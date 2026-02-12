Herečka Tatiana Pauhofová soucítí se sexuálními oběťmi. Sama to utnula včas

Autor:
Tatiana Pauhofová (42) fandila na Cenách české filmové kritiky snímkům Otec a Sbormistr, které získaly nejvíce nominací a jejichž tvůrci nakonec neodcházeli s prázdnou. Zvlášť film Sbormistr slovenskou herečku silně zasáhl. I ona sama v minulosti čelila sexuálním návrhům, prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz.
Táňa Pauhofová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Táňa Pauhofová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024) | foto: FTV Prima

Táňa Pauhofová a Jonatán Pastirčák na udílení cen Český lev (Praha, 9. března...
Táňa Pauhofová v seriálu Štěstíčku naproti (2025)
Táňa Pauhofová (Zlín, 6. září 2021)
Táňa Pauhofová na slavnostním zahájení festivalu (4. července 2025)
44 fotografií

Tříletou dceru nechala na Slovensku a společně se svým životním partnerem, hudebníkem Jonatánem Pastirčákem, přijela do Prahy užít si slavnostní večer. „Tam mám domov, ale jsem moc šťastná, že můžu cestovat za prací do Čech,“ říká Pauhofová, která je často obsazována do českých projektů. „Doufám, že jsem i vaše herečka. Já se tak rozhodně cítím, mně tu ‚Čechoslovačku‘ ze srdce už nikdo nevyrve,“ dodává.

Táňa Pauhofová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

O dceru, kterou v případě potřeby svěřuje mamince svého partnera, se strachovat nemusí. „Mám nejlepší tchyni na světě, které stoprocentně důvěřuji. Ty dvě se milují a užívají si, že spolu mohou být, což mě moc těší,“ říká herečka. A zda babička vnučku příliš nerozmazluje? „Nejvíc ji rozmazluji já sama,“ přiznává s úsměvem.

Táňa Pauhofová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)
Táňa Pauhofová a Jonatán Pastirčák na udílení cen Český lev (Praha, 9. března 2024)
Táňa Pauhofová v seriálu Štěstíčku naproti (2025)
Táňa Pauhofová (Zlín, 6. září 2021)
44 fotografií

Na loňských filmech ji těší i to, že znovu propojují Čechy a Slovensko. „Většina vznikla v koprodukci nebo obsahovala československé prvky a je vidět, že to funguje,“ říká.

Držela palce Tereze Nvotové (film Otec) i Ondřeji Provazníkovi, jehož snímek Sbormistr vznikl na základě skutečných událostí sexuálního zneužívání v pěveckém sboru Bambini di Praga. „Pan režisér natočil opravdu nádherný film. Je křehký a citlivý. Když jsem ho viděla, velmi mě dojal,“ svěřila se.

Zneužívání je téma, které v filmové branži silně rezonuje. I Tatiana Pauhofová se v minulosti setkala s návrhy typu „něco za něco“, když se ucházela o roli. „Setkala jsem se s tím, ale hned na začátku jsem to utnula. Takže já osobně zkušenost se sexuálním nátlakem a zneužitím nemám,“ říká otevřeně.

S dcerou se učím trpělivosti, říká o mateřství Táňa Pauhofová

„Ale vnímám jako velmi důležité, že vznikl film s takovou tematikou, že se o tom mluví a může se to veřejně probírat. Dlouhou dobu to bylo tabu, něco, co zůstávalo pod pokličkou, a spíše se viktimizovala oběť než pachatel. Jsem moc ráda za takové filmy, protože pomáhají tento pohled měnit,“ vysvětluje.

Na adresu žen, které ve své naivitě následovaly sexuální predátory – filmové producenty či režiséry až do jejich hotelových apartmá, jak o tom hovořily mnohé hollywoodské oběti, a tím v podstatě šly „neštěstí“ naproti, říká: „Moje zkušenost je taková, že bychom v žádném případě neměli nikdy nikoho soudit, protože jsme v té situaci nebyli. Nemůžeme tudíž vědět, co se tam odehrávalo,“ vysvětluje.

„Psychologové mluví o vnitřní paralýze, kdy se člověk není schopen bránit. Ne všechno, co vypadá jako souhlas, jím skutečně je. A zneužívat jakoukoli formu moci nad slabším nebo nad někým v nižší pozici je podle mě hyenismus. Nikdy bych si proto nedovolila obviňovat oběť,“ dodává herečka.

Tatiana Pauhofová a Jonatan Pastirčák (7. února 2026)

V dubnu začne zkoušet na Slovensku novou hru. Divadelní nabídky dostává i z Česka, ale zatím je odmítá: „Vzhledem k dceři, by to pro mě bylo logisticky náročné,“ zdůvodňuje.

