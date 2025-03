Američanky nemají vkus, mají ale sebevědomí, říká Taťána Kuchařová

Potkáváme se na módní přehlídce v centru Prahy. Jak se cítíte, když jsou na vás upřené zraky ostatních žen?

Ženské oko je velmi kritické. Jsem asi podobná. Ale tady je strašně milá, až rodinná atmosféra, protože klientky, fanynky módy se tady schází celkem pravidelně. Takže se většinou už známe. Dnes tu je úplně nová kolekce, tak jsme se těšily, že rozebereme všechny módní výstřelky, kousky a tak dále. Teď jsem se vrátila ze Států, kde musím říct, že Američanky mě nepřestávají překvapovat. Fakt nemají vkus, ale mají sebevědomí. A to by se české ženy opravdu mohly učit.

Nedávno byla v Praze Candace Bushnellová, autorka předlohy Sexu ve městě. Vy jste v New Yorku byla teď. Když máte možnost to zhodnotit, je pořád sex v New Yorku?

(smích) To je záludná otázka.

Co se módy týče samozřejmě...

Záludná otázka za bludišťáka. Řekla bych, že jo. Většinou velmi dobře oblečené ženy, kočky, mladé, starší nejsou Američanky. Nebo tam nejsou narozené, ale jsou něčím šmrnclé, přistěhovaly a vdaly se tam. Všímám si toho, že většinou to jsou Evropanky, které tam přinášejí ten šmrnc, módu a sledují trendy. Je to fakt, tak to je a asi se to už nezmění.

Za Českou republiku poletí na světové finále Miss World Adéla Štroffeková. Dáváte tipy holkám, které nás reprezentují? Přijdou se zeptat?

Já jsem dávala v minulých ročnících pár tipů, nejvíc asi Krystýnce Pyszkové, což se ukázalo, že asi pomohlo. Dělám se srandu. Ale je úžasná! Tehdy jsme se sešly poprvé na rychlé kafe, bylo to těsně před tím, než odlítala, což bylo krásné. O jejím vítězství jsem se dozvěděla právě v New Yorku, kde jsem v té době byla. To byl teď rok.

Fandila jsem a fandím české kráse. Vždycky fandím českým holkám, protože doufám, že nás bude víc. Máme krásné reprezentantky ve světě, nejenom v módě, ale i právě tady v soutěžích krásy, které mají přesah do spousty dalších odvětví. Držím palce a Adéla je krásná. Viděly jsme se loni na finále Miss Czech Republic, takže doufám, že bude reprezentovat co nejlépe. A i když se neumístí, že si minimálně odnese úžasný zážitek a vzpomínky.

Miss Czech Republic 2022 Krystyna Pyszková a světová Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Praha, 7. května 2022)

Řeší se u vás samozřejmě pořád jedna věc. Rozvod. Co se stane a co budete dělat v ten moment, až se konečně definitivně sklapnou ty tlusté desky za jednou vaší životní kapitolou?

Hele, já jsem je už dávno sklapla, tak asi to bude spíš takové...

Oficiální?

Pro mě už dávno oficiální tečka nastala. A na tu formálnější, poslední, čekám. Ale zabouchnu za tím dveře a už se na to těším.

Co muži teď?

(smích) Opět otázka za bludišťáka. No, dobrý, dobrý, nestěžuju si.

Takhle, já si dovolím se vás zeptat. Jste vyléčená z českých mužů?

Vyléčená z českých mužů… To úplně není přesná otázka. (smích) Asi nezáleží na národnosti. Myslím, že jde úplně o jiné hodnoty, šarm, o to, aby to byl dobrý, hodný člověk. A je úplně jedno, jaká to je národnost. Takže tak.

Jste teď v životním cyklu, kdy přitahujete všechno pozitivní?

Mně se daří, zaplaťpánbůh. Pořád pracuju, mám svoje projekty, je jich hodně. Makám na nadaci, kdy letos budeme mít velkou spolupráci. Loni jsem začala dělat cyklistiku, strašně mě to chytlo. Vůbec jsem netušila, k čemu všemu mě to přivede. Chystáme také krásný charitativní projekt, kde chceme trošku aktivovat starší generace, protože kolo je úžasný nástroj, má skvělý sociální přesah, aspekt a propojuje generace.

Vy také trénujete na kole.

Trénuju na své první cyklistické závody, takže 21. června mi držte palce, protože pojedu své první ženské cyklistické závody. Beru to velmi seriózně, opravdu trénuju a moc mě to chytlo. Pečuju o nadaci, hodně cestuju, teď jsem se vrátila z New Yorku, kde jsem byla zase na genderové konferenci. Věnuji se i těmto věcem a těším se teď na další cesty, které mě čekají. Věnuji se pořád tomu samému, i když se o tom nepíše. Ale mě to nezastavilo. Zaplaťpánbůh za to.

Taťána Kuchařová (PONER Circus fashion show, Letenská pláň, Praha, 4. června 2024)

Můžeme se těšit, když jste se vrhla na cyklistiku, že budete v civilu nosit outfity jako princezna Diana, cyklistické šortky a mikiny?

Tak já si v cyklistických hadrech přijdu strašně tlustá. (smích) Opravdu v tom vypadám jako plus deset kilo, byť to tak není. Naopak jsem velmi zhubla díky té cyklistice. Ale to jsou takové elasťáky, kšandy, tretry a jedeš. Kolo je skvělé, ale je to strašná dřina, nic ti to neodpustí. Je to však fantastická čistička hlavy. Opravdu naprosto doporučuju cyklistiku všem, hlavně ženám, protože to je fantastický adrenalin, jste na čerstvém vzduchu, je tam ten sociální aspekt. Díky cyklistice se mi otevřel úplně nový svět. Chytlo mě to a věřím, že v tom budeme nějak pokračovat jak s nadací, tak i s naší babskou partou.

Říkáte, že jste zhubla díky kolu. Spousta modelek blázní s tím, že hubnou všemi možnými prostředky, ale zase je to na úkor pevnosti postavy a pružnosti. Je pro vás důležitější mít krásné tvary, přestože nebudete úplně jako ty „módní přeložený noviny“? Jak by vás chtěli někteří návrháři.

Já jsem vždycky měla sportovnější figuru, mám ramena, nejsem extra vysoká. Ale stačilo mi to a pro všechny mé pracovní aktivity. Svalová hmota se mi líbí, úplně bych nechtěla fušovat do kulturistiky, ale mám ráda zdravé, vysportované ženské tělo. Líbí se mi to. V tomhle si to udržuju vlastně už léta.