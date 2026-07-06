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Tuzemský červený koberec už nepůsobí levně, ale nadčasově, chválí Kováříková

Autor:
  11:00
Módní návrhářka Tatiana Kováříková navštívila zahájení filmového festivalu v Karlových Varech a plánuje se vrátit ještě na jeho zakončení. Pro iDNES.cz zhodnotila, jak na ni zapůsobil letošní červený koberec a prozradila, co osobně považuje za módní fiasko.

Filmové Vary

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S Tatianou Kovaříkovou se shledáváme na filmovém festivalu v Karlových Varech. Byla tady ta ostře sledovaná událost, a to zahajovací ceremoniál „Červený koberec“. Jak byste ho jako odbornice zhodnotila?
Já musím říct, že jsem překvapená, protože mně se skoro všichni líbili a je krásné, že si všichni dáváme záležet na tom, co si na červený koberec vezmeme, jak ženy budou vypadat, jak budou působit, a že si na tom fakt dávají záležet a je to taková elegance. Už to nepůsobí levně a působí to nadčasově a krásně. Jsem strašně mile překvapená a je to super.

Módní hvězdy Varů: Havlová, Schneiderová i Vagnerová ve stylu Hollywoodu

V zahraničí můžeme vidět, že někteří jdou na červený koberec skutečně jen za publicitou a pozorností. Vnímáte to i tady?
Určitě to tady je také, vnímám to tak. Ale myslím si, že je to přiměřené. Takže říkám, mně se to prostě moc líbí teď.

Když oblékáte lidi na červený koberec, zabrousí vaše oko následně na módní policie, nebo to pro vás není relevantní názor?
Mě samozřejmě zajímá, co další osobnosti nosí a co oblečou. Takže samozřejmě se podívám. Ale jako že bych to sledovala nějak výrazně, to se říct nedá.

Co vás přivedlo do letošních Varů a kolik outfitů jste si s sebou zabalila?
Já přijela jenom na skok, na slavnostní šampaňské, a přijedu až na závěr, na closing. My ještě došíváme šaty u nás v ateliéru, co na to říct? (smích)

Tatiana Kováříková s Annou Geislerovou na festivalu v Karlových Varech (červenec 2026)
Herečka Aňa Geislerová (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
Petra Nesvačilová a Hana Vagnerová přicházejí na zahajovací večer 60. ročníku karlovarského filmového festivalu. (3. července 2026)
Zpěvačka Annet X (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
28 fotografií

Práce v plném proudu. Jste v totálním nasazení.
Přesně tak!

Táňo, kdybyste měla říct nějaký film, který je pro vás naprostým evergreenem a nikdy nezestárne, který by to byl?
Já bych řekla Ďábel nosí Pradu, protože mně se strašně líbí, jak v něm dostala přednost móda a vůbec ten příběh je krásný. Je to hrozně hezky udělané a takových filmů je strašně málo. Jinak pro mě ještě další evergreen je s Marilyn Někdo to rád horké například. Ten film já úplně zbožňuju, takže to je můj top. A Dolce Vita samozřejmě. Anita Ekberg.

Jsou vám spíše inspirací tyhle hvězdy šedesátých let než ty, co žijí v současnosti?
Já všechno vnímám tak nějak obecně. Co se mi líbí, co nějak vnímám a nějak mě zaujme, si uložím do hlavy a pak to někdy buď použiju jako nějaký nápad, nebo se nechám inspirovat. Ale nemám ani žádnou preferovanou dobu. I současnost je zajímavá a vždycky člověk najde zase něco nového, i když si řekne: ‚Všechno už bylo, člověk nevymyslí nic nového.‘ Ale stejně jdeme zase dál a zase něco vymyslíme.

Hádám se především já, říká o manželovi návrhářka Tatiana Kováříková

Co je podle vás největší módní fiasko? Jsou to ta řvoucí loga a nápisy?
Může to tak být. V podstatě záleží na tom, jak se všechno nakombinuje. V podstatě vždycky záleží na tom, jak se kdo se k tomu postaví a jestli chce za každou cenu být vidět, co má na sobě a jakou značku. Tak to je někdy. Protože jsem Evropan, tak pro mě je to moc. Ale jsou jiné země, kde je to top, samozřejmě.

Označila byste samu sebe za minimalistku?
Jo, určitě, až moc velkou. (smích)

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