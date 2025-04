Kdyby hudba voněla, cítili byste při poslechu debutu Café Bar Sunset Love směs citrusů, pryskyřice a kovově chladného večerního vzduchu. Tea Sofia si pro ni se svým producentem Lukášem „Lvciferem“ Mutňanským vyhradila noc, kdy se na karlínském bulváru zavírají bary a teplé neony zčervenají do malinova.

„To ticho za ranními rohy je přesně moment, kdy si uvědomíte, že i ta nejdivočejší romance dohořívá,“ vysvětluje zpěvačka a lokne si espressa. Při skládání si před každou písní představila konkrétní koktejl: pilotní singl „Negroni na ledě“ bodne hořkým likérem do jazyka, „Crema di Limoncello“ zpívá o krátkém záchvěvu naděje a závěrečné „Espresso Martini“ funguje jako budíček z růžové melancholie.

Zpěvačka v rozhovoru s redaktorem Martinem Vášou přiznává, že píseň vznikající na troskách vztahu se těžko zpívá, dokud člověk nepochopí, že bolest patří do slova „autenticita“ stejně jako radost.

„Optimismus je můj obranný mechanismus. Nejde jen o to říct ‚bolí to‘, ale dokázat se podívat dál. Za každým západem slunce je nový den a já chtěla, aby to v nahrávce bylo slyšet.“ V textech se proto nevysvětluje, kdo komu první neodpověděl na zprávu; místo detailů slyšíte prasknutí vinylu, křídla racka nad mořem nebo šustot stužky na dárku, kterým se partneři minuli. Nikdy doslova, ale vždycky přesně.

Tea Sofia od dětství skládala verše do sešitů, které schovávala mezi notami na housle. Poprvé prý pochopila sílu hudby, když slyšela Amy Winehouse zpívat o prázdné láhvi. „Z ničeho udělala něco monumentálního. Řekla jsem si, že i moje drobnosti můžou mít velký zvuk.“ Na albu proto zaznívají orchestrace i rapové breaky, ale co track, to Tea; každé nadechnutí nechává na pásu, aby posluchač dostal nefiltr. „Kdybych nad tím příliš přemýšlela, zabalím se do třpytu produkce a pravda zmizí. A to já nechci. Nechci, aby ta hudba lhala ani mně, ani lidem, co ji budou zpívat ve sprše.“

Základním instinktem, který Tea ve svých třiadvaceti letech považuje za nejcennější kompas, je schopnost ponechat věcem čas. Lásce, hudbě i bolesti. „Když vás bolí hlava, nevezmete tři prášky naráz – víte, že to neurychlíte. Stejné je to se srdcem. Nechat ho chvíli tlouct v prázdnu není slabost, ale léčba.“ V den, kdy dotočila poslední vokály, zašla sama do baru v Holešovicích, objednala si skutečné Negroni a připila na to, že city se dají přes destilát i zmasterovat. „Byl to první moment, kdy jsem pocítila skutečnou úlevu. Už to nebyl příběh dvou, ale písnička, kterou můžete mít i vy.“

Album už má na streamovacích platformách statisíce přehrání a Tea mezitím píše materiál, který prý nebude pokračováním, ale „novým menu“. Nebojí se, že fanoušci chtějí další koktejlový mix rozchodových dramat? Pokrčí rameny: „Znám jen jeden způsob, jak tvořit – vyprávět, co se mi právě honí hlavou. Jestli to bude o začátku velké lásky, o tichu po bouři, nebo o tom, jaké to je konečně milovat sama sebe, uvidíme.“ Bar tak zatím nezavírá, ale mění nápojový lístek.