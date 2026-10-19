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Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let

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  9:00
Jedenáctiletá Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984)

Jedenáctiletá Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984) | foto: © Warner Bros.

Tami Stronachová
Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984)
Noah Hathaway jako Atreyu a kůň Artax ve filmu Nekonečný příběh (1984)
Noah Hathaway a Tami Stronachová po letech společně (New York, 2019)
38 fotografií
Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala přednost tanci, choreografii a divadlu. K filmovému herectví se vrátila až v dospělosti.

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Kdo vyrůstal v osmdesátých nebo devadesátých letech, nejspíš si vybaví její velké oči, dlouhé tmavé vlasy a téměř éterický vzhled. Americká herečka Tami Stronachová se proslavila rolí Dětské císařovny ve fantasy snímku Nekonečný příběh (The NeverEnding Story) z roku 1984. Od jeho premiéry uplynulo více než čtyřicet let.

Stronachová se narodila 31. července 1972 v íránském Teheránu. K filmu se dostala poměrně náhodou. Jako dítě se věnovala tanci a vystupovala v hudebním divadle v San Francisku. Právě tam si jí všimli lidé, kteří hledali představitelku Dětské císařovny do připravované adaptace románu Michaela Endeho.

„Snažila jsem se ji zahrát tak, jako by jí bylo 400 let,“ prozradila po letech herečka v rozhovoru pro web Slash Film. „Hodně lidí si myslí, že to byla hlavně zábava, že jsem si hrála se všemi rekvizitami a jezdila jsem na létajícím psovi Falcovi, ale bylo to trochu jinak,“ popisovala.

Jedenáctiletá Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984)
Tami Stronachová
Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984)
Noah Hathaway jako Atreyu a kůň Artax ve filmu Nekonečný příběh (1984)
38 fotografií

„Všechno bylo vyrobené na části. Přišla jsem do studia, viděla jsem hlavu Falca, ale za ním byla jen zelená stěna. Tělo bylo jinde. Lidé, kteří ho ovládali, mě na něj nenechali sednout nebo se na něm projet. Původní plán byl takový, že při podpisu smlouvy na první film podepíšu smlouvu i na druhý. To mi máma zakázala, chtěla prozkoumat vody. Káplo by z toho víc peněz, to ji nezajímalo. Druhý díl stejně vyšel, když mi bylo zhruba 25 let, asi už by o mě ani neměli zájem,“ dodala.

Pro Tami šlo o první filmovou zkušenost. Přestože se snímek stal mezinárodním hitem a z jeho dětských představitelů udělal známé tváře, její rodiče nechtěli, aby se dcera vrhla do světa showbyznysu. Obávali se tlaku, který dětská sláva přináší, a upřednostnili její vzdělání.

Stronachová si místo herectví vybrala tanec. Věnovala se mu řadu let, stala se profesionální tanečnicí a choreografkou a působila například v New Yorku. Podílela se na divadelních a uměleckých projektech a později se začala věnovat i vlastní tvorbě. Její kariéra tak pokračovala jiným směrem, než by fanoušci po úspěchu Nekonečného příběhu možná čekali.

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K herectví se postupně vrátila v dospělosti. Vedle divadelních a hudebních projektů se věnuje také produkci. Společně s manželem Gregem Steinbrunerem založila společnost Paper Canoe Company, zaměřenou na divadlo, film a vzdělávací projekty pro děti.

V roce 2024 se objevila ve fantasy filmu Man & Witch: The Dance of a Thousand Steps, v němž ztvárnila čarodějnici. Ve snímku si zahrál také Christopher Lloyd, známý například z filmové série Návrat do budoucnosti (Back to the Future).

Stronachová se dnes se svými fanoušky dělí o novinky ze života i práci také na Instagramu. Na jejím profilu se objevují fotografie a videa spojená s herectvím, tancem a jejími uměleckými projekty. Na svou nejslavnější roli nezapomíná, ale její život už dávno nestojí pouze na vzpomínkách na film, který ji proslavil.

A co ostatní hlavní hrdinové Nekonečného příběhu? Barret Oliver, který hrál chlapce Bastiana, se herectví vzdal už na konci osmdesátých let a později se věnoval historické fotografii. Noah Hathaway, představitel Atreye, u herectví zůstal, i když se objevoval jen ve vybraných projektech a věnuje se celoživotně převážně tetování. Zatímco Noah zůstává v kontaktu s fanoušky a občas se objeví na filmových akcích, Barret si soukromí mnohem více střeží.

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