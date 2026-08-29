Poprvé v životě jsem se cítil krásný, vzpomíná Taron Egerton na Kingsmany

Egerton, který měl jako teenager problémy s váhou, přiznal, že mu proměna výrazně zvedla sebevědomí. „Cítil jsem se neporazitelný,“ vzpomínal v podcastu Armchair Expert With Dax Shepard. Po skončení natáčení si však formu neudržel. „Když jsme ten film dokončili, hodně jsem povolil a strašně jsem přibral. To charakterizuje můj celý dospělý život,“ řekl.
Podobně náročnou totiž cestu podstoupil i kvůli filmu Apex, ve kterém si zahrál po boku Charlize Theronové. Přiznal ale, že za svou vyrýsovanou postavu ve filmu zaplatil vysokou cenu. „Každý den se trestám za to, že už tak nevypadám. Ale pravdou je, že jsem hladověl. Úplně jsem se vyšťavil, abych té formy dosáhl,“ řekl.
Herec se v rozhovoru otevřel také ohledně svého otce Davida, který se s jeho matkou rozešel, když byly Taronovi dva roky. „Nastal okamžik, kdy se ve mně něco přeplo a od té doby jsem ho neviděl,“ řekl. Přestože o jejich vztahu nechce mluvit příliš podrobně, dodal: „Vždycky ho budu mít rád. Jen si myslím, že by náš vztah moc dobře nefungoval.“
Naopak velmi pozitivně Egerton mluvil o Colinu Firthovi, svém hereckém kolegovi z Kingsmana, kterého vnímal téměř jako otcovskou postavu. Během natáčení se Egerton potýkal se svým prvním velkých rozchodem a žal často zapíjel na různých večírcích. Nakonec mu režisér Matthew Vaughn dokonce hrozil vyhazovem. „Vzpomínám si, že během natáčení Kingsmana bylo pár dní, kdy mi Matt říkal: Běž domů. Dneska natáčet nebudeš,“ vzpomínal. Firth mu podle něj v těžkém období pomohl: „Vždycky se ke mně choval laskavě, otcovsky a s porozuměním.“
|
20. července 2017