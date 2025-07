A co na to „tradiční ruské hodnoty“? Duo Tatu se vrátilo po 12 letech, hrálo na Krymu

10:18

Ruské popové duo Tatu, známé svou lesbickou image a hity jako All the Things She Said a Not Gonna Get Us, odehrálo svůj první veřejný koncert po dvanácti letech. Julie Olegovna Volkovová (40) a Jelena Sergejevna Katinová (41) vystoupily 19. července v letovisku Mriya Resort & Spa na Krymu, akce přilákala tisíce fanoušků z Ruska i zahraničí.