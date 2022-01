Kdybych byla perfektní, byla by to nuda, směje se Táňa Pauhofová

V kinech měl nedávno premiéru snímek Šťastný nový rok 2, kde se opět stejně jako v první díle sešlo silné herecké obsazení. Kromě vás diváci uvidí Zuzanu Norisovou, Jiřího Bartošku, Emílii Vášáryovou či Dagmar Havlovou. Jak se vám v takové společnosti hrálo?

Úplně perfektně, měli jsme skutečně štěstí na skvělý tým, a to nejen ten herecký. Zažít to celé po boku opravdových filmových bardů je pro mě stále mega zážitek.

Nejste žádný začátečník, přesto, mohla jste třeba něco z jejich způsobu práce okoukat?

Člověk se nejlépe učí vzorem, pozorováním, které si může hned v praxi vyzkoušet. Takže ano. Navíc jsou to skvělí parťáci s obrovským smyslem pro humor a parádními historkami, kteří se nijak nevyvyšují nad nás „mladší“. Mělo to tedy nejen profesní, ale i lidské plus.