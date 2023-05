Taková normální rodinka stále baví. Seriál musel být kvůli ideologii přetáčen

Kdybyste se někdy zastavili na kafe u seriálové rodiny Hanákových, nevycházeli byste z údivu. V té kávě byste možná měli od babičky, která se pasuje do role Sherlocka Holmese a za vším vidí zločin, i špetku cyankáli, z kuchyně by se ozývaly operní árie zpívané maminkou, pod nohama by se vám pletly tátovy želvy. Někde by spal Petr, zatímco jeho žena Pavla by sháněla zlobivé syny, raubíře. Kačenka by trochu frflala, její milý Zdeněk by se snažil pozvat nepříliš vítanou tetičku a všichni by se pokoušeli tetu vdát za pana Koníčka... I když se u Hanákových pořád něco děje a většinou jde o větší nebo menší pohromy, stejně je to úžasný oddech.