Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

StarDance odstartovala. Dyk exceloval, Polák schytal kritiku, Nesvačilová končí

Autor:
  22:12
V České televizi odstartovala čtrnáctá řada taneční soutěže StarDance. Deset známých osobností se svými profesionálními tanečními partnery se vydalo na parket, aby zabojovaly o přízeň diváků i odborné poroty. Letošní ročník je výjimečný také tím, že moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že taneční show provázejí naposledy.
Soutěžní páry na prvním tanečním večeru 14. ročníku StarDance (10. října 2026)
Deset párů, deset skladeb a první večer StarDance (10. října 2026)
Účastníci StarDance 2026
Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)
77 fotografií

První večer letošní StarDance patřil seznamování diváků s jednotlivými páry i jejich tanečními schopnostmi. Soutěžící se představili v choreografiích, na kterých v posledních týdnech intenzivně pracovali. Na parketu nechyběla čača, samba ani waltz.

Oproti předchozí řadě se částečně obměnila čtyřčlenná porota. Vrátil se do ní tanečník a choreograf Zdeněk Chlopčík, který v minulém ročníku chyběl. Pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer a novou posilou se stala choreografka Jana Burkiewiczová.

Návrat Zdeňka Chlopčíka do poroty StarDance provázela také jedna zajímavost. Zatímco ostatní porotci se objevovali v upoutávkách a Chlopčík chyběl i na tiskové konferenci, diváci se vysvětlení dočkali až při zahájení přímého přenosu.

StarDance 2026: kdy se začne vysílat a kdo s kým letos tančí

Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková objasnili, že porotce měl v posledních týdnech povinnosti spojené s komunálními volbami a kandidoval v obci Malenovice na Frýdecko-Místecku za uskupení MALENOVICE SOBĚ. Podle volebních výsledků zůstává v zastupitelstvu obce a je nadále místostarostou Malenovic.

Zahajovací večer odstartovala čača, kterou na skladbu Where Is My Husband od Raye zatančili zpěvačka Marta Jandová a Martin Prágr. Svou dceru z hlediště podporoval její otec, muzikant Petr Janda ze skupiny Olympic. Dorazil také zpěvaččin manžel a tchán.
Hodnocení poroty: 18 bodů

Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec zvolili waltz na píseň The Last Waltz. „Máte štěstí na fantastického tanečníka. Vzbuzuje důvěru, kterou byste měla více využít, uvolnit vršek těla a nechat se vést. Chce to také zlepšit práci chodidel,“ zhodnotila jejich vystoupení porotkyně Tatiana Drexler.
Hodnocení poroty: 20 bodů

Soutěžní páry na prvním tanečním večeru 14. ročníku StarDance (10. října 2026)

Herec Thomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová zatančili sambu na skladbu Straight to Memphis. „Trochu uber s těmi kyčlemi a budeš vypadat líp,“ poradil Pšeničkovi porotce Zdeněk Chlopčík. Richard Genzer naopak výkon ocenil: „Pro mě to mělo energii a bylo to skvělý.“
Hodnocení poroty: 20 bodů

Tenista Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská se představili s čačou na píseň Should I Stay or Should I Go. „Buď jste obrovský dříč, nebo máte výbornou pohybovou paměť,“ řekla Jana Burkiewiczová. „Velká výhoda, že jsi nechodil do tanečních, učit se teď vše znova by bylo nepříjemné. Je vidět že máš z tenisu zafixované kroky, když jsi tančil sám, bylo to výborné, ve dvou tam byla trochu vidět nejistota, ale jinak super,“ ohodnotil Chlopčík.
Hodnocení poroty: 20 bodů

Tenista Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská se představili s čačou na píseň Should I Stay or Should I Go. „Buď jste strašný dříč, nebo máte výbornou pohybovou paměť,“ poznamenala porotkyně Jana Burkiewiczová. „Když jsi tančil sám, bylo to výborné, ve chvílích, kde byla potřeba spolupracovat s partnerkou, tam občas byla trochu vidět nejistota, ale jinak super,“ zhodnotil výkon Zdeněk Chlopčík.
Hodnocení poroty: 20 bodů

Soutěžní páry na prvním tanečním večeru 14. ročníku StarDance (10. října 2026)
Deset párů, deset skladeb a první večer StarDance (10. října 2026)
Účastníci StarDance 2026
Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)
77 fotografií

Herec Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková předvedli waltz na skladbu I Wonder Why. „Už několikrát jsem říkal, že se jménem Mátonoha se do taneční soutěže přihlásí jen šílenec,“ vtipkoval Genzer. Ale bylo to moc fajn,“ uznal. Vystoupení pozitivně ohodnotila také Tatiana Drexler.
Hodnocení poroty: 23 bodů

Herečka Luciana Tomášová a Robin Ondráček zatančili sambu na známou píseň La Bamba. „V sambě by to chtělo trochu neťapkat tolik shora a v rychlejších variacích rychleji a více propínat kolena. Ale tančila jsi fantasticky celým tělem, byla to nádherná samba a bylo vidět, že si to užíváš,“ pochválil Lucianu porotce Zdeněk Chlopčík.
Hodnocení poroty: 27 bodů

Zpěvák Tomáš Polák a Adriana Mašková si připravili čaču na skladbu She’s a Lady. „Viděla jsem něco, co jsem dlouho neviděla. Byly tam kroky, hýbání a občas i ten tanec. Jak to říct? Vlastně je dobře, že jste vytvořili tak velký prostor pro to se zlepšovat,“ ohodnotila výkon choreografka Jana Burkiewiczová. „Moc tance tam nebylo,“ dodal porotce Richard Genzer k porotou nejhůře hodnocenému výkonu večera.
Hodnocení poroty: 11 bodů

Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a Catharina Málek zvolili sambu na skladbu Faith. „O mně je známo, že nenávidím talentované lidi, a děkuji České televizi, že v každém ročníku zašlape mé ego níž a níž. Byl to nejlepší tanec večera,“ ocenil vystoupení Richard Genzer. „Byl to krásný tanec i choreografie. Jediné, co bych vytkl, je, že jsi byl až příliš soustředěný. Zkus do toho příště dát více výrazu a bude to fantastické,“ dodal Zdeněk Chlopčík.
Hodnocení poroty: 30 bodů

Kaskadérka Hanka Dvorská a Michal Kurtiš uzavřeli seznam párů čačou na píseň Get Up Offa That Thing. „Je úžasné, s jakou obrovskou energií do toho Hanko jdete, tanec ale potřebuje více kontroly, chce to zapojit hlavu a přemýšlet více o technice a krocích,“ ohodnotil Chlopčík.
Hodnocení poroty: 17 bodů

Petra Nesvačilová a Filip Hudlický si na rozloučenou připravili nesoutěžní, porotou nebodovanou upravenou verzi waltzu na píseň Anywhere but Here. Herečka soutěž kvůli zraněnému kotníku předčasně opouští a končí, potřebuje nejméně několik týdnů na zotavení.

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

StarDance se na televizní obrazovky vrátila po dvouleté pauze. Vítězem třinácté řady vysílané v roce 2024 se stal herec Oskar Hes, který tančil s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. V loňském roce nahradila televizní show akce StarDance Tour, během níž se bývalí účastníci soutěže představili divákům v několika českých městech. Výtěžek z turné putoval na charitu.

Finálový večer letošní StarDance je naplánován na 12. prosince. Eben a Kostková stáli před kamerami na tanečním parketu divácky oblíbené show poprvé v roce 2006, kdy Česká televize uvedla první řadu pořadu. Po dvaceti letech letos oznámili, že jejich společná cesta soutěží se po tomto ročníku uzavře.

Taneční soutěž má původ ve Velké Británii. Tamní veřejnoprávní stanice BBC uvedla pořad Strictly Come Dancing v roce 2004. Česká televize následovala o dva roky později s českou verzí StarDance, která se postupně zařadila mezi její nejsledovanější zábavní pořady. Finálový večer předchozí řady v prosinci 2024 sledovalo 1,876 milionu diváků starších čtyř let. Samotné rozhodnutí o vítězi si nenechalo ujít ještě více lidí, a to 1,917 milionu.

Česká televize letos v březnu koupila od BBC nová vysílací práva pro další ročníky StarDance. Podle serveru Mediář ji licence vyšla na 330 tisíc liber, tedy v přepočtu na více než devět milionů korun. Nákup vyvolal také debatu o tom, jaké pořady mají patřit do nabídky veřejnoprávní televize. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že StarDance do veřejnoprávní televize nepatří.

ANKETA: Kdo podle vás vyhraje StarDance XIV?

celkem hlasů: 1365

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tereza Kerndlová slaví 40. Zpěvačka žije ve Španělsku, s manželem jsou 22 let

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny (6. října 2026)

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už...

Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...

Jiří Jan Lobkowicz se necelého půl roku po svých sedmdesátých narozeninách potřetí oženil. Majitel mělnického zámku poprvé představil veřejnosti svou novomanželku Kateřinu na sociálních sítích a...

Modelka Daniela Zálešáková koupila v Norsku turistický areál za 52 milionů

Josef Smolík a Daniela Zálešáková (Česko-Slovenský ples, Praha, Obecní dům, 1....

Česká modelka a miss Daniela Zálešáková (27), dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských...

Na premiéru bez podprsenky. V módě jsem spontánní, říká Radka Třeštíková

Radka Třeštíková

Spisovatelka Radka Třeštíková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, odkud čerpá inspiraci, jak prožívá kritické recenze svých knih a proč si z komentářů k odvážným módním kreacím nic nedělá....

Filip Kaňkovský se v tichosti oženil. Veselku odhalila změna příjmení

Daniela Šišková a Filip Kaňkovský (MFF KV, 6. července 2024)

Herec Filip Kaňkovský (41) a jeho přítelkyně Daniela Šišková (34) se v tichosti vzali. Herečka už vystupuje pod novým příjmením Kaňkovská na sociálních sítích i v práci. Manželé se ukázali také na...

