: ‚Jo první, no tak to musíš zkusit ještě někoho jiného, to nevyjde napoprvé na celý život, to se rozejděte, to až tak druhý, třetí…‘ a to nás hodně znervóznilo,“ vysvětluje Bebarová.

„Takže jsme si tak nějak mimoslovně, neřekli jsme si to, dali volno. Oba zároveň. Abychom si vyzkoušeli i jiné alternativy. A po roce nebo půlroce jsme zjistili, že to bylo zajímavé, ale že ten výběr byl úplně supr na poprvé,“ dodává herečka.