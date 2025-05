Dyková prozradila, proč chtěla ve StarDance skončit. Nyní se vrací s Čadkem

Tatiano, vy se na parket vracíte z osobností po absolutně nejdelší době. S jakými pocity jste tehdy kráčela na první trénink?

Určitě jsem se tenkrát hlavně těšila, ale byla jsem trochu nesvá, protože jsem vůbec netušila, co od toho můžu očekávat – byla to teprve druhá řada, a protože tehdy nebyla ještě zdaleka tolik rozjetá média ani sociální sítě, bylo zpráv o té náročnosti pomálu. Těšila jsem se a byla jsem zvědavá, jaké to bude.

Teď už víte. S jakými pocity se tedy vydáváte vstříc StarDance Tour?

Teď už vím a těším se víc než dvojnásobně.

Jste se svým tanečním partnerem Petrem Čadkem trochu v nevýhodě, protože na rozdíl od některých jiných párů budete tančit s velkým časovým odstupem, a tudíž budete muset vše drilovat od začátku. Nicméně Petr se nám svěřil, že jste šikovná, takže se toho nebojí.

No tak když se toho nebojí Petr, já se toho samozřejmě také nebojím. Podle mě jde teď ale hlavně o to, že si znovu užijeme pár krásných večerů.

Tatiana Dyková a Petr Čadek ve StarDance II (2007)

Pomohl vám v rozhodnutí kývnout na nabídku účasti fakt, že se vracíte do náruče Petra Čadka? Kdyby vám nabídli úplně jiného partnera, šla byste toho?

Takto jsem vůbec nepřemýšlela. S Petrem jsme si hned volali a říkali jsme si, že je to báječné a těšíme se na sebe. K tomu těšení určitě přispívá i to, že jsme po soutěži zůstali přáteli.

Je tanec nakažlivý? Propadla jste mu jen po čas tancování StarDance, nebo jde o delší vztah?

Já jsem tančila vždycky, už odmala a vlastně tančím stále, baví mě to. Samozřejmě společenský tanec je něco jiného, nikdy jsem se ho speciálně neučila, ale nakažlivé to je. A ohledně nakažlivosti fenoménu StarDance, tak to mě pohltilo. Kdykoliv mám čas, dívám se.

Už jste si během tréninku nějak ublížila?

O ublížení nemůže být řeč, ale hned po prvním kole, když jsem v roce 2007 naskočila do StarDance, jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. Tehdy mi osud hodně zamíchal kartami, protože nastoupila velká únava i obavy, jestli je vůbec dobrý nápad pokračovat v soutěži. V podstatě jsem každý týden stála před rozhodnutím, jestli (ne)mám oznámit, že budu muset soutěž ukončit.

Byla jsem pod dohledem doktorů, ale zároveň jsem svůj stav nechtěla vůbec zveřejňovat, protože to bylo v těch prvních třech měsících, takže velmi brzy, kdy se o tom prostě ještě nemluví. A také jsem chtěla, aby to, pokud možno, zůstalo jenom mezi mnou, manželem a Petrem, který to samozřejmě věděl. Nevěděli to ani naši kolegové, protože jsme si říkali, že by to mohlo být i trochu nefér, nechtěla jsem v ostatních vzbuzovat nějaký soucit nebo si tím vynucovat nějaké speciální ohledy. A v tomhle módu jsme to dojeli až do konce.

Tatiana Dyková a Petr Čadek ve StarDance II (2007)

Musíte účasti ve StarDance Tour obětovat něco zásadního?

Vždycky je to víceméně jen o čase. Ale je to dobře strávený čas.

V čem očekáváte jinakost projektu StarDance Tour od běžného ročníku? A co vás láká na roadshow?

Bude to prostě úplně jiné, první ročník a opět tak trochu neprošlápnutá cesta, přestože se to tváří, že by se ty večery měly uskutečnit stejně. Diváci sice budou hlasovat, ale patrně to nebude až takové drama, jako tomu bývá při klasické StarDance u televizních obrazovek. Také mě láká, že budeme pokaždé v jiném městě, v jiném prostoru a před obrovským publikem. Nepůjde o dvě stě nebo tři sta lidí, teď jich tam budou tisíce, a to bude obrovský adrenalin. To mě na tom láká asi nejvíc.

