Dominika Cibulková patří mezi ženy, které si svá tajemství nenechávají pro sebe. Jednu tajnou zbraň na hubnutí jste se rozhodla poslat do světa. Proč?

Před pár dny jsem v Bratislavě křtila moji fitness aplikaci, která zaznamenává celý můj progres hubnutí. Je tam strava, kterou jsem jedla, cvičení, které jsem měla nastavené od kondičního trenéra. Celá se věnuje zdraví, pohybu a tomu, že mě tam vidíte hubnout. Obsahuje půlroční redukční plán.

Je pro vás důležité být štíhlá, ale zároveň i zdravá?

Určitě. Myslím, že štíhlá a zdravá je úplná fantastická kombinace. Nejsem zastáncem toho, jak je teď trend body pozitivity, abychom mluvili o tom, že je v pořádku být víc při těle. Není to zdravé, takže to není v pořádku. Člověk se sice může cítit v pohodě a nechte mě na pokoji, to je ok, ale nejsem zastáncem toho, abychom tu adorovali nějaké nezdravé návyky. Sice jsem sama měla třiadvacet kilo nahoře, ale necítila jsem se s tím v pořádku. Na druhou stranu i to hubnutí musí být zdravé, musí být vyvážené a musí být dlouhodobé, takže to je takový můj klíč ke zdravému hubnutí. Musí to být něco, co dokážete dlouhodobě udržet.

Co je pro vás potom tou největší lichotkou, když se cítíte lépe, fit, sama už na sobě vidíte, že jste štíhlejší. Jsou to slova od partnera?

Můj manžel Michal je úplně úžasný. Byl samozřejmě každý den se mnou, jak jsem hubla patnáct měsíců třiadvacet kilo, ale musím říct, že si toho všímá až teď poslední dva měsíce, že mi řekne: „Wow, tak ty jsi ale brutálně zhubla!“. Teď se mu mnohem víc líbím, mnohem víc ho přitahuji. On byl na mě takto zvyklý, když si mě bral. Ale on je fantastický manžel, tak věděl, že jsem mu dala dvě děti, že jsem je kojila a nikdy mi neřekl nic ve smyslu: „Ale lásko, už si dej pozor na stravu.“ To nikdy. Ale teď na něm vidím, že se mu moc líbím.

Možná to někomu přijde povrchní, ale na druhou stranu je to regenerace vztahu.

No, je to možné! Ale neřekla bych, že je to povrchní. Je pravda, že mnoho lidí vás soudí na první pohled, když vás uvidí i podle toho vzhledu. Já si myslím, že více hned od začátku respektujeme ty lidi, u kterých vidíme, že jsou fit, starají se o sebe. Neříkám, že je to správné, ale teď ten svět tak funguje.

Velkým kritikem v životě ženy taky bývají maminky. Co vám řekla ona?

Moji rodiče z toho byli velmi nešťastní, že jsem tak přibrala a nebyli na to zvyklí. Takže můj taťka z toho byl úplně hotový, ten prostě: „Dominiko, něco se sebou dělej, strašně jsi přibrala. To je hrozné, na to se už nedá koukat.“ Můj taťka je prostě klasický chlap, stará škola. A moje maminka byla též taková, že mi řekla: „No dobře, Domi, ale už si začneš dávat pozor.“ a tak. Ale při tom hubnutí mě velmi podporovala a byla tam opravdu jako velká opora. Moji rodiče oba dva jsou velmi přísní a tvrdí lidé, takže myslím, že i já jsem tak vyrostla na takové výchově.