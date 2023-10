Nemám anorexii, jen stárnu, brání se šikaně fanoušků herečka Tara Reidová

Tara Reidová si v rozhovoru pro Extra postěžovala, že už ji dlouho kritizují ze všech stran pro její extrémně štíhlou postavu. „Trvá to už mnoho let. Ale já nemám žádnou poruchu příjmu potravy. Jím pořád. To není můj problém,“ prohlásila Reidová. „Vy mě znáte víc než dvacet let, vypadám za tu dobu nějak jinak?“ zeptala se moderátora Billyho Bushe.

„Myslím, že vypadáte trochu příliš hubeně, musím říct,“ odpověděl moderátor.

„Možná to je tím, že stárnu a jsem křehčí. To se starším ženám stává. Nemyslím si, že by to lidé měli komentovat. Neměli by říkat ošklivé věci,“ odpověděla na to herečka, která se nedávno objevila v reality show televize Fox Special Forces: World’s Toughest Test, v níž celebrity podstupují vojenský výcvik. Vydržela v ní ovšem pouhé dva dny a svou účast vzdala.

„Najali mě jen tři dny před začátkem show, takže jsem nebyla fyzicky připravená. Batoh byl pro mě moc těžký. Neměla jsem šanci,“ vysvětlila herečka s tím, že by do reality show šla klidně znovu, pokud by měla předtím dostatek času na trénink.

K účasti v reality show svolila i proto, že by jí to mohlo pomoct psychicky se vyrovnat právě s šikanou, kterou léta zažívá kvůli své postavě. „Myslela jsem si, že když zvládnu tohle, zkusím to, možná překonám temné věci uvnitř mě. A většina jich je spojena s šikanou. A nelituji. Vnitřně mě to posílilo,“ říká herečka.

Kromě anorexie byla v minulosti podezírána i z bulimie. „Zvracení mě děsí, takže to se neděje. A příliš miluji jídlo. Takže kdokoli říká, že mám anorexii nebo bulimii, se plete. Přestaňte s tím. Nechte mě na pokoji. Vyberte si na mě něco jiného, ale ne ty dvě věci. Není to správné,“ řekla Reidová pro Los Angeles Inquisitor.

Na šikanu si stěžovala Tara Reidová i v reality show Special Forces: World’s Toughest Test