Petra Nesvačilová odstupuje ze StarDance. Večer se přesto objeví na parketu

Petra Nesvačilová a Filip Hudlický na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Herečka Petra Nesvačilová musí kvůli zranění nohy předčasně skončit ve StarDance. Po boku profesionálního tanečníka Filipa Hudlického se tak do soutěže nezapojí, přestože se na přípravách podíleli...

10. října 2026  13:07

Martin Zounar odhodil tričko a zavtipkoval o vstupu do seznamky Love Island

Martin Zounar pobavil své sledující na Instagramu scénkou o vstupu do Love...

Martin Zounar si vystřelil ze seznamovací reality show Love Island a při té příležitosti ukázal i svou postavu. Devětapadesátiletý herec a dabér se na Instagramu objevil pouze v plavkách a u...

10. října 2026  10:10

Martina Pártlová se bude vdávat. Z žádosti o ruku si pořádně vystřelila

Josef Vařeka a Martina Pártlová se zasnoubili, potvrdila zpěvačka na...

Martina Pártlová (47) se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem, o čtrnáct let mladším muzikantem Josefem Vařekou (33). Radostnou novinku oznámila zpěvačka na sociálních sítích, kde se pochlubila...

10. října 2026  9:30

Další dítě s Vojtou Kotkem? Radana nechce být uhoněnou mámou dvou dětí

Vojtěch Kotek, Radana Kotková a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty Kotka...

„Taky mi to přijde jako staveniště a zbořeniště, ale změnilo se toho tady hodně,“ hodnotí v rozhovoru pro iDNES.cz manželské farmaření Radana Kotková. Přiznává ale, že byly chvíle, kdy si s manželem...

10. října 2026

František Prachař má problém s holkami. Líbí se mu všechny, to se nelíbí jim

František Prachař a herečka Ines Ben Ahmed na křtu klipu (Planetarium Praha, 8....

Příbuzenstvo se mu během pár dní tak rozrostlo, že pro jistotu jednotlivé členy neoslovuje křestními jmény, ale pozdravem ‚Čau rodino‘. „Mám v tom guláš, tak abych se nespletl,“ usmívá se František...

10. října 2026

Trému nemám, vždycky mě něco napadne. Richard Genzer o StarDance i Partičce

Premium
Pod tlakem se Richard Genzer prý necítí. „Jak jsem říkal, vždycky mě...

Nemá smysl to nějak opisovat: Richard Genzer je neskutečně vtipný a neuvěřitelně pohotový. Při rozhovoru s ním tak nemáte jinou možnost než se pekelně soustředit na to, co říká, a pokoušet se mu...

9. října 2026

Zranění před startem StarDance. Petra Nesvačilová může přijít o první živý přenos

Herečka Petra Nesvačilová (MFF KV, Karlovy Vary, 3. července 2026

Herečka Petra Nesvačilová řeší zdravotní komplikace těsně před startem nové řady StarDance. Má naštípnutý kotník a její účast v sobotním prvním přímém přenosu je nejistá. Česká televize uvedla, že...

9. října 2026  13:05

Fanoušci trnuli. Céline Dion upadla na pódiu a pak zapomněla text hitu

Céline Dion vyděsila fanoušky: V Paříži upadla na pódiu a zapomněla text...

Kanadská zpěvačka Céline Dion vystrašila své fanoušky na koncertu v Paříži. Během svého vystoupení nečekaně upadla na pódiu a pak ještě zapomněla text jedné ze svých nejznámějších písní. Incident,...

9. října 2026

Herečka Sydney Sweeney je příbuzná s Marilyn Monroe. Vidíte podobu?

Americká herečka Sydney Sweeney má s hollywoodskou legendou Marilyn Monroe...

Americká herečka Sydney Sweeney má s hollywoodskou legendou Marilyn Monroe společného předka. Podle genealogického výzkumu platformy MyHeritage jsou vzdálené sestřenice v devátém koleni s generačním...

9. října 2026  11:36

Největších úspěchů dosahují ti nejdrzejší. Štěpánek o náročnosti sportu a tance

Premium
Radek Štěpánek se profesionálně věnoval tenisu od roku 1996 do roku 2017, kdy...

Radek Štěpánek patřil mezi nejvýraznější tenisty své generace. Na kurtu proslul bojovností, temperamentem a schopností zvládat vypjaté momenty. Bývalá světová osmička a dvojnásobný vítěz Davis Cupu...

9. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Rihanna právě odstartovala návrat barevných očních linek

Esprit
Zpěvačka Rihanna na přehlídce AWGE jaro 2027 v Paříži.

Černou tužku na oči na chvíli odložte. Zpěvačka a herečka Rihanna právě připomněla beauty trend, který jsme možná až příliš rychle poslali do minulosti. Na Paris Fashion Weeku se objevila s jasně...

9. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Dcera Eriky Stárkové není jedináček. Má nevlastního bratra

Erika Stárková a její dcera Alma (8. října 2026)

Přišla s dcerou, ale chtěla být focena bez ní. Jenomže ta se na maminku přisála jako klíště, a tak Erice Stárkové nezbylo než rezignovat. Alma nezapře svého otce Peruánce Césara Chunka, který ovšem s...

9. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.