Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Tara Reidová se narodila 8. listopadu 1975 v New Jersey. Před kamerou debutovala v roce 1987 v hororovém snímku Návrat do Salem’s Lot. První důležitá role pro ni přišla v roce 1998, kdy se objevila v komedii Big Lebowski režiséra Joela Coena.
Po celosvětovém úspěchu série Prci, prci, prcičky si zahrála v dalších podobně laděných komediích jako například Josie a její kočičky (2001) či Sexy párty (2002) a také v nepříliš dobře hodnoceném hororu Sám v temnotě (2005) či v hororové sérii Žraločí tornádo. Krátce také uváděla vlastní reality show s názvem Taradise.
Její fotky plnily stránky módních i pánských časopisů, ale psychické problémy ji dohnaly k závislosti na alkoholu a návykových látkách. V roce 2004 kvůli tomu skončila na několik měsíců v protialkoholické léčebně.
Svobodná a bezdětná herečka má za sebou několik plastických operací. Nechala si zvětšit a následně zmenšit prsa, která se jí po operacích nepřirozeně zdeformovala. Protože toužila po „pekáči buchet“ na břiše, podstoupila také plastiku břicha. Ani ta se však příliš nepovedla.
Nemám anorexii, jen stárnu, brání se šikaně fanoušků herečka Tara Reidová
Reidová čelí roky spekulacím o tom, že trpí anorexií a bulimií. Herečka však poruchu příjmu potravy nikdy nepotvrdila a v rozhovorech zmiňuje, že za její přílišnou hubenost může rychlý metabolismus.
„Už roky mi všichni říkají, že jsem kost a kůže a že jen pohled na mě je jim nepříjemný. Ale vážím pořád stejně. Toto je moje přirozená hmotnost. Je třeba, aby mi už lidi dali pokoj,“ řekla v jednom z rozhovorů.
Tara se v minulosti objevila například také v reality show Special Forces: World’s Toughest Test, ve které celebrity podstupují tvrdý vojenský výcvik. Doufala, že jí účast pomůže v tom se psychicky vyrovnat s šikanou, kterou zažívá kvůli své postavě. V show však nakonec vydržela dva dny a poté účast vzdala.