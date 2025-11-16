V Hannoveru si z Tatiany Drexler utahují. Chtějí, aby byla krásná

Už dávno není neznámou učitelkou tance. Díky porotcování StarDance lidi Tatianu Drexler nejen poznávají, ale vyjadřují jí i svoje sympatie. „Jsem za tu nečekanou lásku a náklonnost vděčná, na Moravě mě teď objímali úplně cizí lidé,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Slovenka, která trvale žije v Hannoveru.
Poté, co se Tatiana Drexler tanci přestala věnovat vrcholově, začala v Česku i v Německu trénovat tanečníky. A k tomu pravidelně usedá v porotě StarDance. „V Hannoveru o tom, co dělám v Česku samozřejmě vědí, protože neustále za sebe hledám záskok, někoho, kdo byl vzal hodinu za mě,“ říká. „Tam je to ale spíš ironizované: ‚No, naše televizní hvězda přijde zase až za týden,‘“ vypráví.

„A taky mi říkají, jestli bych někdy nemohla přijít na na trénink tak krásná, jako jsem ve StarDance,“ dodává s úsměvem.

„Učím tanec mladé lidi, taneční páry, které se mu věnují sportovně. A tím, že jim ukazuji, jak co mají dělat, jsem na parketě každý den. Ráda s nimi tancuji. Někdy si až musím dávat pozor, abych netančila víc než oni,“ prozrazuje na sebe.

Odvázat se ale umí i v aréně. „Naposledy jsme tancovali s Geňou před pár dny na Vojtu Dyka. „Jeli“ jsme diskotéku nejvyššího stupně a byli jsme výborní,“ směje se při vzpomínce na StarDance Tour. „Kdyby tam nebyly mantinely, tak k Vojtovi přiběhneme a skáčeme s ním. My se neostýcháme, jedeme o život,“ dodává.

Když vstupovala do StarDance jako porotkyně, hned měla jasno, jak bude soutěžní páry hodnotit. „Snažila jsem se být od začátku velmi laskavá, protože ti soutěžící jsou osobnosti, které už ve svém životě něčeho dosáhly a moje úlohou není kritizovat, jako spíš poradit, aby se kolo od kola zlepšovali,“ vypráví.

Oproti tomu ve StarDance Tour o žádný vývoj tanečníků nešlo. „Hodnotili jsme jenom tu konkrétní situaci a Česká televize vybrala tanečníky, kteří byli opravdu výborní. Všichni byli ve finále, někteří i vítězové, takže ta laťka byla strašně vysoko. Ono ani nebylo co vyčítat. Snažili jsme se být humorní, zábavní, vyprávět historky z našeho stardanceového života, povzbuzovat je a byli jsme opravdu šťastní, když jsme viděli odcházet domů spokojené publikum,“ upřesňuje.

Tatiana Drexler ve filmu Šviháci (2026)

Vzpomněli si na ni i filmaři. Producentka Oľga Núñezová ji společně s režisérem Braňo Mišíkem obsadila do komedie Šviháci, která bude mít premiéru začátkem příštího roku. „Je tam taková scéna v lázních, kde lidi tancují a já je to učím. Takže jsem vlastně zůstala ve své vlastní poloze učitelky tance. Jsem za tu nabídku vděčná a těším se na premiéru, i když musím říct, že herečka ze mě asi nikdy nebude,“ prozrazuje.

„Myslím si, že herecký talent nemám. Točili jsme takové drobné scénky do StarDance nebo Let´s Dance (slovenská show, pozn.red) a v jednu chvíli moji herečtí kolegové říkali: ‚Víte co, Táňo, dejte mi paruku a já to zahraji za vás,‘“ směje se. Mít „výraz“ na parketě ale několikanásobné mistryni Slovenska nedělá problém. „Vrcholový tanec má být autentický, na tom je postavený. A já jsem i jakoby stvořená pro živé přenosy. Když mám něco opakovat, snažím se to dělat líp a líp, jenomže ono to vypadá hůř a hůř. Jsem talentovaná pro první pokusy,“ usmívá se.

Jejím velkým hobby je přestavování domů. „Nedaleko Hannoveru jsme si s manželem pořídili venkovskou usedlost a tam buduji jeden objekt za druhým. Technicky jsem zdatná, baví mě to,“ prozradila.

Celovečerní snímek Šviháci je příběhem tří kamarádů (Tomáš Jeřábek, Daniel Fischer a Martin Pechlát), kteří jezdí pravidelně do lázní, kde zpestřují pobyt lázeňským hostům svojí hudbou. Znenadání však dojde k odhalení velkého tajemství, které jeden z nich dlouho skrýval a jejich idylka vezme za své.

V Hannoveru si z Tatiany Drexler utahují. Chtějí, aby byla krásná

