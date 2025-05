Roman Vojtek: V Teplicích nacházím chvíle, které mají smysl

Na jevišti srší energií, v televizních seriálech je nepřehlédnutelný. A když zrovna není v práci, věnuje se naplno své rodině. O to víc si Roman Vojtek váží momentů, kdy může vypnout hlavu a jenom být. Ideálním místem pro restart jsou pro něj už roky lázně v podhůří Krušných hor. V rozhovoru prozradil, proč má slabost pro solnou jeskyni, jak vypadá jeho lázeňský pobyt s rodinou i jak se omylem stal učitelem matematiky z Děčína.

Jak vám lázeňské pobyty v Teplicích pomáhají „dobít baterky“ a načerpat novou energii?

Základ je se do lázní dostat. Pak už je to paráda. Když se to podaří, už si jen užívám – v lepším případě užíváme, pokud jsem tam s rodinkou. A tím, že do Teplic pravidelně jezdím už více než osm let, přesně vím, kam zajít, co která procedura obnáší, kde mají nejlepší oplatky a kdy jít do Thermalia, aby tam bylo co nejméně lidí.

Teplice se zjevně staly vaší oblíbenou destinací. Co vás na těchto lázních tak okouzlilo? Je to onen „genius loci“ nejstarších českých lázní?

Nebudu nic skrývat, mám už jistý věk a svoje problémy, a i když naše spolupráce s lázněmi Teplice začala nevinně, postupem doby jsem zjistil, že skvělá péče, kterou tu nabízejí, mi s mými problémy dost pomáhá. A navíc je mi tu hodně příjemně. Jak v lázních, tak ve městě samotném, takže ten genius loci nejspíš cítím.

Lázně Beethoven i vámi zmíněné Thermalium, to jsou dvě věhlasné tváře teplické lázeňské péče. Nejstarší lázně, které v sobě ukrývají jeden z nejmodernějších termálních komplexů v Česku. Jaký je váš osobní pohled na rozdíly mezi tradicí a inovací?

Já jsem o tom takto, že jde vlastně o spojení starého s novým, nikdy neuvažoval. Je to asi tím, jak citlivě a dobře to architekt vymyslel a zakomponoval. A že jako celek to působí velmi přirozeně, takže si to vlastně ani neuvědomíte. Když nad tím tak přemýšlím, já jsem taky o 15 let starší než má báječná žena – a dohromady nám to ladí senzačně.

Roman Vojtek už ví, kdy jít do Thermalia, aby tam bylo co nejméně lidí

Zmínil jste, že jste vyzkoušel řadu zdejších procedur. Je nějaká, která vás obzvlášť překvapila svým účinkem?

Myslím, že jsem vyzkoušel snad všechny, a je pro mě velmi těžké některou vybrat. Záleží taky na tom, co mě v danou chvíli bolí. Kromě už zmíněného Thermalia mám třeba velmi rád solnou jeskyni, tam si vždy báječně odpočinu. Úžasná je taky aquatermojet, vlastně taková vodní postel, která vás zespodu masíruje tryskami. Nebo miluju prohřát si tělo v horké lázni. A ještě jednu věc, které si tu s rodinou ceníme, bych rád zmínil, a to je jídlo. Opravdu báječně tu vaří a všem nám chutná. Dokonce i děti si vždy vyberou a všechno snědí – a ti, kdo mají děti, jistě potvrdí, že to není vždy obvyklé.



Když přijedete do Teplic i s rodinou, promění se váš lázeňský pobyt spíše v aktivní dovolenou, nebo stále nacházíte čas na klid a odpočinek pro sebe?

Ne, ne, aktivní rozhodně není. Pokud tedy nepočítáme jako aktivitu procházky parkem, výstup na věž kostela nebo návštěvu cukrárny v obchodním centru. Teplice a lázně máme vždy spojeny s klidem, odpočinkem a místem, kde se, alespoň tedy pro nás, čas na chvíli velmi zpomalí.

Vnímáte rozdíl v atmosféře Teplic v různých ročních obdobích?

Takhle to nevnímám. Je to možná tím, že lázeňský život se většinou odehrává „uvnitř“. Je tolik procedur a příjemných záležitostí, které je třeba absolvovat uvnitř, takže ven na procházku chodíme jako na vítanou změnu a pak zase hezky dovnitř na další příjemné a zdraví prospěšné věci.

„Lázně Teplice? Dobré pro tělo, krásné pro duši. Čas se zpomalí, zdraví se vrací a vaše tělo říká: Děkuji! Myslím, že to není potřeba víc rozvádět,“ říká herec Roman Vojtek.

Jak na vás reagují ostatní hosté? Přece jen vás nejspíš znají z televizní obrazovky…

Zrovna při mé poslední návštěvě se mi stala vtipná věc. Lidé mě v lázních poznávají. Jsou to většinou lidé starší, kteří se dívají na televizi, a tak mě znají třeba z Vyprávěj nebo jiných seriálů. A onehdy se mě jedna taková starší dáma, která nejspíš nevěděla, kam můj obličej zařadit, zeptala: Nejste náhodou z Děčína? A neučil jste mě na základce matiku? Tak jsem si hned v duchu spočítal, kolik by mi v tom případě muselo být, spolkl jsem to a v klidu řekl: Určitě ne.

Roman Vojtek s rodinou na pobytu v Lázně Teplice

Co byste vzkázal těm, kteří o návštěvě lázní Teplice teprve uvažují?

Ať tam jedu sám, nebo vezmu celou rodinu, vždy v Teplicích najdu to, co mi jinde chybí. Klid, pohodu a péči, která skutečně pomáhá. Zdejší procedury nejsou jenom rutina, ale skutečná úleva pro tělo i mysl. Děti si užívají termálko a okolí, já si odpočinu a zároveň udělám něco pro zdraví. Lázně Teplice pro mě nejsou jen místo. Zažívám tam chvíle, které mají smysl.