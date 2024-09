Marihuana není legrace, říká influencer Tadeáš Kuběnka po léčbě na psychiatrii

Rozhovor děláme na party značky instantních fotoaparátů, které zvládnou vyvolat fotografii do minuty. Jak se tváříte na věci z devadesátek, které přežívají dodnes, jako jsou například právě instantní fotografie?

Osmdesátá a devadesátá léta miluji. Za mě jsou to nejlepší gay léta, pro hudbu a celou popkulturu. Jsem veliký fanda.

Jak byste popsal svůj život od doby, co skončila reality show Like House 2, které jste se účastnil?

Přemýšlím. Chtěl jsem vymyslel něco vtipného, ale nic mě nenapadá. Asi bych řekl, že je to jedna velká dramatická thrillerová komedie.

Když bylo vaše jméno naposledy probírané v médiích, byl jste v zdravotnickém zařízení určeném pro lidi s psychickými potížemi. Pomohlo vám to? Vyčistil jste si mysl a můžete nyní fungovat na sto procent?

Myslím si, že jde určitě o to, do jaké léčebny člověk jde. Není léčebna jako léčebna. Já jsem měl špičkovou péči v myslím že jednom z nejlepších zařízení v České republice. Jde o to, jak dlouho tam člověk je, jakou má vůli a jaký tam je personál. Nemohu říci, že každý, kdo jde na léčení, je poté schopný vést stoprocentní život. Ale když tam člověk jde s tím, že se vážně něco změní, tak určitě.

Když se na to podíváte zpětně, mají na vašem pobytu v léčebně podíl neupřímná a toxická přátelství?

Stoprocentně. Myslím si, že hlavně nedostatek důvěry v přátelství mě dostal do takových nepěkných paranoidních stavů. Bál jsem se, že mi chtějí všichni ublížit... což mi tedy nakonec vlastně ublížili. Ale ano, byl jsem dost paranoidní.

Jste nyní schopný chodit normálně mezi lidi, jít se třeba jen tak projít? Na Václaváku vás samozřejmě určitě zastavují, hlavně teenageři, ale troufnete si třeba jet bez sluchátek v MHD?

Bez sluchátek určitě ne, ale MHD jezdím poslední dobou hodně. Když jsem procházel marihuanovým obdobím, měl jsem strašnou paranoiu a strach z toho, chodit mezi lidi – jak po ulici, tak v obchoďáku, nebo na nějaký event. Byl jsem raději pořád doma. Teď mi to mezi lidmi vůbec nedělá problém a cítím se komfortně.

Kdybyste měl popsat, co přesně znamenalo to marihuanové období a jak se ho podle vás lze vyvarovat?

Myslím si, že vyvarovat se marihuanovému období je možné hlavně tak, že si člověk uvědomí, že marihuana je droga. Není to legrace, jak to všichni prezentují. Většina lidí prezentuje marihuanu jako něco přijatelného, něco jako alkohol, nebo kouření tabáku. Ale může se kvůli ní stát hodně špatných věcí, jako například toxická psychóza, která postihla i mě.

Neříkám Nikdy si nic nedejte, to bych byl asi naivní... Ale když už, tak určitě v nějakém malém měřítku a hlavně s někým, komu můžete věřit, že se o vás postará, kdyby se náhodou něco stalo. A rozhodně si to nenormalizovat v hlavě, ale brát to spíš jako něco, co je možné jednou za čas.

Máte nyní krásná vysoká čísla na sociálních sítích, jen na Instagramu vás sleduje přes 80 tisíc lidí. Co se snažíte svým sledujícím předávat? Vaší doménou byla vždy velká vyřídilka a make-up.

Nyní je to spíše o líčení a o různých typech životního stylu. Dělám videa jako oblíbené seriály, make-up tutoriály, tedy postupy, jak se líčit. Už je to méně o tom, co se děje v showbyznysu. Je to teď víc o mně.

Pomohlo vám, že jste si pročistil mysl a stojíte teď nohama víc na zemi?

Mému osobnímu životu to pomohlo hodně. Hlavně proto, že se mi dost pročistilo okolí a nyní mám pár blízkých přátel, na které se můžu spolehnout. Není to už takových těch dvě stě tisíc různých známých a rádoby kamarádů, kteří vás berou jako někoho, koho je možné využít. Je to teď o dost klidnější, bez dramat a pohodovější.

Kdybyste mohl lusknutím prstů v české společnosti něco změnit, co by to bylo?

Asi gay práva. Konkrétně bych rád manželství pro všechny a možnost adopce. Žádné „partnerství“.

Manželství pro všechny – proč neříkat zrovnoprávnění sňatků?

Mně je to úplně fuk, jak se tomu říká. Ať se to klidně jmenuje Jabba Hutt (fiktivní postava z filmu Star Wars, pozn. red.). Hlavně ať máme stejná práva, jako mají normální manželství mezi heterosexuály. Když vám v partnerství někdo zemře, nemáte po něm ani vdovský důchod. U homosexuálů tomu tak zkrátka není. Nemají práva na děti toho druhého, nemají práva ani na majetek, zkrátka nemá to vůbec nic společného s manželstvím.

Plánujete být zlatokopka jako Anna Nicole Smith? Americká modelka, která pózovala pro Playboy a proslavila se sňatkem s miliardářem, který zemřel ve svých devadesáti letech jen čtrnáct měsíců po svatbě...

Stoprocentně. Akorát toho dědka tady potřebuji najít.

Tadeáši, když zvážníme, když se momentálně řekne gay komunita, tak se zároveň mluví i o LGBT plus komunitě. Je vám komfortní, když gaye házejí do jednoho pytle s těmi, kteří mají různé pohlavní identity?

Je mi to úplně jedno. Já vždycky říkám ve vtipu LBG komunita, anebo LG TV komunita, to je moje oblíbené. Je úplně jedno, jaký je to název, hlavně ať to lidi respektují a nemají směrem k tomu nějaké zvláštní předsudky.

Umíte pálit mosty a skutečně použít ty velké pomyslné nůžky a odstřihnout minulost a lidi, se kterými jste při své práci i viditelně velmi dobře fungoval?

Upřímně a reálně, ještě se mi nestalo, že bych někoho odstřihl a byl to úplný konec. Já jsem takový hodně splachovací, často na některé věci „zapomenu“ a pak s těmi lidmi dál komunikuji. Ale neříkám, že to tak bude se všemi mými bývalými kolegy.

Ale nejste člověk, který snídá hořkost, že?

Já snídám ovesné latté a mozzarellu s rajčaty. Co se hořkého týče, mám rád plzeňské.

Vztahy z minulosti vás ráno neprobouzí?

Občas se mi o mých bývalých přátelích zdává. Nevím, jestli je to toxickou psychózou, že mi to nějak narušilo spánkový režim. Ale že bych nad nimi přemýšlel sám od sebe? To ne.

VIDEO: Tadeáš Kuběnka – 10 věcí, bez kterých nemůžu žít: