Tanečník Martin Prágr přiznal transplantaci. Nechal si nastřelit vlasy

Martin Prágr v příbězích na Instagramu před odchodem na finále Survivora ukázal štěpy na hlavě a sledujícím slíbil, že jim o transplantaci někdy řekne víc.

„Teď jsem vám prozradil, že jsem byl na transplantaci vlasů. Ale k tomu vám potom řeknu někdy více. Amy mi pomohla sladit outfit, abych se necítil blbě, takovýmhle kloboučkem a pak už jsem šel,“ řekl svým fanouškům.

Martin Prágr byl na transplantaci vlasů.

Zákrok podstoupil v Turecku a doma byl tři dny po operaci. „S přibývajícím věkem jsem si začal všímat, že mi řídnou vlasy. V oboru, kde se často ladí image i účes podle choreografie nebo kostýmu, to pro mě začínalo být citlivé téma. Ve StarDance jste třeba ještě nikdy neviděli tanečníka s vyholenou hlavou. Když přišla možnost podstoupit transplantaci vlasů, neváhal jsem ani minutu,“ řekl tanečník, který je ambasadorem kliniky.

Prozradil také, proč se rozhodl zákrok přiznat. „Chci otevřít téma, o kterém se muži často bojí mluvit. Ztráta vlasů může ovlivnit sebevědomí, a přitom existuje dostupné, rychlé a kvalitní řešení. Pokud jsem schopen někoho inspirovat tím, že sdílím svou cestu, má to smysl,“ míní Prágr.

Vítěz StarDance Dominik Vodička se na Instagramu svěřil s tím, že si v minulosti nechal transplantovat vlasy (2021).

Před lety byl na transplantaci také jeho kolega ze StarDance Dominik Vodička. V roce 2021 se fanouškům svěřil s tím, že v minulosti podstoupil zákrok. Na sociálních sítích popsal, co ho vedlo k tomuto rozhodnutí. V jeho osmnácti letech prý vše došlo tak daleko, že o sebe kvůli vypadávání vlasů celkově přestal dbát.

„Asi pochopíte, jak to v tomhle věku bylo těžké, když všichni moji vrstevníci měli vlasů na rozdávání a já to měl jak pětatřicátník,“ napsal tenkrát Vodička. „Abych tu nepsal romány. Prostě mi to změnilo život, tečka. A proč to tady píšu? Protože vím, kolika lidem to může změnit život! Já s tím byl v určitý moment taky smířený. Ale uvnitř vás to furt hlodá a to vy víte,“ dodal.

Ze známých tváří transplantaci vlasů v minulosti přiznali také influencer Martin Carev, šéfkuchař Emanuele Ridi nebo porotce talenové show Jaroslav Slávik.