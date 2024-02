Ritz, nebo nic. Hraji denně, mladí kolegové mě baví, říká Taťjana Medvecká

Taťjanu Medveckou uvidíme letos na letní scéně pod Žižkovskou věží. Na co se můžeme těšit?

Bude to komedie Stevena Moffata, která se jmenuje Návštěva na zabití. Je to taková dobře napsaná britská komedie.

Účinkujete i v Národním divadle. Do toho natáčíte, pak jsou tu také letní divadelní scény… Kdy máte vůbec volno?

Ani se neptejte! Jak to říct? Ono to tak někdy u nás bývá. Buď Ritz, nebo nic. Já už tedy hodně dlouho mám Ritz, Ritz! I minulý rok jsem hodně točila, ale letos je to, musím zaklepat, takové víc divadelní. Ale zase v tom divadle to bude už druhá premiéra v sezóně. Vzhledem k tomu, že mám to štěstí, že hraji v titulech, které jsou hodně navštěvované, tak mi těch titulů neubývá. V současnosti mám asi dvacet představení měsíčně. A to je dost.

Působíte jako člověk, co srší energií a rozdává ji i do publika. Čím si vy sama pohladíte tu svou duši? Co si ráda dopřejete?

Moje nejlepší dopřání si je vyspat se osm hodin. To když se mi podaří, tak jsem opravdu šťastná a spokojená. A pak se zase můžu vrhnout do práce.

Taťjana Medvecká, Josef Somr a Ivan Luťanský ve hře Adam a Eva (Národní divadlo v Praze, 1978)

Točili jsme spolu reportáž v Národním divadle, v jedné inscenaci tam dokonce bojujete proti ageismu.

Ano, to narážíte na to, že tak stará Gertruda ještě nikdy nebyla? (smích) No, ano. Když s tím Skutři (režijní duo Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský – pozn. red.) za mnou přišli, jestli bych s tím neměla problém, tak jsem se ptala, jak to myslí. Vždyť je to trendy! A pak si přečteme, co se píše v novinách. Že život nekončí v šedesáti, v sedmdesáti, někdy i výš. Dneska jsem zrovna poslouchala rozhovor s paní krasobruslařkou, které je sedmasedmdesát let. Vrátila se z nějakých zimních her v Bormiu, kde vyhrála medaile. Byl to tak povzbuzující rozhovor!

Dáma kdysi v mládí krasobruslila, pak jí její dcera řekla: „Mami, hele, existuje taková možnost. Nejdřív trénovala maminka dceru, teď trénuje dcera maminku. Ta paní byla tak úžasná! Moderátorka Lucie Výborná se jí ptala, jestli jí přece jen už v jejím věku něco nebolí. A ta paní se tak zamyslela a říkala „A víte, že ne? Já si vlastně myslím, že ten pohyb a ten sport, to je vlastně dobrý pro zdraví.“ V sedmasedmdesáti krasobruslí a skáče. Tak to je paráda, ne? To je povzbuzující.

Netkví to tajemství také v tom, že jste v kolektivu mladých tvůrců a herců a přijímáte tu jejich energii?

To je samozřejmě moc prima. Protože mladí mají prostě úplně jinou energii. Nestěžují si pořád, nebolí je kolena, nenadávají na všechno. Berou všechno tak nějak lehčeji, protože mají ještě ten život před sebou a netuší, co je čeká. (smích) Je to docela příjemný. Musím říct, že se ráda obklopuji mladými kolegy.

Necháváte si od vnoučat ukazovat TikTok a jiné sociální sítě? Jednak proto, abyste měla perfektní popkulturní přehled, ale i kvůli orientování se v technických novinkách a vymoženostech?

Já mám vnoučata ještě moc malá. Fanouškovi jsou tři roky a kousek. Ale nikdo tak nerozšteluje můj mobil jako on! Když to vezme do těch svých prstíčků, občas se tam objeví takové věci, že jsem vůbec netušila, že to ten mobil umí. Takže možná to nebude dlouho trvat a vnoučata mi opravdu budou ukazovat co a jak. Já jsem pologramotná, že jo, protože my jsme se to neučili, víte, naše generace. Za nás ještě nebyly počítače a já jsem neměla čas jít na nějaký počítačový kurz.

Můj manžel se to naučil po nocích a já jsem ho podezřívala, že tam hraje hry. Já jsem radši spala těch osm hodin denně. A teď mi ty znalosti chybí. Ale pořád jsem ještě nenašla ten čas, abych se to dokonale naučila. Umím základní věci. Ale kdybyste mi řekl, abych vám udělala nějakou prezentaci, tak to bych neudělala.

Kdo je tedy tou vaší IT podporou?

IT podpora jsou moji dva zeťáci a můj manžel. Těm za to děkuji! Velmi často mně vytrhli trn z paty.

Dáváte si pozor na to, abyste neplula příliš často v romantických komediích? Podle vaší filmografie se nebojíte ani hlubších témat…

Člověk dostává různé nabídky. Když se ten charakter podobá, tak třeba řeknu „to už tedy ne“. Ale jsem zvědavá. Dostala jsem nabídku na romantickou komedii, souhlasila jsem s romantickou komedií. Pak přišla nabídka na zajímavou práci s mezinárodním týmem, tak jsem do toho šla. A minulý rok jsem točila dlouhý seriál Mozaika pro Voyo. Uvidíme, co z toho bude. Jsem taková rolím otevřená.