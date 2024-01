Nejsem opuštěná a sama, jak se o mně neustále píše, říká Taťána Kuchařová

„To, že si člověk dává partnerský detox, neznamená, že je sám a opuštěný. Ale ani to, že je chudák. To já rozhodně nejsem a nikdy jsem nebyla! Akorát si prostě od jisté doby chci nechávat věci pro sebe a chci mít klid,“ svěřila se Taťána Kuchařová v rozhovoru pro pořad Showtime. Podle modelky je to v její situaci pochopitelné.

„Neustále se prezentuje, že jsem opuštěná a tak dál. To je taková hra. Spíš se mi ta role podsouvá. Takhle to nikdy nebylo a není. A myslím, že ani nikdy nebude,“ říká exmanželka Ondřeje Gregora Brzobohatého. Má prý kolem sebe mnoho blízkých lidí, kterým může kdykoli zavolat.

„Nekompenzuji si své pocity někým jiným,“ říká Kuchařová s tím, že se nechce vyjadřovat k tomu, zda už je po rozvodu s muzikantem po jejím boku nový partner. V listopadu v jednom z rozhovorů oznámila, že není sama, ale nechce se k tomu dále vyjadřovat.

„Chci mít klid. Pro mě je důležité, aby lidé, kteří jsou kolem mě, nebyli toxičtí. A to se mi už daří,“ popisuje nyní a dodává, že je zvědavá, co pro ni má v plánu rok 2024. „Nechám se překvapit, co mi život přinese a co mi bude klást do cesty. Do roku 2024 vstoupím s novou energií,“ těší se.

Taťána Kuchařová vyhrála v roce 2006 soutěže Miss World a Miss České republiky. Byla prezidentkou soutěže Miss České republiky (2008–2010). Koncem června 2016 se vdala za hudebníka Ondřeje Gregora Brzobohatého. V prosinci 2021 pár oznámil rozchod.

Brzobohatý si v září 2023 vzal v Itálii jen čtyři měsíce po zásnubách moderátorku Danielu Písařovicovou (44).