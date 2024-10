Štve mě, když mě představují jako sestru Kuchařové, říká Livie Blaško

„Štve mě, že mě představují jako sestru Taťány Kuchařové, ale zároveň jsem na to už zvyklá,“ říká Livie Blaško. „Když teď učím děti na zušce, tak ty už nevědí. Ten humbuk je pryč. Ale když jsem šla z 9. třídy, z malého města na konzervatoř, tak to bylo těžké. Všude byly plakáty, bylo to v době největšího boomu, kdy byla ségra jediná česká Miss World,“ vzpomíná zpěvačka na dobu, kdy její sestru znala celá republika.

Dnešní děti se ale už o královny krásy nezajímají. „Vidím, že děti dnes už nevědí, jestli někdo něco někde vyhrál. Zajímají je influenceři a youtubeři. Možná už je ani tolik nezajímá hudba, jak to tak vidím,“ povzdechla si Blaško, která vyučuje zpěv.

Sama se objevila v minulosti i v některých pěveckých soutěžích. Byla třeba v Česko Slovensko má talent. „Nepřihlásila jsem se sama. Bylo mi to nabídnuto a já kývla a znovu bych do toho určitě nešla. Nejsem soutěživý člověk a nemám ostré lokty,“ říká Blaško.

Přesto se rozhodla, že se pokusí svou pěveckou kariéru vzkřísit. „Hudbu si neskládám sama, takže bylo třeba kolem sebe sehnat nějaké lidi. Nejsem pod žádným vydavatelstvím, dělám to sama. Baví mě to bez ohledu na výsledek,“ říká zpěvačka, která se v létě vdala a definitivně se tím zbavila příjmení, které připomínalo, čí je sestrou. Manželovo příjmení se rozhodla používat v nepřechýlené podobě.

Taťána Kuchařová se svou matkou a sestrou Livií ve StarDance (2013)

„Hlavní důvod byl, že jsem nechtěla být stará Blažková, i když to je se ž. Kdyby se manžel jmenoval Krtek, tak bych asi nebyla Livie Krtek,“ směje se Blaško. Pro svou pěveckou kariéru navíc zvolila mezinárodně srozumitelnou variantu příjmení Blashko.

Se sestrou Taťánou Kuchařovou má dobré vztahy a snaží se jí být oporou i v době, kdy se veřejně propírá její spor s exmanželem Ondřejem Brzobohatým. „Je silná osobnost, ona to zvládá. Má spoustu přátel a my jsme jí taky oporou, takže doufám, že se má o koho opřít,“ řekla Livie Blaško.