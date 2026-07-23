Jaroslav Vajgl, známý pod přezdívkou Těhotnej kuchař, se na Facebooku podělil o archivní snímek z mládí. „Když mi bylo 18, jako na fotce, holky mi říkaly: ‚Kam mě pozveš, Belmondo?‘ Dneska mi říkají: ‚Co budeš vařit?‘“ napsal.
|
Masox i instantní jíšku bych zakázal. Lidé u videí nedávají pozor, říká Těhotnej kuchař
Vzápětí svůj příspěvek doplnil tradičním humorem. „Jen Paní Columbová to říká, nikdo jinej. Nikdo jinej to nesmí říkat!“ dodal s odkazem na svou partnerku, kterou na sociálních sítích dlouhodobě označuje právě touto přezdívkou.
Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl, patří k nejúspěšnějším českým tvůrcům kulinářského obsahu. S tvorbou krátkých videoreceptů začal během pandemie covidu-19 a díky svižnému stylu, lidovému humoru, a jednoduchým receptům si získal miliony sledujících napříč Facebookem, Instagramem, TikTokem i YouTube.
Sám opakovaně zdůrazňuje, že není vyučeným kuchařem a recepty připravuje tak, aby je zvládl uvařit opravdu každý. Vedle videí vydal také několik úspěšných kuchařek a za svou tvorbu získal několikrát ocenění Křišťálová Lupa, mimo jiné v kategorii One (wo)man show.
V posledních týdnech zaujal i osobnějšími příspěvky. Se svými fanoušky sdílel radost z narození miminka v rodině, jehož příchod veřejně oslavil.
„Tohle je Matylda. Matylda na svět trošku pospíchala, aby se stala milovanou součástí naší velké rodiny. Teď je jí pár týdnů a dneska s námi poprvé opékala na zahradě buřty. Bylo jí to úplně jedno a pamatovat si to nebude. Za pár let ale bude bosky pobíhat po naší zahradě tu s červenou pusou od jahod a malin, příště zase modrofialovou od borůvek. Ke kuřízku pak dostane čerstvej hlávkovej salát,“ napsal k fotce.
V letošním velkém rozhovoru pro časopis Téma Vajgl prozradil mimo jiné to, jak začal s natáčením videoreceptů, jakých je jeho pět nejoblíbenějších jídel, i co by poradil všem začínajícím kuchařům.