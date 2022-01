Z idolu vzorem anorektiček. Mám jen rychlý metabolismus, říká hvězda Prciček

„Přestaňte nenávidět a začněte milovat. Nikdo nestojí o bodyshaming. Není to v pořádku, není to cool a jen tím ostatním ubližujete. Prosím, nebuďte takoví, ničemu tím stejně nepomůžete, nemá to žádný efekt,“ napsala Tara Reidová v odpovědích na některé komentáře uživatelů Instagramu.

Ti se zděsili hereččina kostnatého vzhledu poté, co sdílela na sociálních sítích černobílé fotografie v plavkách.

„Těm, kteří psali ty komentáře plné nenávisti u mých uměleckých fotografií, mohu jen říct, že vše je o úhlu, při kterém se fotí. Opravdu nejsem příliš hubená. Nebo dokonce vychrtlá. Ale mám rychlý metabolismus. Každý, kdo to tak má chápe, že je téměř nemožné přibrat. Všechno co dělám je, že stále jím,“ tvrdí.

„Všem, kteří mi napsali naopak něco hezkého a milého a stojí při mně, díky, miluji vás! Nepřestávejte šířit lásku. Je to to jediné, co zachrání tento svět,“ dodala herečka.

Tara Reidová (2021)

To, že má anorexii, vyvrací herečka v mnoha rozhovorech už několik let. „Už roky mi všichni říkají, že jsem kost a kůže a že jen pohled na mě je jim nepříjemný. Ale vážím pořád stejně. Toto je moje přirozená hmotnost. Je třeba, aby mi už lidi dali pokoj, řekla například v roce 2018 pro DailyMailTV s tím, že lidé na ni často pokřikují, aby něco snědla, než zkolabuje.

Herečka si kdysi nechala zvětšit a následně zmenšit prsa, která se po operacích nepřirozeně zdeformovala. V touze po „pekáči buchet“ na břiše prodělala také nepovedenou plastiku břicha.

Problémy s příjmem potravy Reidová nikdy nepřiznala. V roce 2004 skončila na několik měsíců v protialkoholické léčebně.

