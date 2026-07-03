Táňa Pauhofová patří k ženám, které si veřejnost spojuje nejen s výraznými filmovými rolemi, ale i s typickými zrzavými vlasy. Sama však s úsměvem říká, že za nejkrásnější zrzku považuje někoho jiného. „Já si myslím, že spíš je to Vica Kerekes, která je ta krásná zrzka. Já budu klidně ráda i ta chytrá zrzka,“ směje se.
O své vlasy se podle svých slov musí pečlivě starat. „Přece jen už věk pokročil, už i ty šediny tam jsou. A hlavně z pozice mojí profese jsou vlasy extrémně namáhané, ať už v divadle, nebo při filmování. Těhotenství a mateřství jim také dají zabrat. Snažím se jim co nejvíc odlehčit, používat kvalitní kosmetiku, která je hydratuje a nezatěžuje,“ vysvětluje.
Na otázku, zda souhlasí s tím, že mateřská dovolená rozhodně není dovolená, odpovídá bez váhání. „To podepisuju všemi deseti. U nás tomu říkáme mateřská služba,“ směje se.
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Pauhofová přiznává, že skloubit hereckou profesi s péčí o dítě je hlavně otázkou organizace. „Chce to hlavně dobrou logistiku, time management a úplný základ je mít kolem sebe dobrý tým. Mám obrovské štěstí, že mám fantastického manžela i nejlepší tchyni. Je to win-win kombinace. Vím, že když potřebuju pracovat, můžu se na ně stoprocentně spolehnout,“ říká s vděčností.
Svým nejbližším se podle svých slov snaží dávat najevo, jak moc si jejich pomoci váží. „V podstatě jim skoro líbám ruce. Jsou to skvělí lidé a myslím si, že těm, které milujeme, bychom měli dávat najevo, jak jsou pro nás důležití. Já to dělám.“
Mateřství jí změnilo také pohled na samotnou výchovu. Přiznává, že většina představ, které měla před narozením dcery Míly, vzala rychle za své. „Skoro absolutně všechno. Kromě toho, že se budu snažit být nejlepší verzí sebe samé. O to se snažím pořád. Ale všechny moje ostatní představy o tom, jak to bude, jsou pryč,“ směje se Pauhofová.
Stejně výrazně se proměnil i její vztah k práci. Herectví sice stále miluje, ale už není životní prioritou. „Začala jsem hrát, když mi bylo osm let. Maminkou jsem se stala v devětatřiceti, takže jsem té profesi věnovala jednatřicet let opravdu intenzivně. Když mi pak přišla do života Míla jako největší dar, bylo úplně přirozené, že se práce trochu posunula bokem,“ vysvětluje.
Podle herečky jí mateřství otevřelo úplně nové obzory. „Pořád chci dělat projekty, které mě naplňují, ale dítě mi otevřelo úplně nový svět. Učím se hodně sama o sobě a snažím se být co nejvíc pro ni.“
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Zároveň si všímá jedné zajímavé věci, která spojuje mnoho hereček-maminek. „Když už přijdeme na plac, jdeme do toho naplno. Všimla jsem si, že to tak mají i jiné maminky. Když pracujeme méně, o to intenzivněji se do práce položíme. Jedeme jako lvové,“ směje se.
Letos je to deset let od premiéry filmu Lída Baarová, který patří k jejím nejvýraznějším rolím. Sama na něj dnes vzpomíná s velkým odstupem. „Mám pocit, jako kdyby to byl úplně jiný život. Jsem nesmírně vděčná za každou zkušenost a Lída Baarová byla jednou z těch, které mě hodně naučily. Nejen samotným natáčením, ale i tím, co jsem se díky filmu dozvěděla o významné osobnosti. Byla to krásná zkušenost,“ hodnotí.
Velkou změnou prošel podle ní i partnerský vztah. Přestože je spokojená, dobře ví, že ani ten nefunguje sám od sebe. „O fungující vztah je potřeba se starat. Naučila jsem se, že vztah je jako květina. Musíte ho zalévat, pečovat o něj, občas zastřihnout a nenechat ho jen tak běžet na volnoběh,“ uzavírá herečka.