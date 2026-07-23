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Kam mě pozveš, Belmondo? Těhotnej kuchař ukázal, jak vypadal v 18 letech

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  10:30
Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl, je český influencer...

Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl, je český influencer vytvářející obsah formou videoreceptů na sociálních sítích TikTok, Facebook, Instagram a YouTube. (14. dubna 2025) | foto: Jaroslav Vajgl

Těhotnej kuchař Jaroslav Vajgl ukázal na Facebooku fotku z mládí. „Když mi bylo...
Těhotnej kuchař Jaroslav Vajgl se na Facebooku pochlubil radostnou novinou, do...
„Vím, co ubrat, co přidat, co vynechat, případně jak to udělat trochu jinak, a...
PROČ TĚHOTNEJ? Stál u plotny a jeho žena z legrace nakreslila...
15 fotografií
Populární tvůrce videoreceptů Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl (50), překvapil fanoušky archivním snímkem z mládí. Na sociálních sítích ukázal, jak vypadal v osmnácti letech, a pobavil je svým typickým humorem.

Jaroslav Vajgl, známý pod přezdívkou Těhotnej kuchař, se na Facebooku podělil o archivní snímek z mládí. „Když mi bylo 18, jako na fotce, holky mi říkaly: ‚Kam mě pozveš, Belmondo?‘ Dneska mi říkají: ‚Co budeš vařit?‘“ napsal.

Masox i instantní jíšku bych zakázal. Lidé u videí nedávají pozor, říká Těhotnej kuchař

Vzápětí svůj příspěvek doplnil tradičním humorem. „Jen Paní Columbová to říká, nikdo jinej. Nikdo jinej to nesmí říkat!“ dodal s odkazem na svou partnerku, kterou na sociálních sítích dlouhodobě označuje právě touto přezdívkou.

Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl, patří k nejúspěšnějším českým tvůrcům kulinářského obsahu. S tvorbou krátkých videoreceptů začal během pandemie covidu-19 a díky svižnému stylu, lidovému humoru, a jednoduchým receptům si získal miliony sledujících napříč Facebookem, Instagramem, TikTokem i YouTube.

Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl, je český influencer vytvářející obsah formou videoreceptů na sociálních sítích TikTok, Facebook, Instagram a YouTube. (14. dubna 2025)
Těhotnej kuchař Jaroslav Vajgl ukázal na Facebooku fotku z mládí. „Když mi bylo 18, holky mi říkaly: ‚Kam mě pozveš, Belmondo?‘ Dneska mi říkají: ‚Co budeš vařit?‘“ napsal ke snímku.
Těhotnej kuchař Jaroslav Vajgl se na Facebooku pochlubil radostnou novinou, do rodiny přibylo miminko, narodila se Matylda. (červenec 2026)
„Vím, co ubrat, co přidat, co vynechat, případně jak to udělat trochu jinak, a většinou mi to vychází,“ říká Jaroslav Vajgl. Vlevo jeho poctivá zelňačka, uprostřed hermelínový salát a vpravo guláš z kližky s černým pivem podle jeho not.
15 fotografií

Sám opakovaně zdůrazňuje, že není vyučeným kuchařem a recepty připravuje tak, aby je zvládl uvařit opravdu každý. Vedle videí vydal také několik úspěšných kuchařek a za svou tvorbu získal několikrát ocenění Křišťálová Lupa, mimo jiné v kategorii One (wo)man show.

V posledních týdnech zaujal i osobnějšími příspěvky. Se svými fanoušky sdílel radost z narození miminka v rodině, jehož příchod veřejně oslavil.

„Tohle je Matylda. Matylda na svět trošku pospíchala, aby se stala milovanou součástí naší velké rodiny. Teď je jí pár týdnů a dneska s námi poprvé opékala na zahradě buřty. Bylo jí to úplně jedno a pamatovat si to nebude. Za pár let ale bude bosky pobíhat po naší zahradě tu s červenou pusou od jahod a malin, příště zase modrofialovou od borůvek. Ke kuřízku pak dostane čerstvej hlávkovej salát,“ napsal k fotce.

V letošním velkém rozhovoru pro časopis Téma Vajgl prozradil mimo jiné to, jak začal s natáčením videoreceptů, jakých je jeho pět nejoblíbenějších jídel, i co by poradil všem začínajícím kuchařům.

ANKETA: Inspiruje vás při vaření Těhotnej kuchař a jeho recepty?

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