Hvězda Prciček skončila v nemocnici. Zdrogovali mě, tvrdí Tara Reidová

  10:34
Tara Reidová (50), známá především jako Vicky z filmu Prci, prci, prcičky, zažila v baru v Chicagu nepříjemný incident. Herečka, která se v minulosti potýkala se závislostí na alkoholu a problémy s příjmem potravy, skončila v nemocnici. Reidová tvrdí, že jí někdo přimíchal drogy do pití.
Server TMZ získal video, na kterém je Reidová na invalidním vozíku a poté ji na nosítkách odvážejí do nedaleké nemocnice. Herečka působí na záběrech zmateně, nesouvisle mluví k lidem, kteří jí pomáhají a v jednu chvíli dokonce sklouzne z vozíku.

Herečka tvrdí, že k incidentu došlo v hotelovém baru nedaleko Chicaga. „Tara Reidová podala trestní oznámení po incidentu, při kterém se domnívá, že někdo manipuloval s jejím nápojem. Plně spolupracuje s vyšetřovatelem. Tara se zotavuje a žádá o soukromí během tohoto traumatického období,“ sdělil její zástupce pro DailyMail.

„Rovněž vyzývá všechny, aby byli opatrní, hlídali si své nápoje a nikdy je nenechávali bez dozoru, protože tohle se může stát komukoli. V této fázi nebude poskytovat další komentáře,“ dodal.

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Reidová popsala, že si v baru objednala nápoj a šla si ven zapálit cigaretu.„Dala jsem si drink, nechala ho na baru a šla ven, zapálila jsem si cigaretu, a v lobby byli nějací youtubeři, prostě všude. A natáčeli všechno, všechno si točili. Bylo to divné,“ vzpomínala na večer.

Když se vrátila, její sklenice byla zakrytá ubrouskem, ačkoli sama tvrdí, že nic takového neudělala. „Pak jsem se toho drinku napila a ani jsem ho nedopila a prostě jsem omdlela. A než jsem se nadála, byla jsem v nemocnici. O osm hodin později,“ prohlásila Reidová.

Tvrdí také, že v nemocnici jí lékaři řekli, že byla zdrogována, ale neudělali žádné další testy, aby zjistili, o jaké drogy se jedná. „Ne, jen řekli: ‚Byla jste zdrogovaná. Včera večer vás v baru zdrogovali.‘ Bylo to všechno dost nejasné. Ani to nedokážu vysvětlit, protože sama nevím, co se stalo,“ řekla Reidová s tím, že podala trestí oznámení.

Tara Reidová

Na videu, které zveřejnil server TMZ, je také slyšet, jak před příjezdem záchranářů křičí: „Nevíte, kdo jsem! Jsem slavná. Jsem herečka!“

Teď tvrdí, že je ráda, že se to stalo na veřejném místě. „Víte, co tím myslím? Byla tam ochranka, která mi pomohla. Kdyby se to nestalo na veřejném místě, tak vás můžou znásilnit,“ dodala o incidentu.

Herečka v minulosti bojovala se závislostí na alkoholu, v roce 2008 dokonce podstoupila léčbu. Tvrdí však, že tentokrát měla jen minimum alkoholu. „Měla jsem jen sklenku vína. Nepiju tvrdý alkohol ani nic takového. Jen sklenku vína a cigaretu a to bylo všechno. Vůbec jsem nečekala, že se něco takového stane,“ ukončila.

