Vaši synové mají moc hezká křestní jména. Kdo je vybíral?
Jména jsme vybírali s manželkou. Chtěli jsme, aby byla trochu netradiční. Líbí se nám jména, která mají charakter a nejsou tak docela běžná. U Bertrama jsme vnímali, že má silný a noblesní zvuk. U Doriana nás zase oslovily jemnost a zároveň originalita. Důležité pro nás bylo, aby jména fungovala také v zahraničí. Tanec nás hodně spojuje s cizinou, takže jsme mysleli i na tohle. Zároveň jsme chtěli, aby se k nim daly vytvořit hezké zdrobněliny.
Když stojíte na stupních vítězů, zní česká hymna a víte, kolik let práce se za tím vším skrývá, je to obrovská vlna emocí. V tu chvíli se vám promítne celý život.