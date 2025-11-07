Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Autor:
  11:30
Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám platila za sexuální symbol Hollywoodu, však poznamenala závislost na alkoholu a návykových látkách.

Tara Reidová se narodila 8. listopadu 1975 v New Jersey. Před kamerou debutovala v roce 1987 v hororovém snímku Návrat do Salem’s Lot. První důležitá role pro ni přišla v roce 1998, kdy se objevila v komedii Big Lebowski režiséra Joela Coena.

Herečka Tara Reidová v letech 2007 a 2021

Po celosvětovém úspěchu série Prci, prci, prcičky si zahrála v dalších podobně laděných komediích jako například Josie a její kočičky (2001) či Sexy párty (2002) a také v nepříliš dobře hodnoceném hororu Sám v temnotě (2005) či v hororové sérii Žraločí tornádo. Krátce také uváděla vlastní reality show s názvem Taradise.

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky 2 (2001)
Tara Reidová (září 2023)
Tara Reidová
Tara Reidová a Thomas Ian Nicholas ve filmu Prci prci prcičky (1999)
33 fotografií

Její fotky plnily stránky módních i pánských časopisů, ale psychické problémy ji dohnaly k závislosti na alkoholu a návykových látkách. V roce 2004 kvůli tomu skončila na několik měsíců v protialkoholické léčebně.

Svobodná a bezdětná herečka má za sebou několik plastických operací. Nechala si zvětšit a následně zmenšit prsa, která se jí po operacích nepřirozeně zdeformovala. Protože toužila po „pekáči buchet“ na břiše, podstoupila také plastiku břicha. Ani ta se však příliš nepovedla.

Nemám anorexii, jen stárnu, brání se šikaně fanoušků herečka Tara Reidová

Reidová čelí roky spekulacím o tom, že trpí anorexií a bulimií. Herečka však poruchu příjmu potravy nikdy nepotvrdila a v rozhovorech zmiňuje, že za její přílišnou hubenost může rychlý metabolismus.

„Už roky mi všichni říkají, že jsem kost a kůže a že jen pohled na mě je jim nepříjemný. Ale vážím pořád stejně. Toto je moje přirozená hmotnost. Je třeba, aby mi už lidi dali pokoj,“ řekla v jednom z rozhovorů.

Tara se v minulosti objevila například také v reality show Special Forces: World’s Toughest Test, ve které celebrity podstupují tvrdý vojenský výcvik. Doufala, že jí účast pomůže v tom se psychicky vyrovnat s šikanou, kterou zažívá kvůli své postavě. V show však nakonec vydržela dva dny a poté účast vzdala.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Kdo se na ni podívá, ten zkamení. Klumová opět šokovala halloweenským kostýmem

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a...

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za...

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Britský princ Andrew (Budapešť, 10. září 2018)

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

7. listopadu 2025  11:30

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Patrik Hezucký

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

7. listopadu 2025  10:26

Dáme dívkám prostor mluvit, říká Makarenko o novém ročníku Miss Czech Republic

Miss Grand Czech Republic 2025 Markéta Mörwicková a šéfka soutěže krásy Taťána...

Taťána Makarenko (36) na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026 prozradila, že letošní ročník ponese podtitul The Next Level, tedy „vyšší level“. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila...

7. listopadu 2025  9:32

Miluji ho, pořád se smějeme, říká Cher o vztahu s mužem o 40 let mladším

Cher se svým přítelem Alexanderem Edwardsem (říjen 2025)

Zpěvačka Cher (79) promluvila o své lásce k muži, od kterého ji dělí 40 let. Hudební producent Alexander Edwards (39) ji prý umí rozesmát a mají se spolu krásně už téměř tři roky.

7. listopadu 2025  8:30

Celý život bojuji s tím, jak na sebe nahlížet, přiznává Iva Kubelková

Iva Kubelková nafotila novou kolekci plavek. (květen, 2025)

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (48) je celý život aktivní a aktuálně tančí na StarDance tour. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o těle, věku a o tom, co předává svým dcerám. Prozradila, že i...

7. listopadu 2025

Nejvíc se Hana Třeštíková bála, že děťátku přestane tlouct srdíčko

Hana Třeštíková s dcerou

„Vím, že spoustu lidí naštvu, ale šlo to samo,“ říká filmová producentka, režisérka a komunální politička Hana Třeštíková (43), jak se zbavila poporodních kil. Pozdní mateřství jí dalo nejen...

7. listopadu 2025

Budoucí ministr Adam Vojtěch si zahrál na Karla Gotta. Zazpíval jeho hit na plese

Adam Vojtěch zazpíval na plese náchodské nemocnice.

Bývalý a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se na oslavách náchodské nemocnice nechal unést svou vášní. Vrátil se v čase zpátky do dob, kdy zářil v hudebních soutěžích, a na pódiu se...

6. listopadu 2025  14:25

Svět obletěla zpráva o smrti Joeyho z Přátel. Je to hoax, reagoval hercův mluvčí

Matt LeBlanc s dcerou Marinou (Los Angeles, 17. října 2025)

Na internetu kolovala zpráva, že Joey Tribbiani, či spíše herec, jenž mu v legendárním seriálu Přátelé propůjčil tvář, zemřel. Mluvčí Matta LeBlanca (58) informaci po dotazech novinářů vyvrátil s...

6. listopadu 2025  13:52

Matěj si v Naked Attraction vybral člověka v procesu tranzice z ženy na muže

Matěj a Enn v pořadu Naked Attraction

V posledním dílu Naked Attraction si Matěj, který se dřív objevil v epizodě se samými muži, vybíral mezi ženami. Volba padla na Enn, což ale nakonec žena nebyla. Enn právě prochází tranzicí z ženy na...

6. listopadu 2025

Když odpustíte lidem všechno, rádi toho zneužijí, říká Zrádkyně Nicole Šáchová

Nicole Šáchová (Praha, Playboy party, 10. září 2025)

Druhá řada Zrádců běží na plné obrátky. Režisér Markus Krug dodává filmové řemeslo, Vojta Kotek charizma, napětí roste s každou poradou. Listopadový Cosmopolitan přináší rozhovor Martina Váši s...

6. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sydney Sweeney přibrala kvůli boxerské roli 13 kilo. Uznání se ale nedočkala

Christy Martinová a Sydney Sweeney v Los Angeles na premiéře filmu Christy (25....

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney (28) ztvárnila hlavní roli v novém boxerském životopisném dramatu Christy, který bude v českých kinech k vidění od února 2026. Kvůli roli světové šampionky...

6. listopadu 2025

Nemyslím si, že je dobře, aby dva gayové měli dítě, říká Martin Hranáč

Premium
Hell’s Kitchen Česko 2025 - Martin Hranáč

Pět let spolu „chodili“, než se nedávno vzali. Přesto si Martin Hranáč zatím neosvojil řeč svého partnera, který pochází z ostrova Saint Vincent v Karibiku. A tak se Jesse Hackshaw, jenž vystudoval...

6. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.