Petře, vy budete mít letos takové malé výročí – 10 let od posledního ročníku, v němž jste tančil. Co vás přimělo k návratu – nový formát, nebo prostě stesk po StarDance jako takové?

Já myslím, že celkově asi čtyři věci. Zaprvé formát StarDance, který je skvělý a jsem s ním dlouhodobě spojený, navíc ho stále dělají ti samí lidé. Za druhé nostalgie s Táňou a fakt, že si to spolu můžeme znovu dát. Za třetí – já už jsem dělal a stále dělám leccos, choreografii, režii nebo produkci, takže tanečník jsem v téhle době asi ze všeho nejmíň, a tak mám neodbytný pocit, že tentokrát už je to možná fakt naposledy, co budu chtít tohle absolvovat. Je to tudíž taková výzva a ty já mám rád. A za čtvrté mám spoustu kamarádů, kteří tenhle tour formát, který je tu nový, dělají v zahraničí, a všichni tvrdí, že je to úplná pecka už proto, že je tam spousta lidí, ten kotel je neuvěřitelný a stojí za to to zažít. Takže když mě Česká televize oslovila a tyhle čtyři věci se poskládaly dohromady, usoudil jsem, že se hecnu a dám to.

Mezitím vám doma stihl vyrůst nový taneční pár. Jak to mají vaše děti s tancem?

Obě naše děti milují pohyb, dcera tančí. A oba se těší, že mě uvidí a podpoří odněkud z kotle.

Je i díky StarDance zájem o tanec v tanečních školách?

Když začala před mnoha lety StarDance, opravdu se lidé do kurzů tance jen hrnuli. Najednou chtěli všichni umět tančit. Teď se to podle mě drží na takové příjemné hladině. Lidé se celkově chtějí víc hýbat, tudíž i tančit – a tanec je taková kultivovaná forma pohybu. Také už dnes spousta žen tančí sama v kurzech jen pro ženy. Je to za mě lepší než aerobic, který je spíš cvičením. Ženy se tak hodně dozví o svém těle. Tančit chtějí samozřejmě i děti, nejvíc logicky holčičky. Když jsem měl ještě taneční studio, nabízeli jsme hodně tanečních stylů a děti měly velký zájem o moderní tance jako MTV Dance, hip hop, ale i o latinu. Každopádně je o taneční umění zájem o hodně větší než v dřívějších letech, kdy u nás ještě StarDance nikdo neznal.

Tatiana Dyková a Petr Čadek ve StarDance Tour (2025)

Co rádi tančí dospělí?

Lidé v páru mají rádi takové ty taneční pro dospělé, kdy spolu tráví příjemný čas po práci na parketu. To funguje dobře, ale samozřejmě vždycky záleží na lokalitě, na lektorech. U žen pak stoprocentně vede nejvíc klasická latina, jako bývá ve StarDance: cha-cha, rumba, paso doble, jive anebo potom takové ty letní věci, jakými jsou salsa, bachata nebo merengue. Také teď hodně lidí zkouší flamenco, to je taková fajn komunitní věc, a v párovém tanci také dobře funguje tango argentino a swing.

Hodně párů, které se teď budou účastnit StarDance Tour, bude těžit z toho, že spolu budou tančit po vcelku krátké době. Neplánují tudíž až takový dril. Co čeká vás s Táňou? Přece jen je to už nějaký ten pátek…

Je to 18 let! Zrovna jsme se o tom spolu bavili, že když jsme tenkrát tančili, měly ještě naše telefony hodně bídné foťáky, takže je to opravdu daleko. Pro nás to znamená začít znovu, úplně od nuly. A tak už brzy začneme s tréninkem.

Kolik tomu musíte dát?

Asi dost, protože chceme, aby to bylo super. Ale Táňa je šikovná, trénuje a tancuje dál, takže v tom nevidím až takový problém. Hlavně si to ale chceme užít. Bude tam skvělá parta lidí a o to jde. Něco předvést a zároveň si to užít.