„Já jsem babička na baterky. Nejdřív přišel ten hnusnej covid, a když bylo uvolnění po covidu, bylo hodně práce a já jsem proto hodně pracovala,“ říká sebekriticky Medvecká.

„Anička už chodí do první třídy, Gábinka už byla u zápisu a Fanouškovi je pět, toho se snažím užít, co to jde. Na kroužky je nevozím, já totiž neřídím. Říkám, babička na houby. Já jsem celoživotní pěšák,“ vysvětlila herečka, která v současné době vystupuje v Národním divadle, Kalichu, Ungeltu nebo ve Viole a má kolem patnácti představení měsíčně.

V divadle zaujala i svého manžela, dramaturga a pedagoga na FAMU Jiřího Dufka, s nímž je už víc než padesát let. „Můj muž je svatý muž. My jsme se seznámili 7. prosince 1974. Šla jsem z divadla,“ popsala Medvecká.

„Vystupovala jsem u nás na Kulaťáku, a protože bylo po Mikuláši, měla jsem pomeranč. Loupala jsem ho, a najednou se za mnou ozval takový tichý hlas: ‚Slečno, směl bych vás doprovodit?‘ Já úplně ztuhla, protože jsem od maminky byla vychovaná, že slušná holka se neseznamuje na ulici. Tak jsem nevěděla, co dělat, a jak jsem loupala ten pomeranč, zeptala jsem se ho, jestli nechce půlku,“ vzpomíná herečka.