Nominované filmy ji oslovily, ale ani u jednoho si nepomyslela: Kéž bych si v něm mohla zahrát. „Tohle absolutně postrádám. Jsem ráda, když můžu na plátně vidět dobrou herečku, která je v dané roli skvělá. Když někdo dobře odvede svoji práci, je to pro mě zážitek a nikdy mě ani nenapadne uvažovat, jak bych to udělala já. Tímto směrem se ubíhají moje myšlenky až v okamžiku, kdy je mi dána důvěra a roli dostanu. V tu chvíli se k tomu nějak postavím a zabojuji, ale do té doby jsem opravdu jenom divačka – požitkářka,“ uzavírá Pauhofová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

O svatbě mluví Hedvika. Roman Šebrle zachovává kamennou tvář

Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026)

Ona přivedla do vztahu tři děti, on dvě. Přesto splynutí dvou neúplných rodin proběhlo bez problémů. Roman Šebrle a Hedvika Lišková se shodnou ve všem. Slovo si ale v zásadních otázkách bere...

12. února 2026

Herečka Tatiana Pauhofová soucítí se sexuálními oběťmi. Sama to utnula včas

Táňa Pauhofová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Tatiana Pauhofová (42) fandila na Cenách české filmové kritiky snímkům Otec a Sbormistr, které získaly nejvíce nominací a jejichž tvůrci nakonec neodcházeli s prázdnou. Zvlášť film Sbormistr...

12. února 2026

Šárka Krausová je maminkou. Miminko má jméno s iniciály jako tatínek

Šárka a Ondřej Krausovi

Herec Ondřej Kraus se pochlubil radostnou novinou. Jeho manželka Šárka před dvěma týdny přivedla na svět jejich syna. Kluk dostal jméno, aby měl iniciály jako tatínek.

11. února 2026  19:42

Bojím se natáčet nahý, mám dysmorfofobii, říká Sam Claffin z Pirátů z Karibiku

Sam Claflin, Cannes 2025

Sam Claflin (39) otevřeně promluvil o tom, proč se obává natáčení intimních či nahých scén. Hvězda filmové série Hunger Games či filmů Piráti z Karibiku přiznala, že se dlouhodobě potýká s tělesnou...

11. února 2026

Sedmnáctiletý syn Maroše Kramára boural opilý. Neomluvitelná frajeřina, říká herec

Marko a Maroš Kramár spolu hrají v seriálu Sľub.

Marko Kramár, sedmnáctiletý syn slovenského herce Maroš Kramár (66), se poprvé vyjádřil k dopravní nehodě, kterou o víkendu způsobil pod vlivem alkoholu. Vozidlo, které řídil a v němž byli i jeho...

11. února 2026  10:57

Jana byla vždycky hvězda. Byla rozmazlovaná, říkala o Brejchové sestra

Jana Brejchová a její sestra Hana Brejchová

Když se Hana Brejchová (†77) objevila ve filmu Lásky jedné plavovlásky (1965), český divák užasle sledoval, že v té době už slavná Jana Brejchová (†86) má podobně krásnou a talentovanou sestru....

11. února 2026  9:36

Za celý život měli spolu jen 24 hodin. Otec Bena Cristovaa tragicky zemřel

Zpěvák Ben Cristovao

Zpěvák a textař Ben Cristovao prožívá velký smutek. O víkendu mu tragicky zemřel otec. Přes třicet let se neviděli, vztah navázali teprve loni. Strávili spolu den v Lisabonu. „I když jsme spolu za...

11. února 2026  9:27

Manžel říkal, že jsem jí podobná, vypráví Alena Mihulová o Lize Minnelli

Alena Mihulová (29. června 2024)

Moc jí to slušelo. Přesto, že v paruce ala Liza Minelli, krátkých červených šatech s flitry a botách na vysokých podpatcích se Alena Mihulová moc komfortně necítila. Ovšem pro roli je třeba i trpět....

11. února 2026

Svatby už nedělám. Nezvládla jsem diskuse se snoubenci, říká Fabešová

Iveta Fabešová v Show Jana Krause (11. února 2026)

Cukrářka Iveta Fabešová musela po rozvodu s manželem začít znovu ve vlastní cukrárně. Tu si zařídila ve Werichově vile a pořádá tam i kurzy. V Show Jana Krause prozradila, kdo se nejvíc do kurzů...

11. února 2026

Elvisovi jsem obětoval roky života a ono to vyšlo, říká Jakub Machulda. Videi baví svět

Premium
Jakub Machulda jako Elvis během show Elvis live v Royal theatre v Praze

Už v dětství ho hudba chytla natolik, že se od ní muzikant Jakub Machulda nedokázal odtrhnout. V pubertě pak „objevil“ Elvise Presleyho a zdálo se, že právě tento styl hudby je pro něj ten pravý....

10. února 2026

Zpěvačka Michaela Nosková se podruhé vdala. Vzala si fotografa

Jan Kolman a Michaela Nosková (18. září 2025)

Zpěvačka Michaela Nosková (42) se opět vdala. Vzala si fotografa Jana Kolmana (46). Svatbu měli v úterý v Domě U Červené lišky na pražském Staroměstském náměstí.

10. února 2026  14:13

Vítěz Hell’s Kitchen je tatínkem. Smekám před matkami, tohle bych nedal, říká

Jakub Reichman a jeho manželka Karolína Reichman Čiháková (2025)

Vítěz kulinářské show Hell’s Kitchen Jakub Reichman (37) se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Poprvé se stal tatínkem. Jeho manželka Karolína (37) porodila syna.

10. února 2026  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.